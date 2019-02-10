【復仇者聯盟4】傳試映會有人暈低　網民：上畫要Call定白車

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距離《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映仲有兩個多月時間，片方最近舉行了幾場試映會，據悉不止一位觀眾在放映期間昏倒，究竟係咩原因令人有咁大反應？

《復仇者聯盟3：無限之戰》去年上映時有觀眾睇完昏倒。（網上圖片）

消息近日於社交網站及美國討論區Reddit瘋傳，不過正所謂「冇圖冇真相」，加上樓主之後刪Post兼潛水，網民偏向覺得係「流料」一則，有人仲講笑話《復仇者聯盟4》片長達3小時，暈低嗰位應該係頂唔順冇「廁所位」。而去年《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）上映時，的確有觀眾暈倒送院，據悉這名觀眾在睇戲期間心臟病發，但究竟係劇情關係定咁啱得咁橋，就不得而知。

兩條《復仇者聯盟4》預告都沒有太多劇情線索，保密功夫十分到家。（影片截圖）

重溫預告蛛絲馬跡

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日前《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟（Russo brothers）接受媒體訪問時，透露已舉行4場試映會，參加者反應正面，但沒提及有人暈低，只講到雖然片長180分鐘，但其中3場試映會都冇人離坐去廁所，有外媒指Marvel Studios計劃為電影加插「廁所位」，網民對此反應不一。

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