破地獄｜台灣票房報捷 衛詩雅赴台謝票點名最想同呢一個台星合作
撰文：聯合新聞網
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【破地獄】香港電影《破·地獄》在台票房破千萬（台幣），導演陳茂賢和女主角衛詩雅到台灣謝票。兩人昨天在台受訪許願想合作的台灣藝人，陳茂賢大讚許光漢超帥，衛詩雅則另類指名沈玉琳，還招認是超級鐵粉。
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《破·地獄》藉香港獨有殯葬儀式，探討面對親人離去和自我救贖的感人催淚話題，在香港票房突破1億3500萬港幣榮登香港影史最賣座華語片榜首，台灣也寫下破千萬（台幣）的票房佳績。
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衛詩雅在片中爸不疼、哥不愛，坦言在片場也很少有人找她搭話，有種被孤立的感覺。導演陳茂賢解惑，直言為了讓她更入戲才會要劇組不要太關愛她，衛詩雅開玩笑說：「好想殺了你！」衛詩雅分享自己和家人感情緊密，每天都可以和爸爸、媽媽講一小時電話，和姊姊、弟弟也是有愛就說出口，所以和片中的角色境遇完全不一樣。
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衛詩雅在《破·地獄》中飾演許冠文的女兒，父女倆關係破裂，有一場幫爸爸洗頭的戲，讓她覺得最難演。她說：「看劇本就會想哭，但那個片段導演要求不能落淚，要看起來很淡然，其實我內心大崩潰，下戲後哭不停，強烈到回家都還在哭。」衛詩雅也大讚許冠文和黃子華，雖然兩位也是導演、編劇，但在片場是完全尊重導演，讓人看到又強又尊業的一面。
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