徐克《射鵰英雄傳》被嘲似撒亞人打架　金庸粉絲不滿負評如潮

大陸賀歲片《射鵰英雄傳：俠之大者》由名導徐克執導，找來流量男星肖戰擔綱飾演郭靖，大年初一以來票房累積4.62人民幣，儘管看起來票房極佳，但網路上卻負評如潮，不少大陸網友毒舌評價，表示完全沒有傳統武俠該有的情節，反而像是「撒亞人打架」，甚至有多位電影評論博主直批「武俠已死」，更表示肖戰在裡頭就是擺擺造型，打鬥也是用CG特效，根本不像武俠片。



大陸賀歲片《射鵰英雄傳：俠之大者》由名導徐克執導，找來流量男星肖戰擔綱飾演郭靖。（《射鵰英雄傳俠之大者》劇照）

大陸網友毒舌評價，表示完全沒有傳統武俠該有的情節，反而像是「撒亞人打架」。（《射鵰英雄傳俠之大者》劇照）

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有大陸部落客看完表示，電影上映前，觀眾都對預告釋出的戰爭場景非常期待，沒想到只有開頭的蒙古打金國，後面整整2.5小時的時間，有2個小時都在看郭靖找黃蓉，而黃蓉和華箏還為了三角戀的問題大打出手，武俠小說硬生生改編成垃圾古裝偶像劇，讓不少金庸迷無法接受。

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《射鵰英雄傳：俠之大者》雖然現在看起來票房不錯，但後勢乏力，現在僅排名第4，遠輸於暫列冠軍的《哪吒之魔童鬧海》、亞軍《唐探1900》、季軍《封神第二部：戰火西岐》，票房領先的動畫片《哪吒之魔童鬧海》是人氣電影《哪吒之魔童降世》的續集，當年熱賣50.35億人民幣，時隔5年半推出續集，強勢開出紅盤，而亞軍《唐探1900》是賣座電影《唐探》系列，除了系列主角王寶強及劉昊然再次主演，周潤發及張新成也都軋一角陣容堅強；而費翔、于適等人的奇幻大片《封神第二部：戰火西岐》屈居第3。

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