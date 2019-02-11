【銃夢】電影製作揭秘　連原著漫畫家木城幸人都大讚：完美演繹！

占士金馬倫（James Cameron）10年前創作了一部被譽為電影製片技術上一大突破的作品《阿凡達》（Avatar）；而今年他以監製及編劇身份，帶來新作品《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）。 《銃夢：戰鬥天使》的拍攝技術，再次成為大家的焦點所在，連原著漫畫家木城幸人也大讚電影完美演繹漫畫的中心思想「不僅是Alita的外觀，電影連她的思想及存在原因，都完美演繹。」那麼，究竟製作團隊是如何把電影技術推向新高峰呢？

《銃夢：戰鬥天使》把電影製作推向新高峰。（劇照）

《銃夢：戰鬥天使》改編自日本漫畫家木城幸人的作品《銃夢》，講述賞金獵人Dr. Dyson Ido為艾莉達重新付予了生命。（劇照）

《銃夢：戰鬥天使》改編自日本漫畫家木城幸人的作品《銃夢》，故事講述26世紀的未來世界，賞金獵人Dr. Dyson Ido在廢鐵堆中發現一名合成人女性的頭顱。他把其頭顱帶走並改造，重新付予她生命，並為她改名為艾莉達（Alita）。失去記憶的艾莉達，在不斷的戰鬥中，開始探索她身世之謎。

《銃夢：戰鬥天使》導演Robert Rodriguez（左）、「艾莉達」 Rosa Salazar （中）及監製Jon Landau（右）出席《銃夢：戰鬥天使》宣傳活動。（Getty Images）

由於占士金馬倫（左）忙於拍攝《阿凡達》，所以把《銃夢：戰鬥天使》導演一職轉讓給Robert Rodriguez（右），而他本人則同時兼任監製兼編劇。（網上圖片）

花10個月時間升級《阿凡達》製作科技

據了解，《銃夢：戰鬥天使》的製作技術跟《阿凡達》同出一轍，兩者均是透過真人及電腦成像（Computer-generated imagery）結合而成。而當時這麼逼真的《阿凡達》造型及今次《銃夢：戰鬥天使》中的艾莉達造型，是占士金馬倫透過融合攝影機系統（Fusion Camera System）、面部動作捕捉儀器（Facial motion capture）及協同工作攝影機（SimulCam），這三種工具拍攝而成。透過這些技術，劇組能完美捕捉Rosa Salazar的面部表情和身體動作，從而把她所演轉化成艾莉達的動作。

《銃夢：戰鬥天使》的製作，是《阿凡達》的升級版。而《阿凡達》的續集相信會再掀起新的電影科技熱潮。（劇照）

+ 10 + 9 + 8

CG達人「維塔洞穴」加持

維塔數碼（Weta Digital）可說是行內數一數二的電影後製的知名工作室。經他們創造的CG角色多不勝數，當中包括《魔戒》咕嚕（Gollum）、《阿凡達》的女主角Neytiri及《King Kong》King Kong等，而《銃夢：戰鬥天使》艾莉達是他們首次透過電腦成像技術及真人結合而成的類人類角色：「艾莉達是目前我們工作室做過最先進的一個。因為製造類人類角色需要令真人實景及數碼模型同步進行，所以是非常大的進步。」

據了解，除了女主角艾莉達外，背景的其他演員也運用了相同的拍攝手法：「城市中有很多合成人，他們身上也有機械組件，如果他們以假肢來演出，起來會很像機器人。可是，如果他們穿上動作捕捉服，效果就自然很多。」據了解，維塔數碼投入了約800人負責《銃夢：戰鬥天使》的工作；對比當時《魔戒首部曲：魔戒現身》（The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring），只有45人投入工作。

據了解，占士金馬倫堅持要大眼睛，而後製團隊更花盡心思，滿足他的要求。（劇照）

細節位都勁揼本

據了解，在艾莉達的數碼模型製作上，後製團隊連用了5000個不同組件組成的機械骨架。維塔數碼發言人曾指出：「當艾莉達活動的時候，這些組件都會跟著一起活動，甚至她的心臟也一直在跳動。可是，觀眾或永遠看不到這些細節，但它們會使她更逼真。」

據悉，由於監製占士金馬倫很喜歡近鏡拍攝，甚至近至拍攝眼及臉部，所以維塔洞穴也花了很長的時間在艾莉達的細節位上。據了解，劇組為了讓觀眾感受到艾莉達皮膚細膩的一面。他們運用了一項新技術，使每個毛孔都有單獨的毛髮出現。有指整個拍攝，單在臉上已創造了約50萬條毛髮，當中包括13.2萬條頭髮，2,000條眉毛及480條眼睫毛。而由於占士金馬倫很喜歡艾莉達那對大眼睛，有指拍攝時可以從鏡頭裏清楚看到瞳孔的變化。據了解，後製團隊單為艾莉達一隻眼已經用了將近900萬像素，而有指《魔戒》系列電影合共才用了15萬像素。難怪，《銃夢：戰鬥天使》再一次把電影製作推向新高峰。

《魔戒》咕嚕是維塔數碼的作品之一。（網上圖片）