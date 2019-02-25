【奧斯卡2019】Marvel同DC難得齊現身　幾代超級英雄大曬冷撐場

第91屆奧斯卡頒獎典禮於今早（25日）舉行，今屆奧斯卡無司儀主持，由一班紅星負責介紹入圍名單及頒獎，不過都相當有睇頭，超級英雄人氣旺盈，有足足11個超級英雄上台頒獎，你又數唔數得晒？

「水行俠」積遜莫瑪與英國影后海倫美雲現身頒發最佳紀錄片。（Getty Images）

一班嘉賓相當有看頭，除了一眾紅爆的超級英雄演員，當中要數服飾最出眾的一定是《大老作家》女主角瑪莉莎麥卡菲超，滿身兔子現身為最佳服裝獎頒獎，結果由《黑豹》團隊奪得。

瑪莉莎麥卡菲超，一身兔仔造型很可愛！

超級英雄大曬冷！

頒獎紅星少不了一班超級英雄，「水行俠」積遜瑪（Jason Momoa）與英國影后海倫美雲（Helen Mirren）現身頒發最佳紀錄片。「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）就拍住珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）頒發最佳美術設計，獎項再由《黑豹》奪得。「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）出場頒發最佳剪接獎。「X教授」占士麥艾禾（James McAvoy）及《黑豹》女演員Danai Gurira出場頒發最佳音效剪接。「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）亦有現身，與莎拉寶森（Sarah Paulson）負責頒獎。

一齊數下有邊幾位超級英雄

+ 11 + 10 + 9

「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）與「神盾局局長」森姆積遜（ Samuel L. Jackson）孖住一齊頒發最佳原創劇本。講到超級英雄一定不少得《黑豹》的劇組，反派「Killmonger」米高B佐敦（Michael B. Jordan）與「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）負責頒發最佳配樂。國王「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）與《我的超豪男友》的吳恬敏頒發最佳歌曲。

「X教授」占士麥艾禾（James McAvoy）及《黑豹》女演員Danai Gurira出場頒發最佳音效剪接。

「龍母」出現喇！艾美莉克拉克（Emilia Clarke）出場，除了提到龍母和幾條龍，她之後再介紹出Jennifer Hudson為大家唱出《I'll Fight》。

占士邦丹尼爾基格（Daniel Craig）及影后查理絲泰朗（Charlize Theron）現身，為最佳男配角頒獎。

占士邦丹尼爾基格（Daniel Craig）及影后查理絲泰朗（Charlize Theron）出場，頒發最佳男配角獎，結果由賽前呼聲大熱馬許沙拉艾利憑《綠簿旅友》奪獎。

楊紫瓊與歌手Pharrell Williams頒發最佳動畫，楊紫瓊打開得獎名單後感覺很開心，由《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man：Into the Spider-Verse）獲獎。《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》劇組得獎人數眾多，但有得獎者未趕得及發表感受，大會已經關上咪及關燈。

楊紫瓊與Pharrell Williams出場頒發最佳動畫。

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