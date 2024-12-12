女兒的女兒影評｜張艾嘉10年來最精彩演出　3大主角演技各有千秋

【女兒的女兒／影評】「人工受孕」這個題材，似乎並沒有很多電影接觸過，甚至是一個並不容易談論的題材，說親情、說母愛、說愛情，不同的視點皆可，但是，從「人工受孕」的主軸，引申至不同的角度，這也是電影創作者對於這個主題的初心。《強尼．凱克》導演黃熙第二部自編自導電影新作，藉著這個故事的設定，伸延至面對家庭和親人的不同定義和觀點等命題。《女兒的女兒》透過兩代不同的都市女性，母親和女兒互相的瞭解和釋懷，內心的寂寞，探討彼此人生的命題。



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《女兒的女兒》故事講述耳順之年的金艾霞，生活本來安穩悠然，女兒范祖兒和女友采儀走到美國，計畫進行人工受孕，怎料在胚胎成功受孕的前夕，遇到車禍身亡，金艾霞隻身走到美國，處理女兒的身後事，同時也需要決定對女兒留下來的胚胎作出抉擇。這刻，陪伴艾霞在美國料理後事的，卻是那個甫出生即被她送養的大女兒Emma，二人既熟悉又陌生，她們對於祖兒留下來的胚胎，彼此有不同的意見，同時，艾霞也在面對著至親的抉擇，要留下祖兒的胚胎，還是…

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黃熙繼《強尼．凱克》後，違睽六年的自編自導新作，再次由侯孝賢任監製，張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒和林小湛的加入，分別演出不同時代的都市女性，以「人工受孕」作為電影故事的前設，伸展至電影主題談及的母親和女兒之間的感情和關係，她們既是女兒，也是母親，電影談及的主題很廣闊，也很宏大，從三位女子的角度，她們既是女兒，也是母親的身份，如何去互相理解，彼此的內心世界。

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影片從一場長鏡頭，捕捉著身在美國的金艾霞，她的神情，慢步地走路的一刻，展開了她的人生。 接著，金艾霞與她的母親和女兒們聚在一起，在同一個畫面的框架，黃熙很快地便讓觀眾走進故事的世界。接著，金艾霞面對著一場意外的發生，令她的生活頓時起了變化，跟女兒的關係亦聯絡感到懷疑，是她對女兒的不理解？還是自我執著？黃熙並沒有很快地給予這個答案，隨著接下來的故事發展，分別從不同「女兒」的角度，道出了她們的心境，各人的命運，如何去調查「女兒」的身份，面對過去、現在和未來。

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范祖兒和Emma都是金艾霞的女兒，可是祖兒卻沒有視Emma為自己的姊姊，「她只是的媽的另一個女兒」，祖兒只會覺得自己沒有姊姊的存在，自己做的事卻得不到母親的認同，只好跟另一半面對，不過，祖兒也不懂，作為母親，有誰不愛和不顧自己的兒女呢？這份無形的母愛，也漸漸地從她們三位的身上湧現，但卻難以失去彼此心裡的傷痛和孤獨。

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NOT SELFISH

艾霞是自私嗎？她對於祖兒的選擇和決定，一直都在自我懷疑，應該要讓她繼續去做人工受孕？還是要去中止她呢？最後，她要決定留下胚胎嗎？艾霞不停地自我提問，她只想去懂得理解女兒的心情，可是她卻不斷地周旋於虛實之間，似幻似真，一直地追尋祖兒的答案，甚至是Emma心裡的想法，身為母親的她，嘗試去尋找祖兒和Emma的快樂。同時，她也會想，縱使她再成為「母親」這身份，最後「女兒」又會生活得安好嗎？

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黃熙的劇本細緻，結構工整，前段的部份主要是交代著艾霞對祖兒之間母女感情的懷疑，後段則著重於艾霞個人面對的情感起伏，女兒作出的決定，她如何地去取態。影片的劇本以現代的時序敘事作為主軸，回憶的倒敘，不同的敘述模式，道出了三位女角之間的微妙，透過艾霞、Emma和祖兒的經歷，身為母親的身份，如何嘗試去了解女兒的感情，或是她們的選擇，傳統保守的思想，彼此的世代差異，過去的創傷，今天的遺憾，顯出三代女性的多元化面貌及現狀。執筆觀感的一刻，黃熙憑此片奪得最佳原創劇本，實至名歸。

張艾嘉、林嘉欣和劉奕兒三位分別都交出精彩奪目的演繹，她們分別表現著兩代不同女性的內心掙扎，張艾嘉的內歛演出，把角色的矛盾心境演得細膩入心，表現著金艾霞心裡的孤寂，以及對於女兒之間感情的矛盾心境，不慍不火的演繹，是她近年十分好看和壯態最佳的演出，入圍金馬女主角不無道理。繼去年憑《老狐理》入圍金馬獎女配角的劉奕兒，今次再憑《女兒的女兒》入圍女配角，無疑這次能夠看到不一樣的劉奕兒，從《老》片的漂亮姐姐，到今次帶點帥氣的范祖兒，造型切合角色的性格，戲份雖然不多，但她那自如的演出，加上她的表情和神緒控制，恰到好處的演出，對她的角色十分深刻。而演出Emma的林嘉欣，沒有被提名實是可惜，她那收放自如的演出，表現著Emma對於艾霞的決定，母女之間的關係，似是相近但又陌生，把角色的情緒掌握精準，細緻地流露著人物心裡的情感，也是她近期最精彩的演出。

從《強尼．凱克》對於都市和男女之間的台北的都市寂寞，《女兒的女兒》則是以三位女性之間的感情與釋懷，黃熙從這兩部電影裡，分別寫下心裡流露著的孤寂，這次透過母親對女兒的感情，藉著女性的角度，細膩地透視著她們的內心世界， 娓娓道出母親對女兒之間的愛。

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