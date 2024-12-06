爸爸影評｜刻劃香港邊緣人故事　劉青雲演技細緻　她戲份少卻搶fo

近年不少香港的電影，主題是圍繞著現在社會的寫實環境，或是邊緣人物，從不同電影創作者的故事和人物的設定，或是以真實事件的改編，配以電影的氛圍，呈現出今天香港社會的面貌。《踏血尋梅》、《風再起時》導演翁子光最新自編自導的作品，以真實事件的改編，寫下一個對於社會邊緣人物的關注。《爸爸》翁子光藉著一宗真實事件的改編，寫下家庭面對的溝通和隔膜，劉青雲的演出，發揮得淋離盡致。



【圖輯】點圖放大看更多《爸爸》劇照👇👇👇

+ 13

《爸爸》故事講述永年與妻子金燕、兒女厚明和厚恩，過著過著簡單安穩的生活，永年和金燕整天打點快樂谷茶餐廳的，兒子厚明每天在電腦前玩網絡遊戲，女兒厚恩則收養的三色貓「三花」，一家四口共進晚餐，一切如常。可是，一天晚上之後，一切都改變，永年失去了兩位摯愛，然而，他卻無法憎恨這位兇手，因為「他」是厚明，自己的兒子殺害妻子和女兒，令永年活在迷茫的生活裡。但是，永年卻沒有因此而恨厚明，嘗試更做好爸爸的本份，一窗之隔，維繫這段父子的關係…

對於《爸爸》最早得悉的資料，便是這是一部改編自2010年荃灣享和街弒母殺妹案的電影，起初也會對於翁子光今次再自編自導，會以一個什麼的角度和方向去處理這個故事，始終，這是一宗轟動一時的兇案，從一個真實的事件，變成一個創作的故事，「爸爸」和「兒子」的現實走進電影的世界裡，翁子光會是如何地處理呢？

【圖輯】點圖放大看更多劉青雲近照👇👇👇

+ 15

影片以《爸爸》為題，是電影的主線，從「爸爸」阮永年的第一身的角度出發，隨著兇案發生過後，他如何地再面對生活，面對家人，面對兒子厚明，這都是翁子光透過故事的創作，刻劃著永年的心境。作為事件中最接近受害與被受害者的永年，他同樣地是受害與被受害者，他承受著沉重的傷痛，就顯得他心境更複雜與無助，從而令電影對於永年這角色的描寫，就更豐富和深刻，同時亦會加深對於角色的了解，以及人性的刻劃。

隨著永年的「爸爸」角色作為主線，片中的兇案是電影的前設，藉著案件的始與終，引申至永年、金燕、厚明和厚恩四人的不同關係，是家庭、是夫妻、是父母和兒女，呈現著不同的「愛」。隨著不同的焦點與角度，劇本裡交代他們之間的感情，人物互相之間的溝通，劇情的推進，從而加深了解人物心裡承受的傷痛。

【相關圖輯】港產片｜我談的那場戀愛四大賣點 吳君如網戀張天賦入圍金馬獎影后（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

影片貫徹了翁子光過去電影的敘事方式，不以時序的故事舖排，不同的章節，交代不同的人物背景，透過這個敘事的模式，既是保留著翁子光講故事的個人特色，影片的細節，不同的角度，讓觀眾能夠在這個故事結構上，隨著不同的枝節，把永年這角色更為顯得突出和細緻，觀眾亦能夠從不同的方向，思考整個事件的來龍去脈，人物的心境，同時亦對於永年和厚明的父子感情，作出不同的解讀。

【相關圖輯】港產片｜但願人長久四大賣點 吳慷仁繼《富都青年》後再曬影帝級演技（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

父子感情，刻下想起了翁子光首部劇情長片《明媚時光》，兩部作品都是透過父子的關係，寫下彼此之間的溝通和隔膜。永年對家庭的呵護和照顧，只是希望一家四口融洽生活，看著厚明和厚恩的成長。並沒有想到，厚明一直活在自己的世界裡，直到案件發生過後，永年獨自承受來自不同的痛楚和壓力，最後只能在一窗之隔，看著厚明的成長，永年依然做盡父親的責任，一直照顧著厚明。

【相關圖輯】年初至今口碑最強10大華語電影：金手指、鬼才之道、周處除三害…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 52

不能否認，翁子光的電影，劇本和演員都是十分好看，今次亦然，由劉青雲演出的永年，細緻地表現著角色的層次感，不慍不火的演出，把角色發揮得淋漓盡致，精彩奪目。近年較少演出的谷祖琳，雖然整體的戲份不多，但她在片中表現精準，能夠把金燕對永年的愛，以及厚明和厚恩的母親之情，恰到好處的演繹。分別飾演厚明和厚恩的蘇文濤和熊諾頤，二人表現突出，前者能夠表現著事件前後的性格變化，戲份較重，跟劉青雲的同場演出，表現自然；後者戲份雖然不多，但是她能夠把角色掌握準繩，四平八穩。電影亦有曾經跟翁子光合作過的太保、許素瑩和陳麗雲參演，以及跟翁子光多次合作音樂部份，許素瑩的女兒馮之行客串演出，他們一至兩場的簡單演出，均是留下深刻印象。

《爸爸》透過兇案的真實事件改編為前設，寫下一個屬於家庭、夫妻、親情與愛情的故事，真的，《爸爸》是一部關於「愛」的故事，翁子光延續著他的電影風格，獨特的敘事模式，不同的視點角度，讓觀眾在觀看影片之時，充滿著不同的思考空間，增添電影的可觀性，刻下寫了一個現今香港社會邊緣人物的寫實故事。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​