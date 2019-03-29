【炸雞特攻隊．街訪】由頭笑到落尾零冷埸　街坊︰好想食住炸雞睇

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近年講起韓國電影的話必然會提起《屍殺列車》、《逆權司機》和《與神同行》系列等等作品，但其實在韓國最高電影票房頭3甲中，只有《與神同行》排在第3位，《屍殺列車》和《逆權司機》都未能打入10大，而最近韓國影史上有新的排位，就是由超人氣賣座電影《炸雞特攻隊》打入第2位，刷新紀錄！

《炸雞特攻隊》直播韓國影史第一位《鳴梁》！（劇照）

早前電影公司舉辦了《炸雞特攻隊》的優先場次，看畢電影邀請了數名現場觀眾跟大家分享，眾人均表示整齣戲都好好笑，笑點不斷，真的是由頭笑到落尾，更指一路睇一路好想食炸雞，未食晚餐入場睇戲會有點難捱，在此給提示即將會睇《炸雞特攻隊》的觀眾︰「記得食飽先好入場，最好就係食炸雞啦！」

《炸雞特攻隊》由頭笑到尾，一定會推介給朋友！（劉智源　攝）

戲中除了笑點百出之外，更有一個向港產片《英雄本色》的致敬位，完結之前各個主角打贏場交，坐在大梳化上面以勝利的姿態等待支援到場。此時背景音樂響起了由張國榮主唱的《當年情》，即時令港人大叫好有共鳴！有受訪者表示：「知道韓國人好鍾意《英雄本色》同張國榮，又在戲入面播返《當年情》，就算對韓國文化不太清楚的人，都會感到好有親切感！」

她們表示如果有得買戲中的炸雞一定會買，但要自己動手做就未必了。（劉智源　攝）

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