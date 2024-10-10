完美物質影評｜爛番茄91%極好評　劇情完美仲有荷李活2大女神加持

【完美物質／影評／The Substance】一段美好的光輝，真的會永恆嗎？歲月催人，光輝過後，風光不再，刻下，有沒有想過，要把自己的身體進化，回復舊日的風光呢？《血色攞命花》（Revenge）法國導演Coralie Fargeat最新自編自導作品，於康城影展奪得最佳劇本，既是要把女性面對現實的殘酷展現出來，同時亦再次呈現出她那嗜血和復仇的個人獨風格。《完美物質》（The Substance）Coralie Fargeat再次挑戰觀影的官能剌激，劇本大膽，影像凌厲，Demi Moore與Margaret Qualley的演出令人目不暇給。



《完美物質》故事講述曾經是有名的荷里活女星Elisabeth Sparkle，風光不再，現在只是於電視台的節目中擔任健美操小姐，可是，因為年紀漸長的她，被迫退休，節目要被腰斬，Elisabeth開始被人忘記。後來，機緣巧合之下，看到一個關於「回春」的廣告，這個廣告令Elisabeth感到好奇之餘，更有衝動想去嘗試，希望可以挽回過去的風采。這時，電視台卻出現了一位外貌美艷的女子Sue，她頓時成為了新寵兒，同時也取代了Elisabeth的節目，令她陷入於迷失的狀態。後來，Elisabeth的療程開始，能否讓Elisabeth彷彿是重生般，成為了另一個人，能夠再次於舞台上展現風采？

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不能否認，《完美物質》是一部近年觀看的電影中，極具官能刺激感，和不易入口的電影，這不只是影像上的刺激，還有劇情上的意想不到，甚至可以說是導演Coralie Fargeat的創意想像，似乎近年都未有看過一部電影，會如此的震攝。從導演的舊作《血色攞命花》開始，她就展現了一種打破傳統女性電影的模式，不只是著重於女性本質的主線角度，甚至是對於人性的剝削，以及暴力的展現，營造著強烈的心理矛盾狀態。

電影的第一個鏡頭，一個簡單的描述，道出了電影的主旨，讓觀眾先進入這個狀態裡。之後，劇情便帶觀眾走到Elisabeth的世界裡，沒有直接地交代著她過去的風光，藉以一個鏡頭的捕捉，描寫了她的成名與過氣。今天，Elisabeth於電視台教健美操，維持名氣，可是她的人氣早已被蓋過，電視台高層莫視她，為了收視，為了吸引觀眾，年輕美貌身材俱備的女子就是一切。不甘心的Elizabeth，如何挽回過去的風采？她卻一直不想接受現實的改變，青春不再，唯有嘗試療程，把過去生活的美麗再次展現，唯一的是… 要接受現實，受盡皮肉之痛，一針見真章，揭開了Elisabeth骨子裡的野心。

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無疑，有誰會接受自己漸漸變老的事實呢？失去了過去的活力，甚至已經沒有過去的神采，只是不斷地在回想舊日的美好，難以跳出那現實的框架，被眾人莫視她的過去，而她也只會彌留在過去的風光明媚。導演Coralie Fargeat的劇本確實令人始料未及，配合著凌厲的影像，層層推進的舖陳，道出了Elisabeth的內心反覆和矛盾，不只是要滿足觀眾（尤其是男性）的慾望，甚至是自己對於身軀的慾望，是對自己失望？還是被放棄呢？

不能否認，《完美物質》的劇本是令人歎為觀止，結構完整流暢，節奏亦掌握得精準，雖然，相信大家或許已經知道這個故事的發展是如何，但是要走進戲院觀看，才會感受到那份震撼感，尤其是當「她」出現的一刻，從現實走到戲劇性的故事發展，但也漸漸地那份氛圍籠罩著，看到女性被受控制，不再完美，不再性感，最後也只會被忽略。Elisabeth的抉擇，改變了她的人生… 不，大概是延續了她的新生。這樣瘋狂的故事發展，大概男性編劇也未必能夠寫出來，確實是，Coralie Fargeat從這程女性的角度，由《血色攞命花》Jen的亂槍掃射，血淋淋的畫面，那種仇恨（或仇視），延伸至《完美物質》的Elisabeth身上，血沒有比前者的多，但卻是比前者更為殘酷和暴力，不論是影像、故事，還是心理。

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影片後段的部份，接開了人性的殘酷與自私，當一個人進入了忘我的狀態之時，只會顧及自己的一私己慾，後來卻因為失去理智，繼而展開連場的暴力。這跟導演前作《血色攞命花》互相呼應，是的，兩部作品都是導演透過血腥和暴力的設定，呈現著女性面對痛苦的發洩，血花四濺，就是要讓觀眾走進那忘我的狀態。沒錯，這一場戲確是難以入口，甚至會有點反感，影響觀影時的情緒，不過，這卻是表現著導演對於今天男女階級觀念的反思，女性對男性的無懼。

《完美物質》（The Substance）獲得91%爛番茄新鮮度的好評。（截圖）

Demi Moore與Margaret Qualley在的演出，可說是電影的神來之筆，兩位分別一同地演活了Elisabeth與Sue的角色神髓，尤其是當知道Demi Moore願意演出這個角色，對她來說確實是一個很大的挑戰，她亦能夠演活了角色那鮮明的層次，心理的起伏和變化，入木三分的神情，事實上，這次亦是Demi Moore近年的最佳演出，絕對值得有奧斯卡影后提名。Margaret Qualley的演出同樣地精彩，從角色的設定上，把她設定為一位完美無瑕的女子，意態撩人，演出收放自由，令人留下印象。

觀畢《完美物質》過後，一直不斷地在思考導演的創作方向，導演Coralie Fargeat以她的個人獨特風格，創造了一部現代恐怖新經典，嗜血、瘋狂、復仇等元素共冶一爐，凌厲的影像，透過女性的身體，成為被受操縱和慾望的對象。Coralie Fargeat的大膽前衛和挑釁，強烈的官能刺激過後，地下的一灘血清洗得一乾二淨，首尾呼應的畫面，影后人生的始與終，一針見真章，要靚定要命？自己決定好了。

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