【Marvel隊長】開畫日一片紅海　今晚旺區仲有邊度買到飛？

萬眾期待Marvel Studio 10週年電影，《復仇者聯盟4：終局之戰》前哨戰《Marvel隊長》（Captain Marvel）今日終於上映，全港由朝早8點半開始足足有849場場次，不少Marvel迷都已經早早買飛，表示收工即撲去睇，而忠實粉絲更話一早請咗假要睇頭場添！ （所有座位截圖截止3月6日中午12點）

講足一年，《Marvel隊長》今日終於上映了！（網上圖片）

查看今日全日《Marvel隊長》的售票情況，其實截至晚上7點前的場次，多間戲院仍有大量或一般座位供Marvel迷選擇，反而一踏入7點黃金時間起，座位表開始見紅，Star Cinema、MCL長沙灣、UA iSQUARE賣出率極高，只剩餘少量座位可供揀選，而位於中環娛樂行的英皇戲院，其中2場7點10分和7點15分場次更經已滿座。

連朝早11:25am的《Marvel隊長》都爆成咁，唔請假點睇呢？（網上截圖）

點擊睇《Marvel隊長》爆售情況

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【Marvel隊長】高難度動作完全未驚過 貝兒娜森：呢樣先係我死穴​

《Marvel隊長》首日開畫已經吸引到好多粉絲入場！（網上圖片）

而全日最優惠睇到《Marvel隊長》的，必然是MCL長沙灣，因為整日不論任何時段，統一只賣$45，所以它的上座率是眾多戲院較高一間。如果今晚仍想「即興」睇《Marvel隊長》的話，D2 Place的新戲院CGV，截稿前不論是7點半、8點05分還是9點55分仍有正中極靚位可選。九龍東的朋友，百老匯荷里活9點半同樣亦有很多位，想知邊到仲有位Click以下大圖！

搜羅全港戲院邊度仲有靚位

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