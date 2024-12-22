破地獄影評｜拆解許冠文衛詩雅朱栢康「3大地獄」人間煉獄誰來破?

「活人，也需要破·地獄。」早前，中國大陸院線終於迎來了香港現象級、年度最佳港產片——《破·地獄》。這是一部傳統、神秘、隱晦的小眾喪葬題材電影，意外叫好又叫座。



豆瓣8.5，是近14年來最高分的港產片，也是香港電影史上第三部票房過億的華語電影。它被譽為香港版《禮儀師之奏鳴曲》（おくりびと），生死大事裡，有最典型的東亞家庭表達。

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死人的地獄，活人來破

先簡單解釋下「破·地獄」，它是道教喪禮法事儀式。人們相信，破·地獄能讓先人們，從九幽地獄中解脫，進入更好的來世。香港的每間長生店，通常都有一對拍檔，一文一武：

文，是殯儀經紀，主要是業務對接，策劃。

武，是喃嘸師傅，負責葬禮等技術服務，可以做破地獄的法事等。



故事的主角，就是香港某間長生店的一對拍檔，道生（黃子華 飾）和文哥（許冠文 飾）。文哥入行幾十年，是專業喃嘸師傅，做事一板一眼，遵照傳統，將祖師爺的教導，視為絕對真理。道生，是從婚禮策劃師轉行過來的殯儀經紀。

故事的主角，就是香港某間長生店的一對拍檔，道生（黃子華 飾）和文哥（許冠文 飾）。（《破·地獄》劇照）

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疫情三年，公司欠款，負債累累，婚禮市場不好做了，但殯葬行業卻越來越火，道生索性轉行，為死人服務。這轉身，誰看都覺得，靈了個大活。但更令人吃驚的是，道生直接將婚禮嫁接到葬禮。



他開發葬禮周邊，手鏈、項鍊、音樂盒小擺設……這些周邊拿回家裡瘮人不？人家名字叫「先人照亮你的前路」。他本著服務業的最高宗旨，根據客人的性格、喜好，為每一位客人實現私人化、個性化定制服務。

婚禮上有的照片牆，簽到牌，伴手禮，攝影師……一樣不落的出現在道生策劃的葬禮上。剛入行的道生，沒有一刻不在想，如何將利益最大化。在他看來，辦婚禮和辦葬禮其實一樣，都是「一場騷」。切蛋糕和破地獄，都需要一把刀，沒區別。到最後所有的工作，都要化為帳戶數字。

道生認為，辦婚禮和辦葬禮其實一樣，都是「一場騷」。（《破·地獄》劇照）

文哥看來，道生的種種行為，都是為了錢，簡直在胡鬧。道生看來，文哥從來只顧死人，不管活人，古板至極。衝突，在平靜的沉默中劇烈震盪，兩人代表的過去思維與現代思維，互為地獄。



但隨著他們一起經歷更多葬禮，道生慢慢開始明白，死者有靈。而文哥，看似冷漠機械，也悄然發生著改變。文哥和道生，看似風馬牛不相干的兩類人，卻最終走向共通，本質上是因為，他們一個為死人開路，一個為活人開路，都心懷對人的善意和敬畏。

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文哥給了道生一條生路，道生給了文哥一條「死路」，但那都是破地獄的路，都是救贖，生路和死路，在有些時刻，沒有區別。兩人默默和解，彼此解救，沒有太多過程的展現，卻早就化為那句默契的歌詞：

「今日天隔一方，難……見面。」



但誰說，天隔一方，才是這世上最遠的距離呢？有些偏見，有些人修上一生，都未曾打破。

《破·地獄》獲得豆瓣8.5分，是近14年來最高分的港產片。（截圖）

缺乏死亡教育的中國人

中國人的教育裡，不管是家庭還是學校，都沒有死亡教育。各地的葬禮往往隆重又神秘，但很少有人能說出它的意義，只知道，那樣做就對了。語文課本上，唯一直視死亡的時刻，大概是烈士的「視死如歸」。



但人的一生，最重要的八個字「吃喝玩樂，生老病死」中，「死」分明就是其中之一。有資料顯示，在中國每天大概有2.7萬人死去。不被關注，不去思考，不代表死亡這件事，離我們不夠近。

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與距離紅磡僅500米，一街之隔的，分明就是殯儀館；產房的另一頭，是太平間。霓虹繁華和曲終人散，都被化為一場「表演」，從來都是在同時進行。但《破·地獄》這次，直接面對「死亡」。



遺骨開棺，師傅上手清理頭骨上殘留的頭髮、皮肉，再將其洗淨的過程，被完完整整拍了下來。普通人看到這裡已經開始不適了。但隨著劇情的深入，才發現，這只是餐前小菜。

閉不上眼睛的要打針，兩頰凹陷的，要塞棉花，下顎還需要用木棍支撐……屍體清理、穿衣、化妝……事無巨細，全程不加掩飾。值得一提的是，電影採取了實景拍攝，取景地是東華三院屬下的東華義莊和萬國殯儀館。

遺骨開棺，師傅上手清理頭骨上殘留的頭髮、皮肉，再將其洗淨的過程，被完完整整拍了下來。（《破·地獄》劇照）

東華三院表示，開放拍攝是第一次，也是最後一次。除了直面屍體，殯葬行業的從業者們，也有了不為人知的B面呈現。他們上班會混水摸魚，夠鐘收工就去吃喝玩樂。在葬禮紀念品樣品上，大方貼上自己的照片。



你以為人家是化新娘妝的，其實人家是老前輩了，只不過不喜歡穿工裝，打扮時尚了一些。道生日常吃爆谷的零食盒，就是一個等比縮小的棺材周邊。更有人，上班穿道袍下班拜耶穌。

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你以為的人生大事，也不過只是某些人的牛馬日常。我們為什麼怕死？為什麼怕談論死？是因為我們不敢直視死亡。《破·地獄》用這樣的方式，讓中國觀眾，破了對「死」的偏見。

不懂愛人的中國父親

電影中有句臺詞，是點睛之筆：「活人，也需要破地獄。」隨著劇情的深入，我們才發現，那個對行業敬重、對亡妻情深、對子女負責的文哥，居然在製造著最恐怖的「東亞家庭地獄」。



女兒的地獄

女兒郭文玥（衛詩雅 飾），從小就崇拜父親，比哥哥更願意繼承父親的衣缽。父親生病時，她也比哥哥，更有耐心照顧。但父親卻用「女人污穢」、「傳男不傳女」的思想，一直拒絕她，傷害她，兩人矛盾最激烈的時刻，父親搧過她耳光。



父親對女兒的偏見，像極了普通人對死亡的偏見，沒有解釋，傳統就是真理。女兒帶著怨憤，選擇了另一份和死亡有關的工作，但依然沒能逃過社會的偏見。因為沒有正向的愛的示範，她陷入不健康的情感關係。父親，親手為她織的牢籠，隨著女兒年齡的增長，越來越緊密了。

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兒子的地獄

兒子郭志斌（朱栢康 飾），從小被父親視為接班人，因為父親一句「繼承衣缽」，早早輟學。十幾歲，穿著和年紀不符的道袍出入殯葬館，被同齡人歧視。結婚後，要處處以大家利益為重，忽視小家。中年時，為了兒子進名校，成為基督徒，被罵：

「欺師滅祖」

「讓爸爸丟臉」。



兒子從不認為祖師爺賞飯和被父親選擇是幸運，他的每一樣愛好，都被父親剝奪，因為是兒子，責任天然比個體更重要。比起妹妹，他像是一個空心的殼，沒有信仰，沒有生機，更沒有自我。

兒子郭志斌（朱栢康 飾），從小被父親視為接班人，因為父親一句「繼承衣缽」，早早輟學。（資料圖片／梁碧玲 攝）

爸爸的地獄

所以，父親是最大的惡人？不，他日夜思念亡妻，妻子為他留下的那把椅子，椅在人在。讓兒子繼承衣缽，是他早就明白兒子不是學習的料，擔心他長大後無法養活妻兒。他對女兒的性別偏見，不是出自本心，只是對祖師爺和行業的敬重，在他的內心深處，女兒是珍寶。



大男子思維，心口不一，沒有愛人的能力，幾乎是整個東亞社會父親的通病。但父親的癥結，不單單是他以「父權」的身份，統治了兒女，而是他放棄掉了人性和自我，成為了傳統父權制的獻祭品。在生命的最後階段，他無法依靠兒子，更無法面對女兒，進入病房探望他的，只能是搭檔道生。

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電影中，父親用「最後一舞」的方式，破了女兒和兒子心中的地獄，但現實生活裡，大部分父親，到死，都沒有把「愛」說出口。最後的時刻，一向話很少的父親，忽然開始頻頻唱歌：

「今日天隔一方難見面，是以孤舟沉寂晚景涼天，你睇斜陽照住個對雙飛燕……」



臉上表情再沉靜，也難掩孤寂、落寞之情，父親成為整個家庭裡，最悲慘的那個人。他從來不動聲色，更不會吐露心事，所以，父親究竟是自殺，還是自然死亡，也都有待觀眾在心裡，自己去畫圓。

眾生皆苦，活人的地獄誰來破？

電影中有四場葬禮，每一場，都將活人的地獄，放大到極致。四場葬禮，一場比一場隱晦，映射人間百態，死人要破十八層地獄，但生人要面對的地獄，何止十八層？人生在世，貪、嗔、癡、慢、疑，生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得、五陰盛……哪個不需要破？

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而道生的故事，幾乎就是現世人，共同的地獄。人到中年，不敢生孩子，一睜眼就要還債，他解釋過，真的不是自己好吃懶做。他勤奮、上進、從沒想過偷懶，一頭紮進受盡冷眼的殯葬行業，沒有一句怨言。他忍得了屍體的腐爛味，因為他早就深刻認識到：

「這世界最令人難受的味道，是窮味。」



所以，電影最終指向的「地獄」，是眾生皆苦的「人間地獄」。《破·地獄》選擇在年底上映，是非常合時的。一年到頭，大家都辛苦了，誰不想找個出口，大哭一場。如果去戲院，建議帶上紙巾。

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其實，不論貧窮還是富貴，大家最後的終點都公平，都是死亡。《破·地獄》像一面鏡子，用死亡，映照出你我的人生。究竟該怎樣死？該怎樣活？需要我們用更多時間，去思考。喜歡電影中的一句臺詞：

「做人就像坐車，能來到這個世界就是賺了，與其擔心什麼時候下車，不如好好享受過程。」



希望我們，都能放下我執，珍惜當下，珍惜擁有。各種怨念，不順遂，來年，都破了它吧。