小丑雙瘋影評｜呼應馬田史高西斯一經典　太破格僅爛番茄33%評分

無論是否喜歡《小丑:雙瘋》(Joker: Folie à Deux),都無法否認這系列在製造話題上的熱度,或許也無法接受DC漫畫與華納電影出借「小丑」這個經典的反派品牌,卻更像是導演杜德菲力斯(Todd Phillips)對於「喜劇表演者」、「悲劇性兇手」的移情作用,愛或不愛,每個人都能找到自己的想法,至於我,因為惋惜亞瑟佛萊克(Arthur Fleck)這號人物,還是很喜歡續集。



第一集敘述的是亞瑟佛萊克如何成為小丑,第二集則是小丑如何回復成亞瑟佛萊克。

【圖輯】點圖放大看更多《小丑:雙瘋》精彩劇照👇👇👇

+ 20

仔細一想,電影觀眾對於《小丑》的故事是上帝視角,我們看見亞瑟佛萊克的憤怒、不被理解以及崩潰,但對於群眾來說,他們卻只看見「小丑」在直播節目的慷慨激昂言論:

「如果今天是我死了,你們根本不會注意到我。」



另有接連動用私刑殺害欺凌他的華爾街菁英、前同事,想當然,也可能會誤認他是與生俱來的犯罪王子。

【圖輯】點圖放大重溫上集《小丑》精彩劇照👇👇👇

+ 12

但到了這集,從未被愛包圍的亞瑟,痛苦的渴求獲得他人關注,好不容易有人愛上他,卻是愛上他自身包裝出的怪物面貌,我也像是哈蕾一樣闖入「小丑」的世界,渴望他能為這個世界帶來不平靜,帶來危險,這才是打破無聊禁忌規範的先驅人物,只是從未有人正視亞瑟的痛苦,從前的路人將亞瑟的大笑當作怪異,現在則當作獵奇,沒人知道他為何只能用大笑逃離一切。

5年前看了《小丑》,總覺得這不就是馬田史高西斯(Martin Scorsese)當年拍《的士司機》(Taxi Driver)、《喜劇之王》(The King of Comedy)兩部電影的模板劇情,底層人物遭受各界欺凌,忍無可忍反擊之後反而成了虛假的英雄,但他們後來到底怎麼了,那個粗魯笨拙的計程車司機,那個一點都不好笑的小主持,在一夕成名之後,接下來的故事呢?

【相關圖輯】6套迪士尼動畫續集將上映:魔雪奇緣3、反斗奇兵5、優獸大都會2…(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 14

原本以為《小丑:雙瘋》沒有模板參照,沒想到卻是呼應馬田史高西斯的《紐約,紐約》(New York, New York),鬱鬱不得志的色士風手Jimmy Doyle愛上女歌手Francine Evans,然則Jimmy 的軟弱導致他始亂終棄,多年後意圖求復合卻也是無望,浪漫的音樂愛情是頭,殘酷的分離卻是結尾。

話說回來,《小丑:雙瘋》是更洞悉馬田史高西斯的電影悲劇元素,殘酷的復仇,瀟灑的犯罪,接下來便被信徒們簇擁成傳奇惡人,但這樣的惡人卻也會在little Gary一句「You are the only one doesn't laught at me, the only one be nice to me.」陷入迷惘,也會被獄友瘋狂力挺卻慘遭絞殺後感到不捨,整個人悶在枕頭裡無所適從。

【相關圖輯】年初至今口碑最強10大華語電影:金手指、鬼才之道、周處除三害…(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 14

而到了最終,亞瑟到了讓他一戰成名的狂舞階梯,向心儀女子哈蕾(Harley Quinn)求愛後,卻不得其果,哈蕾頭也不回甩開了他:

「根本沒有小丑,對嗎?」



亞瑟才迎來真正的心碎,所有做的一切,都是為了被愛,但是到頭來,沒有人愛他,愛的只是那個虛假的「小丑」印記。

我們被指涉的就像那群暴徒,就像哈蕾,我們都期待小丑有一場血腥革命,但卻只是被虛假形象,投射出我們不敢看見的自己。

【相關圖輯】精神科醫生從5套電影分析心理疾病 《小丑》精神病態實情冇咁誇(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 5

回到電影一開頭,畫風詭譎的動畫,小丑與自己的影子糾纏,最後影子大鬧攝影棚又做盡壞事,卻在最後一刻將身份還給他,讓小丑被警方滑稽地痛打,誰都不知道真相,有罪的人,被傷害的人,從來就無法相提並論,這才了解片名「Folie à Deux二人共享的瘋狂」,所指的不是亞瑟與哈蕾,還是亞瑟與小丑,即便是眾人恐懼的怪物,高譚市的犯罪傳奇,最終也將無人在乎,讓我們也像大多時刻的亞瑟,又哭又笑,完全不知道要用什麼樣的情緒,面對這一整個世界。

《小丑:雙瘋》僅得33%爛番茄新鮮度及31%爆谷指數,被影評人與普羅大眾一致給予負評。(截圖)

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】