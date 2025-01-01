誤判影評｜甄子丹一句對白傳承意味濃　以文戲融入武戲新鮮感十足

「我老了，打不動了，以後要靠你們年輕人打頭陣。」今年61歲的甄子丹在他自編自導的《誤判》中，借角色之口說出了這句臺詞。但這只是一句自謙，而非認命。戲內他飾演的霍子豪脫下警服，穿上西裝，仍能一個打一百個；戲外的甄子丹仍在不斷嘗試，試圖為動作片尋得一個有希望的未來。



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他上一次執導的網路電影《天龍八部之喬峰傳》看起來難當大任，但這次的《誤判》可能是一個成功的起點。貓眼專業版資料顯示，《誤判》已於12月27日13:00在中國大陸上映，但已於早前開啟大規模點映，截至目前票房破8000萬人民幣。



《誤判》最讓人驚喜的地方不在票房，而在於融入了甄子丹對動作片這個類型的思考，並讓觀眾看到了他所做的有效嘗試。比如總有觀眾詬病他以前那些片子裡的文戲，覺得刪掉毫不可惜，但這次他就從情緒層面做到了文武雙響。

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武：生活化場景中的實用格鬥

《誤判》改編自真實事件，故事極其簡單：一個生活在底層的年輕人被販毒團夥利用，替人背鍋被判有期徒刑27年。檢控官霍子豪負責向法庭起訴犯罪嫌疑人。他覺察出此案另有蹊蹺，順藤摸瓜，果然查出一樁蒙冤者無數、牽連甚廣的涉毒案。



霍子豪是警察出身，能文能武。明面上，他用法律條文對付犯罪份子。暗地裡，他要用拳頭保護受害者，與販毒團夥殊死搏鬥。一文一武兩種風格組成了劇情脈絡。當然最搶眼的，依然是「甄功夫」。

在動作迷眼中，奠定甄子丹螢幕動作風格的是他主演的MMA（綜合格鬥）三部曲：《殺破狼》、《導火線》和《特殊身份》。從柔術到拳擊再到自由搏擊，有別於功夫片的一招一式，寫實成為了「甄功夫」最亮眼的標籤。

在動作迷眼中，奠定甄子丹螢幕動作風格的是他主演的MMA（綜合格鬥）三部曲：《殺破狼》、《導火線》和《特殊身份》。（《殺破狼》劇照）

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而在《誤判》中，動作戲份的隨意性和自由度更進一步，一切以實用為先，其特點是，在最貼地的生活場景中，以最有效的方式，擊潰對手。本片一共有五場打鬥戲。第一場是霍子豪還在做警察時參加的抓捕行動，影片採用了大量的第一人稱視角，突出遊戲感和代入感。



而後面四場則全部都是遭遇戰，大概就是你去停車場，突然有車要撞你；你去夜店，突然有一百號看場子的要揍你；你跟前同事逛街，突然有一幫販毒份子要殺你；你坐地鐵，突然有一幫亡命徒用槍指著你……

人機大戰炫身法，講究的就是一個又一個精準的走位；夜店大戰秀智商，雙拳難敵四手，馬上躲進帳篷裡，進來一個打一個；街頭混戰秀配合，老少組合打得歹徒近不了身；地鐵大戰拼暴力，終極大BOSS一拳打得燈光全滅，地鐵停運。

霍子豪在後四場打鬥中幾乎毫無準備，展現的全是即時反應，沒武器，手邊有什麼就抄什麼；沒時間，刀子劈到眼前了才憑本能躲，快被槍口對準了才一腳踢上去。

甄子丹於地鐵大戰拼暴力，終極大BOSS一拳打得燈光全滅，地鐵停運。（《誤判》劇照）

《誤判》忠實地遵守了動作戲帶動情緒的創作原則。什麼劇情邏輯，什麼人物刻畫，什麼各界反應，通通不重要，重要的是當甄子丹出手的時候，觀眾的情緒隨之高漲。



為了滿足觀眾的爽感，動作戲削弱了霍子豪身上的公職人員屬性，放開了角色限制，主打一個只要你敢對我開槍，我就敢爆你頭，要讓觀眾發洩怨氣，而不是生悶氣。因為這個特點，即便《誤判》的動作戲佔比並不大，但高效，完全值回票價。

文：正義戰勝邪惡的法治理想

我一直認為，忽視動作片的語境，去探討其文戲的好壞是一種毫無意義的電影批評，就像在趙本山的小品裡比普通話，在潘長江的小品裡比個大，在陳佩斯的小品裡比頭髮，結果一眼可見，過程並無價值。



但這並不意味著動作片要完全放棄文戲，而是要將文戲和武戲有機結合，形成統一的氣質。《誤判》就在做這樣的工作，它的文戲並不好看，但帶給觀眾的情緒與武戲是相通的。

霍子豪何以棄武從文？因為他親眼看到自己抓到的嫌疑人在法庭上體面地脫罪了。所以他重新學習，考上檢控官，誓要將有罪者定罪，還無辜者清白。

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可理想主義者在現實中註定寸步難行，上司說人力資源緊張，法律資源寶貴，哪能對案件做到樁樁公平，件件正義？

大法官說，有時候我明明知道案件有問題，但也只能那麼判，這是人家提供的證據和陪審團的意見決定的。沒人貪污，沒人涉黑，大家都難，所以只好勉為其難，只好苦一苦沒錢請律師的底層人——他們淪為了法院和律政司為了節省時間、維持正常運轉所不得不付出的代價。

鄭則仕於電影中飾演律政司高級檢控官。（《誤判》劇照）

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滿大街都是被毒販陷害的普通人，滿大街都在盼青天。霍子豪便是這個青天，一手拿著法律條文，一手捧著武功秘笈，如果道理講不通，那「青天」剛好也會些拳腳功夫。電影結尾，霍子豪說出了和《第二十條》中相似的總結陳詞：一次誤判，就會摧毀一個家庭，所以司法人員，不應該坐視誤判發生在任何人身上。



從這個角度而言，霍子豪無論在法庭和對方舌槍唇劍，還是在街頭與黑惡勢力拼死苦戰，滿足觀眾的都是同一種情緒價值，文戲和武戲的情緒點在此刻匯合了。

以真實事件為底本，以法律武器和拳腳功夫滿足雙倍情緒價值，以真實場景下的寫實打鬥為核心賣點，這就是甄子丹為動作片找到的新路線，如果《誤判》票房成功，那麼同一配方的《誤判2》、《誤判3》也就不遠了。

許冠文飾演高等法院資深法官。（《誤判》劇照）

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