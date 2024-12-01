破地獄專訪｜82歲許冠文談理想葬禮　黃子華自揭昔日拍劇曾瞓棺材

由香港兩代喜劇泰斗許冠文、黃子華主演的電影《破．地獄》，在香港上映3週勢如破竹，目前即將衝破1億港幣大關。2人先前出席東京影展跨海接受台灣媒體視訊訪問，談到電影聚焦在不多人敢碰的殯葬業題材，2人沒考慮太久就決定接下，拍完後也改變了對生死的看法，甚至直接談論理想告別式的舉辦方式，不改幽默風格，許冠文說希望大家穿得漂漂亮亮來，黃子華則表示要準備金塊：「想在我的葬禮上搞一個抽獎，來了還可能有獎金拿，多好！」



【圖輯】點圖放大看更多許冠文昔日照片👇👇👇

+ 15

電影背景圍繞殯葬儀式，許多場景在殯儀館實際取景，難免被問到有沒有發生過靈異事件？黃子華感嘆，相較於鬼，人才是最可怕：「葬禮上會看到很多戲劇化的事情，吵架、打架都有可能，或者是誰結帳啊，一個家庭裡面很多醜陋的事情，都會在靈堂發生。」至於那些電梯門會自己開的傳說，他不以為然表示：

「那是純粹電梯壞了！」



【圖輯】點圖放大看更多黃子華昔日照片👇👇👇

+ 19

黃子華在片中從婚禮經紀人轉行殯葬業者，所有技術知識都要學習，他也為角色做足功課，實際到殯儀館去觀摩如何為大體換衣服、化妝，學習各項服務要多少錢等知識，他幽默的說事前真的不了解殯葬業，「除非很多身邊的人死掉，不然怎麼會了解呢！」不過他拍完電影後，對很多事情都寬恕和放下，他透露：「拍完這部戲，讓我跟一個原本打算一輩子不會再見面的朋友，吃了一頓飯！」不過不能透露細節：

「可能現在每個朋友都在想『是不是我』呢！」



【圖輯】點圖放大看更多《破．地獄》劇照👇👇👇

+ 20

許冠文則透露，現在覺得連說一聲「再見」感覺都不一樣了：「這句話很重要，表示我很珍惜跟你的相處，短短的時間都沒關係，很希望能再見到你，我們常說『see you』、『再見』，現在都是很小心講，要看著對方眼睛說。」尤其現在世界動盪不安，他認為隨時可能第三次世界大戰，或是疫情隨時發生，「再見」顯得更加珍貴，他也坦言自己也很多地獄要破：

「像是固執啊、自私啊，很多時候我都用自己角度看事情，現在要站在人家角度去看。」



【相關圖輯】毒舌大狀︱盤點黃子華刁鑽角色 性無能的士司機大戰變態驗屍官（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

許冠文在片中不苟言笑，對子女嚴格，從不把愛說出口，但他本人其實是相反的，他得意地說：

「我跟女兒、老婆一天到晚說『我愛你』！我覺得生命這麼短，明天不一定會再見，所以演一個這樣的爸爸，對我來說是很大的挑戰。」



【相關圖輯】年初至今口碑最強10大華語電影：金手指、鬼才之道、周處除三害…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 52

民間傳說「竹子開花」象徵惡兆將發生，片中似乎也以這一幕象徵生命終結，問及他們個人是否有任何迷信或禁忌？2人答案都趣味十足，黃子華幽默說：「我的禁忌是銀行戶口不能少於3個數字！」許冠文更是百無禁忌，他回憶以前拍過一部電視劇，有個演員被要求躺棺材，怕觸霉頭，就向導演要求一個大紅包，但導演是外國人，不知道原來還有這個不成文規定，

「結果他們在爭論的時候，發現已經有人睡在裡面，那個人就是我，太累了。」



笑說讓那個演員超沒面子，因為那人在那邊吵要紅包，結果許冠文早在裡面呼呼大睡。

談到禁忌，黃子華最後有感而發：

「其實殯儀這個題材在華人社會就是很大的禁忌，一般電影不敢碰，文學寫一寫大概都沒人買，所以搞這個戲基本上也是破了我們的地獄，鼓勵我們大膽去碰觸這些話題，進戲院看這部戲，去勇敢面對那些我們生活裡不敢面對的東西。」



黃子華幽默稱自己沒有禁忌，唯一的只有銀行戶口不能少於3位數。（華映提供）

導演陳茂賢、衛詩雅、許冠文、黃子華先前出席東京影展。（華映提供）

許冠文毫不避諱談及身後事，表示希望自己的葬禮要辦得開開心心。（華映提供）

延伸閱讀：

超商咖啡優惠！小7、萊爾富限時買1送1 全家第2杯10元爽喝

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】