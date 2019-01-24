《正義聯盟》中水行俠原本係咸濕佬？　Zack Snyder出手改造角色

Zack Snyder參與Arthur Curry在《正義聯盟》（Justice League）出現後的角色形象調整，深刻影響他在《水行俠》裡展現的不同風格。

Zack Snyder原本為《正義聯盟》的導演，但在該片主要拍攝完成後，且在開始補拍工作之前，他因為個人家庭悲劇正式卸下了《正義聯盟》導演的職位。因此《復仇者聯盟》（Avengers）導演Joss Whedon就接替他執導《正義聯盟》接下來的補拍工作，並對Zack Snyder版的《正義聯盟》做出了許多修改。

Joss Whedon接手執導《正義聯盟》令部分影迷不滿。（劇照）

《水行俠》風光成績 Zack Snyder也有功

Joss Whedon與Zack Snyder兩個版本在風格上的差異也成為了本片一切爭議的來源。而這也被視為造成《正義聯盟》最終表現平庸的罪魁禍首，因此，這也讓許多忠實粉絲們連署要求華納兄弟釋出所謂的《正義聯盟》「Zack Snyder剪輯版」。雖然傳說中的《正義聯盟》Zack Snyder剪輯版在短時間內可能依然難以重見天日，但證據指出Zack Snyder似乎也是溫子仁（James Wan）所執導的《水行俠》電影獲得正面評價的推手之一。

影迷連署要求華納兄弟釋出《正義聯盟》「Zack Snyder剪輯版」。（劇照）

根據演員Neil Daly在Fire and Water Podcast活動上所提到的資訊，Zack Snyder的確也參與《水行俠》電影。Neil Daly負責《水行俠》以及《正義聯盟》兩部電影測試片段。他揭露了Joss Whedon創作了《正義聯盟》中「青少年男孩黃色笑話幽默」的部分，包含了那段水行俠在真言繩索（Lasso of Truth）的影響下開始跟神奇女俠（Wonder Woman）調情的片段，但溫子仁並不希望《水行俠》電影裡出現類似的風格。

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+ 5 + 4 + 3

Neil Daly解釋到：「我們大可讓水行俠在整部《水行俠》電影中不斷向Mera眉目傳情，並在電影中塞滿了各種低級的笑話之類的內容，最後搞得還像完全沒事一樣，這就是Joss Whedon的做法。所以Zack Snyder對於《水行俠》的確有着不小的影響。當初溫子仁在違背片商意願的情況下，向Zack Snyder展示了《水行俠》的多個初剪版本、初期測試片段以及電影分鏡稿，藉此希望能讓電影中的水行俠在個性上更加貼近Zack Snyder最初計畫的版本，而Zack Snyder對此也給予了肯定，並重新帶來了他所想要的風格。」

水行俠與神奇女俠（劇照）

在《水行俠》最終正片中，水行俠與Mera之間依然存在着一種曖昧關係。Jason Momoa飾演的Arthur Curry對於Amber Heard飾演的Mera展現出了明顯的興趣，即使他在一開始並不願意接受她提出的要求成為亞特蘭提斯（Atlantis）之王。Neil Daly並沒有說錯，觀眾可以明顯看出他們在《水行俠》中的互動，與Arthur Curry在《正義聯盟》中的態度截然不同。Arthur Curry在《正義聯盟》中與神奇女俠絕大部分的互動都是在物化她，或是誇在她在外表上的美麗。而在《水行俠》中，Arthur Curry並沒有嶄露出這種個性。更重要的是，雖然他很明顯對Mera有不小的興趣，但她在片中從沒說出物化她的台詞。

水行俠與Mera（網上圖片）

沈穩但不失幽默的Arthur Curry 受觀眾青睞

這位較為沉穩且更加討人喜歡的Arthur Curry很明顯就是Zack Snyder一直以來都想為這位角色帶來的風格，雖然這個消息目前也只是Neil Daly的片面之詞。Zack Snyder一直以來都沒有機會在DC擴充宇宙（DCEU）中帶來他心目中的水行俠。然而，Zack Snyder的確是讓Jason Momoa演出這位角色的推手，而這位演員也相當感謝他。雖然Jason Momoa的確有出現在Zack Snyder的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）中，但當時他只是沒有台詞的客串演出。如果Neil Daly的說法能夠當真，那Arthur Curry這位角色在《正義聯盟》中的相關描繪似乎都是由Joss Whedon所包辦的，至少可以確定他負責了水行俠在片中的幽默以及對於女性的關係。

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+ 4 + 3 + 2

雖然Arthur Curry與Mera之間的關係可能並非造成《水行俠》全球票房能夠突破10億大關以及獲得普遍好評的主因，但這的確帶來了不少的幫助，而水行俠與Mera毫無疑問也能稱得上是DC擴充宇宙至今最強的螢幕情侶。事實上，他們也可能是目前唯一的DC螢幕情侶，因為Lois Lane以及超人（Superman）目前在系列中的狀況依然未明，而神奇女俠與疑似將在續集中復活的Steve Trevor依然有着許多未解的謎團。雖然溫子仁對於本片的努力確實功不可沒，但Zack Snyder對於整個DC擴充宇宙所投入一切也絕對也不容小覷。

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