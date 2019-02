【恭喜八婆】彭浩翔梁詠琪自爆WhatsApp群組瘀事︰Send錯未算最慘

電影《恭喜八婆》由彭浩翔執導,梁詠琪(Gigi)率領一眾演員演出。這是一個關於友情的故事,成班朋友原本在WhatsApp群組內有講有笑,但關係的決裂令這個Group一直沉底,直至朋友有難,群組激活起來。 現實生活中,彭浩翔跟Gigi都有不少關於群組的笑料和瘀事,最常見有Send錯Group,而Gigi就更加試過將想刪除的短訊按了「Delete For You」,咁點收科? 攝影︰梁碧玲

戲中8位演員,煞科後真的開了一個群組,成為谷友。(梁碧玲 攝)

「八婆」好難嗌出口

未拍這部戲前,Gigi對於「八婆」這稱呼都甚少嗌出口,回想拍《嚦咕嚦咕新年財》時,都要鼓起勇氣才嗌得出︰「臭八婆」。當接到彭浩翔的邀請,這個戲名已深深吸引她,「平時好少叫人八婆,但拍完這部戲後,發現這可以是熟朋友的暱稱,是有另一層意義。初初還以為是單純的笑片,但去到陳逸寧講一番朋友的定義時,都聽到我眼濕濕。」

Send錯Group照搶答

《恭喜八婆》故事源起一個WhatsApp群組,現代人在群組發生的趣事瘀事多得很,其中最易發生莫過於Send錯留言去第二個Group。這亦是彭浩翔覺得最可怕的︰「本來一班朋友群組,因為某些私人恩怨分拆了一個秘密群組,沒有其中一個人的,這些情況最可怕。」

可怕還可怕,但彭導最喜歡聽這些錯留言,甚至是第一個搶著回應︰「我有位以前女同事,平時好惡的,但有次她傳錯給她男朋友的聲音短訊出來,內容是非常非常肉麻,又豬豬又剩。那我當然是第一個去回應,用番豬豬身份去回答她的問題。」

兩位在《香港仔》首次合作,梁詠琪︰「上次好唔同,氣氛好沉重,今次好開心,拍到唔捨得走。」(梁碧玲 攝)

Delete For Me

要數瘀事,應該點都唔夠Gigi經典,連自己都忍唔住要用「樣衰」嚟形容自己︰「我試過一次仲樣衰,傳錯了一個留言去一個不可被對方聽到的群組,到我發現時便急急去刪除它,偏偏在Delete For Evevyone 和 Delete For Me之間,選錯了。」尷尬的事出現,自己見不到個留言,但就仍然留在Group內,想再重新選擇刪除又不可能,點算?「這是最絕望的,想急急找組內其他人幫我刪掉。」可惜自己留言是要自己刪的,其他人刪不到,結果冇人幫到手。「那刻我好想搶走對方部手機,不過好在只是小事一宗,只是提早爆了一個為對方安排的驚喜出來。」