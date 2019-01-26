《蒙上你的眼》迷必睇！珊迪娜布洛主演Netflix漫改電影《重生》

奧斯卡影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）繼驚悚電影《蒙上你的眼》（Bird Box）後，再與Netflix合作，製作Millarworld漫畫改編電影《重生》（Reborn）。

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《重生》改編電影為2017年Netflix併購Millarworld後的其中一部開發項目，由《LEGO英雄傳》、《LEGO蝙蝠俠英雄傳》導演Chris McKay執導。

故事大綱如下：

當我們死時會去向何處？在另一邊等着我們的會是什麼？珊迪娜布洛扮演80歲老女人在曼克頓一間醫院去世，後於名為Adystria的世界中睜開眼時發現了這個答案。這是一個充滿怪物和龍的神奇之地，善與惡之間有着永不休止的戰爭。在她生命中的黃金時期重生後，她發現所有的朋友、親人們都在等着她……除了比她先死去的丈夫之外。配戴一把利刃並與她已故的父親搭檔，她踏上這個飽受戰爭蹂躪的大地，開始尋找丈夫身在何處。