毒魔3終極一舞影評｜爛番茄新鮮度39％負評但意外感動隨時睇到喊

「毒魔系列」(Venom)的第三部《毒魔:終極一舞》(Venom: The Last Dance、下稱《毒魔3》)說不上有多好看,可竟然出奇「好哭」!雖然影片前半部分的鋪墊有些散亂,但在高潮段落及結尾段落,身邊都能聽到輕微的抽泣聲。



沒想到,毒魔和艾迪(湯哈迪/Tom Hardy飾)這種男人間的過命交情,竟然被女性導演凱利馬西爾(Kelly Marcel)拿捏得恰到好處。看來電影創作真不能以性別來劃分。既然有岩井俊二、關錦鵬這樣能把女性角色、女性題材拍好的男導演,那必然也會有能把男性角色和男人之間的情義拍好的女導演嘛。

凱利馬西爾出生於1974年,英國人,上世紀80年代便以演員身份出道,是一個童星。進入新世紀後,她開始轉行編劇,代表作是頗具爭議的《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)。



「毒魔系列」第一部《毒魔》時,她是五位編劇之一。到了第二部《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage),主演湯哈迪晉升為製片人。兩人共同創作了劇本。

《毒魔3》的劇本依然由湯哈迪和凱利馬西爾合作編寫。凱利馬西爾也第一次得到了執導電影的機會。作為導演處女作,凱利馬西爾超額完成了任務。

01

《毒魔1》是以超級英雄片的套路,去拍攝漫畫裡的反派角色。毒魔作為外星來的共生體,暴力本性和張狂言行都十足反派化。主創通過塑造它入侵的人類記者艾迪,很好地中和了善惡,營造出趣味感、反差感十足的亦正亦邪雙男主。



《毒魔2》延續了前作的特點,卻沒能做出亮眼的拓展和升級,導致票房和口碑都有所下滑。《毒魔3》吸取了第一部的經驗和第二部的教訓,交出了一份令人滿意的答卷。

《毒魔:血戰大屠殺》延續了前作的特點,卻沒能做出亮眼的拓展和升級。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

很多人都在關心毒魔是否能進入到Marvel電影宇宙(MCU)之中,本作卻只是在臺詞裡弱關聯了一下,並沒有在情節上、人物上進行強關聯。《毒魔3》的首要任務,是為這個獨立的系列做一個圓滿的終結。

妙的是,進入MCU的路徑並沒有因為終結而徹底關閉。影片裡有兩、三處留了後門,未來只要版權、經紀談得攏,完全可以通過平行宇宙、存活2.5億年的「地球最強生物」等為媒介,把毒魔(無論是否依然寄生於艾迪)塞進其它Marvel電影裡去客串。

一切皆有可能,只是離別的傷感和眼淚,留在這一部裡了。

02

很明顯,男性觀眾和女性觀眾對「毒魔系列」的興奮點和共情點是完全不同的。男人喜歡毒魔的強大,以及由此帶來的炸裂動作戲,還喜歡毒魔作為共生體設定,能夠帶來的諸多想像空間;女人喜歡毒魔的性格,以及毒魔和艾迪這對共生CP。



《毒魔3》的厲害之處就是,它同時照顧到了這兩類人群。

經過兩部電影的挖掘,毒魔的能力已經開發到頭了。那麼,想繼續刺激男性觀眾,想在打戲上維持新鮮感,就必須引入新角色。於是,在《毒魔3》裡我們看到了五六個其他共生體。這些共生體以顏色作區分,入侵到人類體內後,能夠使用五花八門的能力。

以前都是男毒魔,這次有了「女毒魔」;以前毒魔主打液體質感,這次有了火焰質感的「火毒魔」;以前都是毒魔單打獨鬥,這次竟然還有一個能合體的「雙頭毒魔」。這五彩斑斕的共生體軍團,在後期一打起群架來,那叫一個絢爛啊!



粉絲們還會在腦中想像,如果毒魔入侵到人類之外的動物會怎樣。本作就順應了這種想像。片中戲份最多的是超級拉風的「毒魔馬」,驚鴻一瞥的還有「毒魔魚」「毒魔青蛙」等。

片尾滾動字幕更是徹底放飛,十幾種被毒魔入侵的動物一一亮相,生怕給粉絲留下遺憾。

03

由於《毒魔2》沒有引進中國大陸,所以非粉絲觀眾可能也就對《毒魔1》有印象。即使是如此,他們也完全可以進入到《毒魔3》的故事之中。本片的世界觀和劇情邏輯沒那麼嚴謹,一上來就給觀眾鋪墊新世界觀、新設定、新人物。而這些鋪墊,明顯就是奔著最後虐你去的!



主創什麼花裡胡哨的東西都不要,就死死鎖定在毒魔和艾迪這對人物關係上。一切的一切,都為之服務。毒魔已經不能算亦正亦邪了,而是一個男子氣概十足、頂天立地的爺們兒。這種派頭,堪比《黑神話:悟空》裡對大聖的塑造。

女性對伴侶的需求,經常因為情境不同而產生矛盾,比如有時要你蠻橫,有時又要你體貼。現實中的男人很難融合矛盾的品質,因為腦子經常會轉不過來。影視作品則可以塑造出什麼都能兼顧的理想型。

《毒魔3》裡的毒魔,就有點兒瞄著女性理想型去塑造的意思。片中專門有一場戲,就是為了展現出毒魔對小動物的愛。毒魔對虐待狗狗的壞人一口一個腦袋的畫面,殘暴、血腥、駭人,卻把小動物愛好者們看爽了。



毒魔和艾迪之間的情感關係,更是妥妥的CP手法。平時打情罵俏地拌嘴也就罷了,連命都擰在一起,時時刻刻不分離。毒魔救艾迪於命懸一線,真不是一次兩次了。艾迪對毒魔的關心和照顧,也都附著在了自然而然的小動作、小細節上。

最後毒魔犧牲自己的場景,既有視覺上的悲壯,也富有情緒上的層次。它不是戰爭片那種一拉導火線就同歸於盡的爆點,而是一個層層遞進的過程。觀眾明明早就知道毒魔在這一部裡得「死」,偏偏就是禁不住這一層層地催淚。



男性觀眾和粉絲會有強烈的離別感,女性觀眾和非粉絲也能體會到一份虐心。儘管觸發淚腺翻湧的原因可能不一樣,但淚都是熱的。也許,我們早就受夠了超級英雄片無休止地續杯再續杯,才會對這麼決絕的、不留遺憾的終結如此感動吧。

《毒魔:終極一舞》僅得爛番茄新鮮度39%的評分。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載,微信公眾號:dusheme】