魔法壞女巫影評｜爛番茄89%好評　女巫掃把、黑帽2大隱喻是什麼？

【Wicked／魔法壞女巫／影評】雖說改編自經典的《女巫前傳》，不過電影很巧妙分成上下兩集，具備著更多歌舞、更多華麗布景，這對於拍攝街舞電影而紅的朱浩偉（Jon Chu）來說，層次當然更上一層樓，兩位女主角也選得好，仙蒂亞艾莉禾（Cynthia Erivo）能歌能演能舞，拿過格林美獎、東尼獎以及艾美獎，Ariana Grande更是回歸到最早期的白爛傻妹風格，基本上選好角色，《魔法壞女巫》（Wicked）就已經成功一大半。



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電影很長，約莫160分鐘卻只是音樂劇的上半場，即便有一大部分著重在兩位女主角的校園生活，再加上有如《辣妹過招》（Mean Girls）的三角戀情，欺瞞與背叛，但因為是華麗奇幻風格，更為重視演技與唱功，所以一開始覺得格格不入，關於兩位女主角的實際年紀，其實都距離青春學子有一段不小距離，但她們實在太好了，好到會讓人擺脫一切。

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但對於原作粉絲來說，《魔法壞女巫》所填補的大量劇情，都是為了讓這些華麗歌舞逐一展演，雖然從未看過舞台劇，只要聽過這些耳熟能詳的音樂，一如〈Defying Gravity〉、〈Popular〉之後，就很容易瞬間陷入這個可愛至極的故事，最好選一間音效好、銀幕大的戲院，好好享受這場愉悅的視聽饗宴，提到視覺，《魔法壞女巫》在大量的濃郁粉色、綠色的妝點之下，卻又不過於貪婪，不讓觀眾有所視覺疲勞。

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是一次女巫形象的逆轉，也是經典的重塑，這是《魔法壞女巫》的美好再續，聽聞這部電影在北美的感恩節假期當中，多少慰藉了那些無法回到家鄉的遊子心情，來不及回家，那就讓一個好故事陪伴吧，尤其是看到「女巫」在電影末段正式誕生，勢必讓他們的內心也能興奮到展翅高飛。那一個終於願意接受自我的綠色皮膚的艾法芭（仙蒂亞艾莉禾 飾），沒有翅膀，但有象徵自由的飛行掃把，另一個女孩格琳達（Ariana Grande 飾）送她的帽子也成為了她完整的意象，在這個原本以為是烏托邦，實則為專制壓迫的國家政府之內，壞女巫，才是顛覆一切的開關，這真是一個美好的故事。

《魔法壞女巫》分別獲得爛番茄新鮮度89%及96%觀眾評分，贏盡影評人及影迷好評。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】