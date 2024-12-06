誤判｜甄子丹點名一個香港新晉男神「像我年輕的時候」讚唔停口

甄子丹近日帶來主演新戲《誤判》，他宣傳電影不遺餘力，於5日接受台灣媒體聯訪，並感性提及最近看到瓊瑤、劉家昌兩位藝壇大師的新聞，相當不捨，更透露自己與劉家昌交情不錯。



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甄子丹惋惜兩位大師前輩的離世，看到瓊瑤新聞當然不舒服：「心情很不開心，瓊瑤的故事都很淒美。」而他與劉家昌是舊相識，2年前自己全家人曾與對方一起吃飯，女兒還有唱歌給劉家昌聽：

「我前幾天看到消息，還有將影片拿出來重溫，很感慨，但這是人生的必經之路。」



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甄子丹在《誤判》首度挑戰檢察官角色，仍原汁原味展現緊張刺激的動作特技。包括在夜店以一打百，以及在地鐵車廂內激烈搏鬥各路殺手，更表示這次最開心的事之一，就是能與《破·地獄》許冠文一同合作：「我是他的影迷，小時候最愛《半斤八兩》、《天才與白痴》。」至於為何會請許冠文飾演大法官，甄子丹認為他心目中的大法官要有趣、幽默但尖銳：

「這樣才會有一些化學作用，不是說教，必須要有鬥嘴，才會有那種反差效果。」



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而在《我談的那場戀愛》與吳君如大談網戀的年輕偶像張天賦，同樣貢獻出精彩打戲，甄子丹談到張天賦時，也忍不住大讚：

「他是一個很陽光、乾淨的小帥哥，感覺很有衝勁。」



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甄子丹更說是自己指定要找：

「本來沒聽過他的歌，知道他很紅，但我看到他以後就覺得，這是我要找的人物，一樣有那種不服氣、很有自信的樣子，就像我年輕的時候 。」



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電影《誤判》將於12月21日在香港上映。

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