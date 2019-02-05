【年初一．恭喜八婆】陳靜唔俾媽咪保管利市　陳逸寧收到發嬲？

很多人都會選擇新年，入場看部賀歲片，消磨一下時間。不過當然也少不了跟親戚朋友聚會﹑拜年逗利是等等。邵音音﹑陳逸寧（Isabel）、陳靜（Dada）、丁可欣（火雞姐）早前為新片《恭喜八婆》做宣傳，四個女士談得興起，更跟大家分享多年來新年遇過的趣事。當中Dada、Isabel和音音姐的經歷都是跟利是有關，更相當離奇兼好笑！

有甚麼事深刻得過打開封利是，發現原來入面是沒有餡！（葉志明攝）

利是得張字條

逗到一封大利是固然會非常高興，但是未必會令你很深刻，但陳逸寧這個經歷就真的足以令你記一輩子：「我記得有一次，我收到封利是，一打開發現裡面是一個『上主的祝福』，沒有錢的，這是我最印象深刻的一次。」音音姐就補充其實現時很多老人家都有派這種利是的習慣，試過去老人院唱歌或者探訪，一班老友記都搶着派利是，即使說不用客氣，他們多數堅持要派，之後回家打開看看，發現全部都是「無餡」，入面會放一些樹葉﹑紅絲帶之類的祝福。

即使已經仔大女大，音音姐回想起兒子和女兒小時候的事，依然笑得特別溫馨！（葉志明攝）

美金係「偽鈔」

過年離不開派利是﹑逗利是，音音姐就有個相當可愛又溫馨的經歷：「我記得我的兒子和女兒，當年穿著尿片一邊大哭一邊行到我身邊，拿著一張綠色的紙張向我投訴，婆婆欺騙我，她用假錢來封利是，因為他們打開利是看到一百元美金，但港幣是紅色的，所以他們以為我媽媽用假錢。」最後，音音姐拿出一張港幣100元跟他們交換，結果就皆大歡喜。

Dada新年遇過的趣事，原來是跟媽媽和利是有關，過程相當爆笑。（葉志明攝）

真正「派」利是

Dada分享有一次她最深刻的經歷，是發生在她小時候：「當時我逗完利是，雖然最後啲利是多數都會唔知去晒邊，但小朋友多數會交晒俾媽媽保管，而我都一樣俾媽咪袋住。」Isabel聽到即刻澄清話自己有幫兒子開個戶口，沒有獨吞。Dada繼續話：「點知嗰日我哋一家人去咗海洋公園，媽咪袋住我啲利是上咗跳樓機，一下子真係變咗派利是，啲利是飛晒出嚟！」Dada的利是隨即化為烏有，真的不知道好笑定好嬲。

丁可欣分享自己過年遇過的趣事，是跟鞋子有關。（葉志明攝）

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Dada Credit:

Make up : Kayte

Hair : Kayte

服裝：MarketLiberty

陳逸寧 Credit:

Makeup: Yannis Yip

Dress: Cedric Lau

Yanki Credit:

Hair - Jamielee@hair