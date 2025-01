此刻的我們影評｜爛番茄新鮮度78%好評　蜘蛛俠黑寡婦擦出愛火花

一段感情,經歷著過去的開始,現在式的感情投入,未來將來式的生活變化,不同的經歷,彼此的悲喜交集,互相之間的了解,把這段感情一直地維繫。《布魯克林之戀》(Brooklyn)愛爾蘭導演John Crowley最新執導作品,《謎情日記》(The Sense of an Ending)編劇Nick Payne撰寫劇本,夥拍安德魯加菲(Andrew Garfield)和科倫絲佩芝(Florence Pugh,寫下這個關於一對維繫十年感情情侶的故事。《此刻的我們》(We Live In Time)導演和編劇以非傳統模式創作的愛情故事,為觀眾帶來不同的觀感,思考彼此的互相了解,珍惜每一份每一秒的感情關係。



《此刻的我們》導演和編劇以非傳統模式創作的愛情故事,為觀眾帶來不同的觀感。(《此刻的我們》劇照)

《此刻的我們》故事講述前途無量的女主廚Almut Brühl,因為一次的交通意外,遇上失婚男子Tobias Durand,這次邂逅,改變了他們二人的餘生。二人漸漸地相愛,後來誕下了女兒,成家立室,各自如常工作,兼顧家庭與生活。可是,一個突如其來的事件,令他們本來美滿幸福的家庭,卻產生了很大的變化…

二人漸漸地相愛,後來誕下了女兒,成家立室,各自如常工作,兼顧家庭與生活。(《此刻的我們》劇照)

一部愛情電影,要是平舖直敍,縱使被電影的氛圍感動著,但驚喜度不多,甚至觀影過後,也不一定會留下印象。《此刻的我們》就是一部有別於過去公式化的愛情電影格局,影片從剪接上的處理,呈現著不同的敍事方式,這部份可以容後再談。當然,片中的兩位主角安德魯加菲與科倫絲佩芝的合作,說是有點新鮮感,當「蜘蛛俠」(Spider-Man)遇上「黑寡婦」(Black Widow)之時,這個組合會是有點驚喜的。

《此刻的我們》獲得78%爛番茄新鮮度的好評。(截圖)

電影從Tobias與Almut二人的相遇,展開了一段看來是很平凡的感情關係,二人的相愛,慢慢地開始計劃人生的另一章,從電影的海報上看著,感覺到這是一個既浪漫又愉快的愛情故事,不過,觀看影片的時候,既是會看到二人相愛裡所發生的衝突,二人的意見不合,甚至不是預期的事情發生,感情的高低起迭,編劇Nick Payne寫下了這個現實的感情故事。

科倫絲佩芝(Florence Pugh)憑「黑寡婦」一角成功彈起。(《雷霆特攻隊》劇照)

回到上段所提及的敍事部份,《此刻的我們》其實就是一部不太典型公式化的愛情故事格局,是一部非線性敘事的電影(又是非線性敘事,如此的巧合?!)導演John Crowley與編劇Nick Payne這次的合作,呈現著帶來不同觀感的愛情格局電影,無疑,對於很多喜愛觀看愛情電影的觀眾,觀看這類敘事方式的電影,未免難以消化,觀眾也要專地心跟隨著電影的剪接方式,從兩位主角的片段,不同時期的感情,慢慢地便能夠拼湊成了一幅完整的砌圖,呈現著起承轉合的舖陳設定,讓劇情的推進發展。

《此刻的我們》由「蜘蛛俠」安德魯加菲(Andrew Garfield)主演。(《蜘蛛俠》劇照)

《此刻的我們》雖然有別於過去觀看的愛情電影格局,但是這是一部流露著浪漫動人的細膩感情電影,透過兩位不同人物設定的角色,對於愛情的不同經歷,彼此對家庭和感情的憧憬,過去、現在和未來的愛情回眸與盼望,互相之間的了解,彼此的關心,一起面對困難,嘗試找出解決的方法,互相的諒解,刻下也產生不少的共鳴。安德魯加菲和科倫絲佩芝的這個組合,既是擦出不少的火花,為電影添上了不少的可觀之處,導演和編劇的創作,寫下一段刻骨銘心與細膩的感情,讓觀眾置身於不同的愛情電影觀感。

