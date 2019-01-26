【新喜劇之王】周星馳狂嗌Cut 仲落場教路　王寶強自爆NG咗50次！

由周星馳編劇兼執導的《新喜劇之王》即將在大年初一上映，最新製作特輯剛剛出爐，片中見到星爺在片場不斷嗌「cut」，拍戲時又親身為演員們示範，非常嚴肅和認真。男主角王寶強更自爆，這次是他人生中NG得最多的一部戲，不過都好享受跟星爺的合作。

《新喜劇之王》即將在大年初一上映，最新製作特輯釋出，可見星爺拍攝時要求嚴格，在片場上不斷嗌「cut」。

星爺親身出馬教做戲

《新喜劇之王》同樣是講述小角色﹑茄喱啡，認真生活和追夢的故事。20年前周星馳在《喜劇之王》中扮演尹天仇，在無數影迷心中留下經典又深刻的形象。但其實無論是戲裡戲外，他對於演出或拍攝，都是一樣認真和執著。這次拍攝《新喜劇之王》，亦見到星爺經常親身出馬，教眾多「茄喱啡」做戲。

在製作特輯可見，星爺遇上演員未能達到其要求和標準時，都表現得相當頭痕！

星爺對於演出抑或拍攝，都是一樣認真和執著。

每一個演員的表情和動作，如稍為不合心水，星爺都親自示範指導。女主鄂靖文表示這次跟星爺合作，尤其感觸：「導演對演員的表演特別敏感，而且對細節的特別嚴格。一定要達到導演的要求和標準，只有努力去做才能達到他的要求。」而星爺本人也表示，自己習慣了這樣親力親為去表達，他說：「我演出來會更直接，演員也能立刻明白我所想要的感覺，這樣他們也會有很多不同的東西表演出來。」

王寶強自爆，這次拍戲是他職業生涯中，經歷過最多的NG次數的一次。

片場「cut聲四起」

星爺為了確保證《新喜劇之王》能達到自己的要求，很多場戲都要不斷地NG。特輯中經常看到周星馳不斷嗌「cut」，男主角王寶強坦言自己也經歷了職業生涯中最多的NG次數：「以前最多也就十幾條，拍《新喜劇之王》有一次拍了五十幾條。我很享受和星爺的合作，也希望演出來讓他滿意。」

更多製作特輯精彩片段：

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星爺對演員的表演特別敏感，對細節的亦很嚴格。

昔日的尹天仇，到今時今日的《新喜劇之王》，星爺都是希望的每個角色，能令大家感受到茄喱啡﹑小角色﹑大配角的故事，感受到他們認真生活、努力追求的鬥志。事關每部電影中，即使那位演員只有極少戲份，他們都會影響最後的呈現。在小角色身上，可以看到他們真實、自信、認真地生活，感受他們對自身從事行業的熱情。

《新喜劇之王》希望能令大家感受到茄喱啡﹑小角色﹑大配角們追夢的鬥志以及奮鬥的故事。

《新喜劇之王》由周星馳執導，王寶強、鄂靖文、張全蛋、景如洋、張琪和袁興哲等出演，電影將會在今年賀歲檔上映。