魔海奇緣2影評｜僅得爛番茄65%　劇情緊接上集卻似李安《少年Pi》

【Moana 2／魔海奇緣2／影評】我時常在說，如果我有女兒，《魔海奇緣》（Moana）會是我希望能陪伴她長大的電影。原因很簡單，雖然公主童話的時代並未消逝，但是《魔海奇緣》系列的慕安娜真的算是近代迪士尼動畫女主角的楷模範本，勇敢、壯碩而且擁有小麥色肌膚，沒有特別華服，也沒有與王子的愛情，但就是充滿力量大步向前，即便不時會犯錯，也能在面對懊悔之後順利奮起，不被任何絕望給打倒，



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而到了《魔海奇緣2》，雖還是一貫套路，未改太多，甚至還有一種李安《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）、《阿凡達》（Avatar）以及《風中奇緣》（Pocahontas）的既視感，但還是讓我看得很愉悅輕鬆，不說教、不辯論，有一種「這才是單純好看的迪士尼電影」的感覺啊。

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雖說迪士尼動畫延續多年以來都有一貫套路，但不得不說有時只要將故事講得通順、輕快，就容易讓觀眾輕易埋單，公主們的形象也越來越偏近英雄、冒險家，早從《魔髮奇緣》（Tangled）便顯端倪，視為珍寶的一頭秀髮可棄，《魔雪奇緣》（Frozen）更讓主角直接變成姊妹，拯救彼此的是血緣的意志，而非遠道而來的王子，也不是略施小聰明的年輕工匠，而到了《魔海奇緣》亦然，慕安娜（Moana）為了拯救族人，擔起重責大任，她是族人的希望，祖母的靈魂出現那一段喚醒慕安娜的使命，真的是怎麼看怎麼激動。

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《魔海奇緣2》的故事其實與前一集走向並無特別更動，正當歸還迪菲娣的心之後，相隔3年，慕安娜隨著年歲成長，身分也有所改變，更肩負起領導民族的使命，這次的遠航不只有可愛的寵物豬、雞，一開始更讓慕安娜與亦師亦友的茂宜（Maui）分隔兩地，慕安娜依舊魯莽，茂宜仍然自負，值得一提的是相較於首集，雖然主角群的成長曲線已經差不多完整，但這回更想要突顯出兩位主角在性格上的缺陷，她們也會害怕，也會迷惘，茂宜身為半神人即便法力無邊，也意識到自己仍會遇到許多難題，他無法保護所有的人，必須讓每個人找到自己的勇敢。

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也因為這樣，《魔海奇緣2》試圖調整自身定位，變得更像是青少年電影，但依舊為觀眾構築出一個烏托邦，相互照顧、體諒以及原諒，這才是團結的真諦，當然電影也有過於理想化之處，當大洋洲各族突破限制而來，反倒像是埋下了隱憂，不同民族、文化是否真的能夠立刻和樂融融？而《魔海奇緣2》也取巧的將故事重心擺在慕安娜、茂宜等人的心境轉折之上，不講述太多政治。

《魔海奇緣2》試圖調整自身定位，變得更像是青少年電影，但依舊為觀眾構築出一個烏托邦，相互照顧、體諒以及原諒，這才是團結的真諦。（《魔海奇緣2》劇照）

電影的海洋特效無比華麗，巨大的海洋奇幻生物、瑰麗的石破天驚景象，都讓觀眾彷彿搭上慕安娜的船，一起在海洋之中冒險，音樂雖然依舊好，但可惜的就是沒有像上一集〈How Far I'll Go〉那樣激勵人心、餘音繞樑的主題曲，這一回的〈Beyond〉氣勢足夠，但不夠熱血，我自己最喜歡喜趣調皮的〈Can I Get A Chee Hoo?〉，活潑極了。

電影的海洋特效無比華麗，巨大的海洋奇幻生物、瑰麗的石破天驚景象。（《魔海奇緣2》劇照）

只是雖然好看，但總對最後的片尾畫面略有微詞，明顯看出來是為了第3集鋪陳的另一大反派，倒是有些擔心迪士尼動畫會因為想要擴展宇宙而變得「Marvel化」，其實不需要，《海洋奇緣》壯闊的海洋奇觀，已有自己的專屬特色，不用沿襲其他系列的成功脈絡。

《魔海奇緣2》僅得65%爛番茄新鮮度。（截圖）

《魔海奇緣2》在內地電影網站「豆瓣」獲得6.8粒星的評分。（截圖）

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】