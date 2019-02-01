【恭喜八婆】彭浩翔梁詠琪自爆WhatsApp群組瘀事︰Send錯未算最慘

電影《恭喜八婆》由彭浩翔執導，梁詠琪（Gigi）率領一眾演員演出。這是一個關於友情的故事，成班朋友原本在WhatsApp群組內有講有笑，但關係的決裂令這個Group一直沉底，直至朋友有難，群組激活起來。 現實生活中，彭浩翔跟Gigi都有不少關於群組的笑料和瘀事，最常見有Send錯Group，而Gigi就更加試過將想刪除的短訊按了「Delete For You」，咁點收科？ 攝影︰梁碧玲

戲中8位演員，煞科後真的開了一個群組，成為谷友。（梁碧玲 攝）

「八婆」好難嗌出口

未拍這部戲前，Gigi對於「八婆」這稱呼都甚少嗌出口，回想拍《嚦咕嚦咕新年財》時，都要鼓起勇氣才嗌得出︰「臭八婆」。當接到彭浩翔的邀請，這個戲名已深深吸引她，「平時好少叫人八婆，但拍完這部戲後，發現這可以是熟朋友的暱稱，是有另一層意義。初初還以為是單純的笑片，但去到陳逸寧講一番朋友的定義時，都聽到我眼濕濕。」

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Send錯Group照搶答

《恭喜八婆》故事源起一個WhatsApp群組，現代人在群組發生的趣事瘀事多得很，其中最易發生莫過於Send錯留言去第二個Group。這亦是彭浩翔覺得最可怕的︰「本來一班朋友群組，因為某些私人恩怨分拆了一個秘密群組，沒有其中一個人的，這些情況最可怕。」

可怕還可怕，但彭導最喜歡聽這些錯留言，甚至是第一個搶著回應︰「我有位以前女同事，平時好惡的，但有次她傳錯給她男朋友的聲音短訊出來，內容是非常非常肉麻，又豬豬又剩。那我當然是第一個去回應，用番豬豬身份去回答她的問題。」

兩位在《香港仔》首次合作，梁詠琪︰「上次好唔同，氣氛好沉重，今次好開心，拍到唔捨得走。」（梁碧玲 攝）

Delete For Me

要數瘀事，應該點都唔夠Gigi經典，連自己都忍唔住要用「樣衰」嚟形容自己︰「我試過一次仲樣衰，傳錯了一個留言去一個不可被對方聽到的群組，到我發現時便急急去刪除它，偏偏在Delete For Evevyone 和 Delete For Me之間，選錯了。」尷尬的事出現，自己見不到個留言，但就仍然留在Group內，想再重新選擇刪除又不可能，點算？「這是最絕望的，想急急找組內其他人幫我刪掉。」可惜自己留言是要自己刪的，其他人刪不到，結果冇人幫到手。「那刻我好想搶走對方部手機，不過好在只是小事一宗，只是提早爆了一個為對方安排的驚喜出來。」