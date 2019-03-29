【炸雞特攻隊．影評】向《英雄本色》致敬！韓片包裝下的香港電影

《炸雞特攻隊》從電影一開始就讓我想起香港早先警匪喜劇一如《咖哩辣椒》、《奇謀妙計五福星》或是《霸王花》那般的神采，這群人笨得好可愛，卻也好真誠，正巧電影最後面還直接致敬《英雄本色》，並引用張國榮所唱的該片主題曲《當年情》。

《炸雞特攻隊》劇照

張國榮的盛世美顏依舊，那個荒誕卻又美好的警匪鬥爭也回來了。

喜劇片最是難拍，演員獨一無二的節奏火花更是不可多得，影帝柳承龍先前才以《李屍朝鮮》的反派趙學柱讓人恨得牙癢癢，沒想到這一回立刻回歸他在《戇爸的禮物》、《家有刁妻》以及《念力》那種爛好人性格，這一回飾演的高班長變得如此狼狽，困在生活裏面，卻不知道怎麼辦才好。

但隨着故事推演，《炸雞特攻隊》用盡觀眾一切荒謬怪誕的想像，高班長（柳承龍飾演）所帶領的緝毒組，看似是一群辦事不力的失敗者，卻又陰錯陽差開創熱門的炸雞店生意。

《炸雞特攻隊》劇照

《炸雞特攻隊》的節奏極快，5個角色各自有各自的特色，也都藏着伏筆，厲害的是《炸雞特攻隊》可以讓觀眾在熟知可能的劇情發展之外，製造意想不到的發展，外貌不驚人卻充滿喜感的陳善圭應算是本片MVP，意外化身炸雞店主廚的他，到後來對於炸雞的堅持，實在令人捧腹大笑。

《炸雞特攻隊》很可愛，因為只要經歷過香港動作喜劇的影迷，都會很喜歡這部電影，這麼純粹荒謬的電影，好人們總是好到一本正經，雖然都很笨，但絕對會讓你完全喜歡他們。

另一個部分在於諧仿，除了文章開頭提及的《英雄本色》之外，片中有一大段戲也直接讓人想起《絕命毒師》（Breaking Bad）的製毒過程，更別說柳承龍自我嘲諷近期大紅的《李屍朝鮮》，化身活屍，真的讓人拍案叫絕。

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+ 4 + 3 + 2

炸雞是韓國國民美食，厲害的是《炸雞特攻隊》更做了一次狡獪的推銷，韓媒曾報導這部電影的票房熱賣引領韓國炸雞業的銷量上升，所謂一部優秀的娛樂電影莫過於如此，《炸雞特攻隊》聰明的做了最好的示範。

P.S.《炸雞特攻隊》的原始劇本來自於韓國編劇文充日，該劇本曾於去年翻拍成評價票房都不佳的大陸電影《龍蝦刑警》，由王千源主演，沒想到柳承龍的版本卻是瘋狂熱賣，我甚至已經開始期待起其他國家的翻拍版，日本也許是生魚片或是壽司，台灣也有很多小吃，美國或許是漢堡？

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【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】

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