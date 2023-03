謝君豪專訪｜《毒舌大狀》中真相含雙重意義　與黃子華有同一初心

【毒舌大狀/謝君豪】《毒舌大狀》(大陸片名《毒舌律師》)看粵語版還是國語版?這是個問題。



前不久,我們從文藝評論的角度,寫過影片與主演黃子華的故事。這一次,我們又對談了影片中飾演金遠山的謝君豪。黃子華和謝君豪默契配合,讓觀眾先抑後揚,爽感加倍。

提起謝君豪,觀眾並不陌生。這個自稱為「成熟的年輕演員」的金馬影帝,塑造了一大批經典且深入人心的角色。《南海十三郎》中的江譽鏐,《仙劍奇俠傳》中的酒劍仙,《長恨歌》中的程士砥,《隋唐英雄傳》中的楊廣……

近年來,他又出演了一系列電影。《拆彈專家2》中的馬世軍,《濁水漂流》中的老爺,《雨打芭蕉》中的楚志勇,以及正在上映的《毒舌大狀》、《風再起時》。

採訪的時間很緊促,但謝君豪爽快直接的回答仍然提供了不少「乾貨」(意即可靠的、實用性強的內容)。

演一個「壞人」

謝君豪是去年接到《毒舌大狀》邀約的。他看完劇本的第一感受是:「我要演。」

一來,他對律師這個職業很有興趣,他們能在法庭上雄辯滔滔。別的行當講錯了話,沒事大不了再來,但律師不能錯,哪怕錯一個詞都會導致嚴重的後果。其次,「我很崇拜他們,希望瞭解他們的內心世界,看看他們的日常生活和職業狀態。」更重要的是,法庭不僅是律師職業的舞臺,更是人生的舞臺。

當然,金遠山這個角色的複雜性,也讓謝君豪甚是滿意。

這是一個非常正直,非常注重職業操守的資深大律師,對法律原則的執著是他人生的最大價值。可當法律的原則面對「公義」的挑戰時,他陷入兩難困境。

金遠山這個角色,出場拿的似乎是反派劇本。明明曾潔兒(王丹妮飾)是被冤枉的,林涼水(黃子華飾)拼盡全力救她,你金遠山為何要處處阻攔?

第一天拿到劇本,謝君豪就去問導演吳煒倫:「導演你想我怎麼演?」因為金遠山這個角色彈性很大,他為之設想了幾種表演方式。

導演說:「我想讓觀眾開始以為你是壞人。」

謝君豪一下子就懂了。後面拍定妝海報時,他也擺出一副很有機心的模樣。壞人怎麼演?並不是擠眉弄眼去表達。事實上,初見面時金遠山對林涼水的反感,絕非裝出來的。他就是真的瞧不起這個不擇手段的失敗者,這個在開庭前搞小動作的「行業垃圾」。

「他覺得這些人沒水準,功夫也差。」謝君豪笑道。

也正是他所秉持的這種姿態,讓觀眾一開始就給金遠山打上了反派印記。你處處為難主角,你不是反派誰是反派?更何況,金遠山的言語還如此傲慢。

所以,當最終金遠山選擇支援林涼水時,部分觀眾頗為驚愕:「怎麼又支持主角了?」

但謝君豪認為,細心的觀眾其實早已發現,金遠山從來都不是一個「老頑固」。就像他結案陳詞中所說,作為一個主控官,自己的職責不是把嫌疑人成功定罪,而是確保每個人都能得到公正公平的審訊。金遠山不站在林涼水那邊,是因為看不上他的那些小動作;但這名資深大律師也不趨炎附勢,他竭力站在公道一方。

在謝君豪的表演生涯中,金遠山的臺詞難度絕對算得上名列前茅。大律師的臺詞,與常規的角色比起來,更嚴謹也更嚴肅。

在謝君豪看來,金遠山臺詞之難,直逼《南海十三郎》中的江譽鏐。後者表演時,每每要踩准鑼鼓點;前者要保證法律專業術語一句也不出錯,可謂各有千秋。

「但總的來說,還是江譽鏐難一點,那個要從頭演到尾,金遠山是從半場出來的,臺詞也相對少一些。」

探尋內心的真相

謝君豪說,《毒舌大狀》本質上是一個尋找真相的過程。

這個尋找,有兩重含義。第一個層次是尋找物理上的真相,即讓曾潔兒沉冤得雪。第二個層次找尋的,則是精神上也就是人內心的真相:我究竟是誰?真正的自己到底什麼樣?

林涼水就一直在探尋這一命題。最開始的時候,他是一個吊兒郎當的法官;爾後出來當律師,又想投靠有錢人;「捧臭腳」(意即奉承諂媚)不成,還把曾潔兒給害了。知道案子可以平反後,他重整旗鼓,在平反的過程中找到了自己真正的內心。

金遠山,同樣在尋找自己的內心。他面對的,其實是一個哈姆雷特式的「To be or not to be」的困境。兩人的選擇看似南轅北轍,其實都是為了捍衛公平和正義。

有些觀眾覺得,林涼水追求的是結果正義,而金遠山貫徹的是程式正義。

但謝君豪卻說,兩人其實都是結果正義的捍衛者。金遠山非常重視規則,他很清楚這個世界並不完美。但他相信,只有遵守專業的守則,遵守既定的程式,才能讓這個不完美的世界變得更好一點點。然而,當這種堅守與公正公義產生了矛盾,金遠山必須做出抉擇。這個選擇,代表的就是金遠山的最終價值。

「這並不是一種轉向,而是一種直面內心。他的立場其實從來沒有變過。」

影片中,金遠山有一個不同於其他大律師的特點:喝茶。這是導演給謝君豪提的建議。別的律師都喝咖啡,但這個資深大律師偏偏要喝茶,喝的還是中國茶。

「有一天排練的時候,導演送了套茶具給我,還囑託我去網上學學茶技。我去搜了一下,發現泡茶每一招都有名堂,什麼高山流水、春風拂面。飲茶這個習慣,和金遠山很搭。作為一個律師,金遠山經常要思考,飲茶能讓自己慢下來。」

「另外,功夫茶是有很多套工具的。泡茶杯、聞香杯、飲茶杯。當我演戲的時候,就可以利用這些小道具來呈現內心。有時候,道具呈現比表現呈現更妥帖。」

為什麼要飲中國茶?這源於金遠山的傲氣。

曾經的香港,律師界是西方人的主場,他們喜歡抱團取暖。那個圈子,華人很難融進去。金遠山是有能力進去的,但他不屑與之同流合污。他所處的位置,與董衛國(王敏德 飾)退休前等同,都是資深大律師。

「十三郎」、酒劍仙、程士砥,以及…

採訪中,謝君豪還談到一件趣事。

他的微博認證上,第一欄是舞臺劇演員,第二欄是演員。演員不包括舞臺劇演員嗎?「不是我自己寫的,我也覺得怪怪的,能改嗎?」

玩笑歸玩笑,但謝君豪最早的確是以舞臺劇在香港闖出一片天的。

1989年,他考入香港話劇團,成為全職演員。距今已有三十四年。去年年底,他主演的舞臺劇《天下第一樓》在香港文化中心大劇院亮相。三十四年間,謝君豪為觀眾獻上了眾多膾炙人口的角色,他細數了表演生涯的數個關鍵節點。

首先是1993年的舞臺劇《南海十三郎》。

謝君豪吃透江譽鏐一角,從二十歲演到七十歲,演活了他的少年得志、狂狷不羈,演活了他的中年失意、嬉笑怒駡,也演活了他的老年悵惘、窮困潦倒。

這樣複雜的角色,想演好並不容易。謝君豪曾說,除了劇本、人物好,昔日劇團有經驗的演員也給了他很大幫助。當時演員天天生活在一起,不登臺時,就摳戲、談戲,為一句臺詞討論半天。江譽鏐是粵劇大家,而謝君豪當時完全不懂粵劇,劇團裡有個叫許堅信的粵劇師傅,為他提供了很大幫助。

1997年,他又主演了電影版《南海十三郎》,拿到了第34屆臺灣電影金馬獎最佳男主角。

「十三郎」謝君豪演了幾十年,從話劇演到電影,再重新走上舞臺,他將不同時段的自己放入了這齣戲中。不同的年紀,對江譽鏐的感觸也不同。

兩版「十三郎」,坐實了他在觀眾和業內人士心中的地位。

2004年,是另一個關鍵節點。那年,謝君豪主演了兩部電視劇,一曰《仙劍奇俠傳》,一曰《長恨歌》。

對90後觀眾來說,謝君豪早與《仙劍奇俠傳》中的「酒劍仙」深度捆綁。在B站,關於酒劍仙的視頻,破百萬播放者不在少數。《長恨歌》改編自王安憶的同名小說,謝君豪在劇中飾演溫文爾雅的程士砥。

2013年,謝君豪重演舞臺劇《南海十三郎》,並在全國巡演。多年未登舞臺,讓他對舞臺重新產生一種思考。

「舞臺有一種特殊的魅力,一種魔法般的魅力,一種你眼睜睜看著時光飛逝,兩三個小時看盡角色一生的魅力。」

爾後,就是今年。前幾年因為疫情,拍的很多戲都沒上,今年一股腦湧現了。半年之內,謝君豪有五部作品與觀眾見面。如今,也有三部電影正在大陸上映。除了《毒舌大狀》、《風再起時》,還有正在香港上映的驚悚片《殘影空間》。

當了這麼多年演員,謝君豪的接戲標準從來沒有變化:讓自己心動。

「如果連我都打動不了,又怎麼去打動觀眾呢?身為一個演奏者,你必須用自己的生命去演奏,不然你就是一個匠人。正是因為不同演奏者有著不同的經歷、背景、文化內涵以及生命體驗,所以才能把一千部作品演出一千個樣子。」

謝君豪回答的最後一個問題,是關於B站的。

去年,他在B站發過兩則粵語讀書的視頻,反響不錯。但已經發了很久了。他說,本來錄過一個視頻,感覺效果不好又刪掉了,也想過念一個新小說。

他笑道,「挺不好意思的。」

【本文獲「影視獨舌」授權轉載,微信公眾號:dusheme】