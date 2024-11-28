得寵先生影評｜從流浪狗講到移民與獨居長者　反映港人現況惹共鳴

【得寵先生／影評】寵物是人類的朋友 — 相信這句說話大家不會否定，尤其是在今天的社會，不少人視寵物如家人般照顧，漸漸地譜出了一段微妙的感情。由兩位曾任電影副導演的李志偉和何英毅，首部合導的劇情長片，以一位獨居長者與唐狗建立的感情，道出了人類和寵物之間的感情，同時亦引申至不同的主題。《得寵先生》談的不只是寵物和人類的感情建立，互相之間的溝通和了解，勵志窩心的小品。



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《得寵先生》故事講述獨自生活的任春佳（佳叔），他被迫退休後生活失序，他經歷過婚姻失敗，跟女兒的父女關係疏離，性情越來越孤僻，生無可戀之下，選擇結束生命，這刻，佳叔遇到一隻唐狗「燒腩」，他的生命被「燒腩」和「汪之家」動物義工悅娜救回。然而，曾被惡犬咬傷的佳叔，對狗隻十分討厭，但是，「燒腩」卻處處做出令人暖心的舉動，最終融化佳叔，收養了牠。佳叔和女兒Zoie的關係向來不好，因為「燒腩」的出現，漸漸地解開了他們二人的心結，同時，村裡發現流浪狗被毒害，悅娜亦面對跟男友之間的問題，「汪之家」面臨結束經營，各人面對不同的困難，他（牠）們如何地面對呢？

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過去都看過不少關於人類和寵物之間為主題的電影，大部份都是著重於彼此之間的感情，當然，這些電影的故事套路相對直接，尤其是加入生死的部份，不難會發現有點催淚，就是要帶著傷感離開戲院，《得寵先生》大概不是這種類型的題材電影，不是說影片沒有感動的部份，也是有的，但是影片所提及的細節，也是電影的主題還要廣闊。

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影片開始的部份，就已經帶出了電影的主角 — 獨居長者佳叔，他不是一位易於相處的人，更何況是跟寵物？偏偏在他身邊走過的唐狗「燒腩」，唯一能夠了解他和接觸他，但是，因為佳叔過去的事，對「燒腩」起初也沒有好感，甚至多次的推搪，直到他遇到悅娜，明白寵物對人類的感情，才漸漸地明白了「燒腩」對他的感情，可能比身邊的人更親近。

佳叔漸漸地明白了「燒腩」對他的感情，可能比身邊的人更親近。（《得寵先生》劇照）

從佳叔和「燒腩」之間的感情建立，故事引申至不同的支節 — 獨居長者的生活、悅娜對流浪狗的關懷、「汪之家」對她的重要、她與男友之間的感情、佳叔與女兒Zoie和家庭的距離、以及因為生活和工作而選擇移民等等。李志偉與何英毅藉著一個表面看似平凡的寫真故事，骨子裡卻道出了很多現今香港人面對的問題，從而亦探討現今香港社會面對的景況。隨著人和寵物之間的感情建立，刻下卻回應了人和人之間的溝通和隔膜，佳叔的性格，因為過去的經歷，妻子和女兒的分離，獨居生活的他，形成了跟女兒之間的距離感。

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片中有不少演員和寵物的互動，對於喜愛寵物（尤其是狗隻）的觀眾們，確實是看得投入，尤其是看到狗隻們的神情，牠們對片中主人的主動，也會感到寵物是值得被愛，而不是放棄牠們。但是，片中同時亦作出了另一個設定，有人愛寵物，就有人不愛，李志偉與何英毅兩位導演就著這個部份，透過劇情的發展，卻以點到即止地交代，或許他們也希望藉著這個細節裡，讓觀眾明白愛護與關心寵物的重要。

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片中由鄭丹瑞演出的佳叔，無可否認的是，片中角色的造型，跟他的形象的確是有點不一樣，但是，他在電影裡能夠展現著角色的那份孤獨感，切合角色的造型，加上角色的設定，突顯出角色的性格讓他亦有不少的發揮。而片中其他參演的演員，盧慧敏、馮允謙、廖子妤與黃正宜等等，演出相對恰如其分，切合角色的設定。然而，當中不得不提的部份，是片中的狗隻們，牠們都是受過演出的訓練，片中看到牠們的演出，跟演員們之間的互動十分自然，背後牠們也是接受過不同的訓練，才能夠跟演員們建立了默契，亦能夠突顯出整體的效果。

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電影的英文片名《An Abandoned Team》，意思是指被遺棄的一群，跟中文片名《得寵先生》似乎是有點相反，但箇中又相近的意思，是的，片中的佳叔和狗隻，甚至其他角色也是被遺棄的一群，但是，他們互相之間的得寵和被寵，縱使被遺棄，他們也在學懂互相的關懷和照料，一起生活，彼此也沒有在放棄。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​