此刻的我們影評｜爛番茄新鮮度78%好評　蜘蛛俠黑寡婦擦出愛火花

一段感情，經歷著過去的開始，現在式的感情投入，未來將來式的生活變化，不同的經歷，彼此的悲喜交集，互相之間的了解，把這段感情一直地維繫。《布魯克林之戀》（Brooklyn）愛爾蘭導演John Crowley最新執導作品，《謎情日記》（The Sense of an Ending）編劇Nick Payne撰寫劇本，夥拍安德魯加菲（Andrew Garfield）和科倫絲佩芝（Florence Pugh，寫下這個關於一對維繫十年感情情侶的故事。《此刻的我們》（We Live In Time）導演和編劇以非傳統模式創作的愛情故事，為觀眾帶來不同的觀感，思考彼此的互相了解，珍惜每一份每一秒的感情關係。



《此刻的我們》導演和編劇以非傳統模式創作的愛情故事，為觀眾帶來不同的觀感。（《此刻的我們》劇照）

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《此刻的我們》故事講述前途無量的女主廚Almut Brühl，因為一次的交通意外，遇上失婚男子Tobias Durand，這次邂逅，改變了他們二人的餘生。二人漸漸地相愛，後來誕下了女兒，成家立室，各自如常工作，兼顧家庭與生活。可是，一個突如其來的事件，令他們本來美滿幸福的家庭，卻產生了很大的變化…

二人漸漸地相愛，後來誕下了女兒，成家立室，各自如常工作，兼顧家庭與生活。（《此刻的我們》劇照）

一部愛情電影，要是平舖直敍，縱使被電影的氛圍感動著，但驚喜度不多，甚至觀影過後，也不一定會留下印象。《此刻的我們》就是一部有別於過去公式化的愛情電影格局，影片從剪接上的處理，呈現著不同的敍事方式，這部份可以容後再談。當然，片中的兩位主角安德魯加菲與科倫絲佩芝的合作，說是有點新鮮感，當「蜘蛛俠」（Spider-Man）遇上「黑寡婦」（Black Widow）之時，這個組合會是有點驚喜的。

《此刻的我們》獲得78%爛番茄新鮮度的好評。（截圖）

電影從Tobias與Almut二人的相遇，展開了一段看來是很平凡的感情關係，二人的相愛，慢慢地開始計劃人生的另一章，從電影的海報上看著，感覺到這是一個既浪漫又愉快的愛情故事，不過，觀看影片的時候，既是會看到二人相愛裡所發生的衝突，二人的意見不合，甚至不是預期的事情發生，感情的高低起迭，編劇Nick Payne寫下了這個現實的感情故事。

科倫絲佩芝（Florence Pugh）憑「黑寡婦」一角成功彈起。（《雷霆特攻隊》劇照）

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回到上段所提及的敍事部份，《此刻的我們》其實就是一部不太典型公式化的愛情故事格局，是一部非線性敘事的電影（又是非線性敘事，如此的巧合？！）導演John Crowley與編劇Nick Payne這次的合作，呈現著帶來不同觀感的愛情格局電影，無疑，對於很多喜愛觀看愛情電影的觀眾，觀看這類敘事方式的電影，未免難以消化，觀眾也要專地心跟隨著電影的剪接方式，從兩位主角的片段，不同時期的感情，慢慢地便能夠拼湊成了一幅完整的砌圖，呈現著起承轉合的舖陳設定，讓劇情的推進發展。

《此刻的我們》由「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）主演。（《蜘蛛俠》劇照）

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《此刻的我們》雖然有別於過去觀看的愛情電影格局，但是這是一部流露著浪漫動人的細膩感情電影，透過兩位不同人物設定的角色，對於愛情的不同經歷，彼此對家庭和感情的憧憬，過去、現在和未來的愛情回眸與盼望，互相之間的了解，彼此的關心，一起面對困難，嘗試找出解決的方法，互相的諒解，刻下也產生不少的共鳴。安德魯加菲和科倫絲佩芝的這個組合，既是擦出不少的火花，為電影添上了不少的可觀之處，導演和編劇的創作，寫下一段刻骨銘心與細膩的感情，讓觀眾置身於不同的愛情電影觀感。

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