爸爸影評｜避灑狗血仍催淚　結尾餘韻十足　比起怨恨愛一個人更難

「我只是想做爸爸該做的事。」導演翁子光曾在訪談中講述《爸爸》刻意運用4:3的畫面比例，讓整部電影更像是在看家庭錄影帶的感覺，「我覺得他們不是在演戲，而是在生活」，大抵形容了《爸爸》所形容的心暖與心碎，這麼相愛的一家人，從未正式察覺到15歲兒子厚明的心理疾病，乃至於最後鑄下大錯，殺害母親與妹妹，讓「爸爸」阮永年（劉青雲 飾演）從此孑然一身。



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雖然參照翁子光執導《踏血尋梅》、監製《正義迴廊》以駭人聽聞的香港奇案作為背景，不過《爸爸》卻展現翁子光執導電影以來最為沉穩、冷靜的一次，即使可以有太多可以灑狗血、哭天喊地以及崩潰爭執的橋段，我們只看見阮永年如何在痛失家人之後重拾人生，帶領我們經歷他每一次的孤獨、苦難以及崩潰，一場召妓失敗的戲更從憤怒、痛哭到最後恢復心情收拾家中雜物，反倒讓觀眾更像是窺視一般，探觸阮永年不想被外人得知的潰堤，只有在少許時光裡才能看到真實的他。

導演翁子光曾在訪談中講述《爸爸》刻意運用4:3的畫面比例，讓整部電影更像是在看家庭錄影帶的感覺。（《爸爸》劇照）

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而這些真實，根基於阮永年一邊怪罪兒子太吵卻還是幫他買了單車；指責兒子工作不認真，卻還是拿毛巾給他怕淋濕感冒；在深夜裡幻想小女兒還在，仍能協助自己寫信給兒子；最終也不能算是選擇原諒，而是得知自己在一切無所適從的宿命當中，該如何重新體認到接下來的人生。

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翁子光的首部電影《明媚時光》並不算佳作，這一點連他自己都承認，塞得太滿、太雜，然則《爸爸》卻是在相隔多年之後回應舊作的電影，《明媚時光》積極北上大陸的少年最終遇到自己不想遇見的老父親，即使有愛、有恨，命運仍是緊密相連，《爸爸》則是讓父親重新接受有心理疾病、堅信著環保意識的懵懂少年，新的時代來臨，每一個人都擁有恨，恨一個人簡單多了，但是愛一個人才難，阮永年深深愛著他的家人，卻迎來悲劇，而最偉大的愛，也是從這一切釋然開始。

翁子光的首部電影《明媚時光》並不算佳作，這一點連他自己都承認。（《明媚時光》劇照）

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也許是作為父親，無論如何，也只能愛你，即使傷痕累累，即使原本的人生與家庭支離破碎，也只能擁抱你，《爸爸》的結尾餘韻十足，那一張已遭兒子遺忘的全家福照，到底怎麼拍攝，爸爸有意無意說起，有設定時間，爸爸始終沒有忘記自己家人的相處細節，相對於當年慘劇發生時，反倒是透過全家福照的映射，展現鏡頭另一端兒子殘殺的慘劇，家人其實一直都在。

雖然參照翁子光執導《踏血尋梅》、監製《正義迴廊》以駭人聽聞的香港奇案作為背景，不過《爸爸》卻展現翁子光執導電影以來最為沉穩、冷靜的一次。（資料圖片）

直到最後，成年後的兒子回到家，拿起哆啦A夢（叮噹）的玩偶，那是原型，仍是黃色的哆啦A夢，還沒被老鼠咬掉耳朵，想起兒子厚明曾反覆向妹妹說「哆啦A夢是假的，是大雄幻想出來的」讓妹妹抱怨怨懟，但其實我想，那一刻的厚明應該希望哆啦A夢是真的，他比誰都希望能擁有時光機。

黃色的哆啦A夢還沒被老鼠咬掉耳朵。（示意圖／《哆啦A夢》動畫截圖）

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