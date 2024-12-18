破地獄影評｜四場葬禮拆解「破與地獄」從歉意講到謝意走出悲傷

今年香港的電影市場真熱鬧。《九龍城寨之圍城》打出港產片新氣象，卻在影史票房榜首前止步。大家還沒從惋惜中走出來，《破·地獄》就上了，而且一上映便打破了香港影史首映票房紀錄。隨後，在內地上映前一周正式登頂了香港影史的華語電影票房總榜。



這一新紀錄配合著豆瓣8.5的高分，強力助推了它在內地的點映。據燈塔專業版統計，其上映前的點映票房達到了3224萬人民幣，比《好東西》上映前的點映票房（2986萬）還要高。

《破·地獄》一上映便打破了香港影史首映票房紀錄。（《破·地獄》劇照）

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《破·地獄》這個片名，很容易被不瞭解的人誤會成充滿暴力或驚悚元素的商業類型片。之前也確實有過，謝霆鋒、劉青雲主演的動作懸疑片曾用《破地獄》這個詞來作片名。後來那部影片改名為《驚天破》，上映後的口碑和票房表現都很一般。



事實上，「破地獄」是道教的一種喪禮科儀。法事儀式上，喃嘸師傅會扮演引導者的角色，揮動桃木劍、走特定步法及打破瓦片等動作，象徵打開地獄的通道,幫助亡者的靈魂從地獄縛中解脫出來。既送先人，也慰生者。

《破地獄》的票局紀錄配合著豆瓣8.5的高分，強力助推了它在內地的點映。（截圖）

這次陳茂賢自編自導，黃子華、許冠文繼1992年《神算》之後時隔三十二年再次攜手主演的《破·地獄》，在「破」和「地獄」之間加入了一個間隔號。這就擺明瞭一種態度：影片並不是拿法事來做視覺噱頭，而是要去探討「破」與「地獄」各自的指代，以及它們之間的關係。



看完《破·地獄》，觀眾會感悟到，先人有先人的地獄，後人有後人的 「地獄」。它們都需要去「破」，並且要破得其法。雖然《破·地獄》沒有視聽大場面，但它可不是吃素的。自己的紀錄自己破的黃子華，已經被很多影迷封為「子華神」。

黃子華、許冠文繼1992年《神算》之後時隔三十二年再次攜手主演的《破·地獄》。（資料圖片／葉志明 攝）

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許冠文主演影片早年間曾五次獲得香港年度票房冠軍，三次打破香港本土華語電影票房紀錄。他們倆一起看上的本子，必須是個好東西。

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導演陳茂賢是被王晶提攜進編劇行業的，多與谷德昭合作，以編劇身份參與了《惡人報喜》、《百星酒店》、《六福喜事》等喜劇片。他的導演代表作是《不日成婚》系列。



在採訪中他曾透露，自己有家人離世，去了殯儀館，經歷心情的低谷後，就寫了一部殯葬題材的劇本。後來黃子華和谷德昭都認為原本的故事有些悲涼，就逐漸修改成了如今的模樣。

導演陳茂賢的代表作是《不日成婚》系列。（《不日成婚》系列劇照）

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儘管大部分觀眾看完《破·地獄》會感動到流淚，可是陳茂賢、黃子華、許冠文的喜劇底子，讓整體氣氛避免了沉重、悲涼、哀傷，甚至有些段落還呈現出黑色幽默的效果。



比如剛從婚禮策劃師轉行殯葬經紀的道生（黃子華 飾），第一個想法便是開發各種暴利的「伴手禮」。前一秒面對員工，他一臉嚴肅地要求其把8塊錢的成本壓到5塊錢；後一秒面對顧客，他一臉熱情地介紹該「定制化紀念品」的價格為45元。

子華神這是用前後的變臉，把「奸商」兩個字寫在了道生的腦門上。

許冠文演的喃嘸師傅文哥同樣鮮活飽滿，屬於那種遠觀生人勿近、脾氣乖戾的老頭，近看才發現他心裡有諸多掙扎，還蠻可愛的。

許冠文演的喃嘸師傅文哥同樣鮮活飽滿。（資料圖片／梁碧玲攝）

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尤其是文哥在中風前後的氣場區別，被許冠文拿捏得很絕妙。這讓中風這個情節點，成為了觀眾走進人物內心的臨界點。也是從此處開始，觀眾逐漸看到了破地獄法事和喃嘸師傅的「真相」，被影片引導著走向了表層故事之下的裡層主題探討。



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《破·地獄》的主題表達，是通過四個葬禮一層層引導過去的。第一個葬禮，道生還是被迫轉行的新人，和大部分觀眾是一樣的純外行。他延用婚禮策劃的那套整活手段，不僅把葬禮搞得不倫不類，還不小心觸碰了顧客的底線。



弄巧成拙的後果就是不停地道歉。觀眾此時看到這個道歉動作時，心情是輕鬆的。因為他們會覺得這是道生咎由自取，是在交學費。殊不知，此時主創已經開始在引導觀眾了。這個略顯奇葩的葬禮，並不只是活躍氣氛那麼簡單。道歉背後的「歉意」，正是人們面對親人、故友離世時最常出現的情緒之一。

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本片重點呈現的前三個葬禮，遵循的便是歉意、謝意、愛意，這樣一個情緒的遞進。



第二個葬禮基本上不具備社會代表性。母親為了能讓兒子有機會憑藉未來科技起死回生，執意要找人為其屍體進行防腐處理。這種想法，無論放在電影裡還是放在現實裡，都必然會被認為是瘋子嘛。

道生這個負債累累的「外行」，成為了唯一願意做這件瘋事的人。於是，在葬禮結束後，這位母親懷著萬分的感激謝了道生。這一謝，讓道生領悟到了活人也有自己的地獄要破。

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第三個葬禮藝術性地回避了重要的人物關係。好在懂的都懂，大部分觀眾都能像道生一樣，看出梁雍婷飾演的蘇蘇對陳佩欣飾演的逝者熙雯滿懷愛意。



這種愛見不得光，也會帶來很多痛苦和麻煩。道生此時已經在踐行他領悟的道理，便用違規操作幫蘇蘇這個活人完成了破地獄。

雖然從片中看，歉意是道生對顧客表達的，謝意是顧客對道生表達的，只有愛意是顧客對逝者表達的，但意象都可以傳遞給觀眾。這一方面包括了更多的情感表達方向，另一方面也回避了教條性地輸出。

總之，當觀眾收集齊了歉意、謝意、愛意這三大情緒碎片，就可以通往最終的試煉了。

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前三場葬禮的節奏是比較均勻的，畢竟是外來的事件。第四場葬禮是由內而發的事件，就需要足夠的鋪墊。很加分的一點，是主創能夠在這些鋪墊之中，圍繞著文哥的家庭，埋入很多當下社會常見的現實問題，如重男輕女、子女教育、非遺傳承等。



在聊這些話題的時候，主創的站位還是比較現代的。他們沒有去先站隊後批判，而是把很多東西放在歷史和時代的進程之中去反思。

比如重男輕女這個事。文哥的女兒郭文玥（衛詩雅 飾）認定父親重男輕女，理由是兒子郭志斌（朱栢康 飾）傳承了父親的喃嘸師傅衣缽，而不是自己。況且文哥總是非常忌諱女性「月事污濁」，偏見極深。

郭志斌一角由朱栢康飾演。（資料圖片）

可是，文哥真的重男輕女嗎？他真的對祖師爺的教誨言聽計從到如洗腦一般嗎？顯然不是。一生吃素的文哥，在中風後嫌棄女兒做的菜沒油、不香，拒絕吃飯。後來見到道生帶來的豬扒，才開始大快朵頤。



這說明文哥不是自願吃素的。他也活在當下的時代，他也知道破地獄等法事只是一場儀式，與他吃不吃素、是男人還是女人並沒有絕對性的關聯。只是他當年接受這一套時沒得選。

他現在堅持祖師爺的一切規矩，也不是為了他自己，而是為了顧客。因為他越守規矩，顧客的心裡越踏實。文哥不像道生，能夠以現代的、年輕的思維去把道理說破，可他多年來對破地獄的感悟，其實和道生看透的、斥責的東西是一樣的。

文球現在堅持祖師爺的一切規矩，也不是為了他自己，而是為了顧客。因為他越守規矩，顧客的心裡越踏實。（《破地獄》劇照）

破地獄等法事不是為了讓死去的人能怎樣，而是為了讓活著的人能夠放下對逝者的歉意、謝意、愛意，走出悲傷，過好未來不再有逝者陪伴的日子。



文哥守著祖師爺的規矩，是因為很多人只有對破地獄這場「騷」滿意了，才能放下。如果人們自己就能放下，那文哥自然也會放下那些規矩。

說回文哥重男輕女上來。文哥其實最清楚喃嘸師傅的衣缽不是榮譽而是枷鎖。如果可以選，他顯然是希望兒子和女兒都不幹這個，而是在自己喜歡且擅長的領域裡自由飛翔。只是，他不具備讓一切都理想化的條件。

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起初還蠻擔心內地觀眾看《破·地獄》會有理解門檻。畢竟隨著全國的城市化進程和反封建迷信的宣傳，很多地方的殯葬文化都消失了。城裡人基本都是火葬，儀式上也都簡化為西式的遺體告別，祭祀甚至不再燒紙而是通過點擊螢幕在雲端進行。



還好主創沒有局限在破地獄的法事儀式上，而是更多地去講活人與逝者的告別。這反而更容易打動缺失了告別儀式感的大陸人。

內地人，算是早香港人一步，早就主動或被動地接受了要靠自我調整來放下歉意、謝意、愛意的真相。

《破·地獄》值得一看，不是一時一刻的值得，而是一人一生的值得。生而為人，就不可避免地要面對家人、友人、愛人的離世。這是每個人都得做的作業。《破·地獄》可以提高你在這門人生課題上的成績。

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