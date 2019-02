《哈利波特》翻拍有望？「哈利仔」Daniel Radcliffe言論轟動網民

從小就在《哈利波特》(Harry Potter)系列中演出那位著名年輕巫師而聲名大噪的丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)認為這個系列在未來的某一天會無可避免地再度重啟。

改編自羅琳(J.K. Rowling)筆下膾炙人口的經典小說系列,電影版的《哈利波特》系列將這個故事的人氣帶到了另一個境界,也讓演出主角三人組的丹尼爾烈格夫、路拔格連 (Rupert Grint)以及愛瑪屈臣(Emma Watson)一炮而紅。而片中也找來了幾乎每一位在2000年代當紅的英國演員,而不少全球知名的導演也參與了其中幾部,包含大衛葉斯(David Yates)以及Alfonso Cuarón,《哈利波特》電影系列就如同羅琳的原作小說一樣風靡了全球的粉絲。

《哈利波特-死神的聖物2》劇照

這個系列也擁有着極為持久的超高人氣,所以華納兄弟(Warner Bros)在《哈利波特》正式完結之後也沒有要放下這個系列的打算,而是展開了新的電影計畫,開始改編由羅琳為了慈善活動而創作的120頁短篇著作-《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where To Find Them)。

艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)在這部全新電影系列中飾演奇幻動物學家紐特(Newt),首部《怪獸與牠們的產地》電影獲得了不錯的成績,而在2018年推出的續集《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)則帶領觀眾更加深入《哈利波特》系列的奇幻世界,並帶來了年輕的鄧不利多(Dumbledore)以及其他系列粉絲所熟悉的名字,而這系列接下來至少還會再推出一部續集。

除了持續發展中的《怪獸》系列之外,許多粉絲一直以來都在討論華納兄弟會等待多長一段時間才開始着手重啟《哈利波特》本傳系列,而這位藉由演出哈利波特走紅的演員現在也出面談到了對於這個話題。在一場與IGN的訪談中,丹尼爾烈格夫被問到他對於《哈利波特》重啟的可能性有什麼看法,他表示:「我很確定一定會出現其他的版本;我也明白自己並不會是我人生中看到的最後一位哈利波特……但我感覺目前的《哈利波特》電影系列現在仍然有點無法撼動的地位,但這會結束的,這種光輝遲早有天會退去。觀察他們是否將會重啟這個系列也是一件挺有趣的事,重頭開始打造這個系列電影;我已經等不及想看了。」

丹尼爾烈格夫對於這個假設的想法也相當務實,哈利波特的光環並不會在他身上維持太久,在不遠的未來很有可能會再度看到另一位飾演這位著名角色的全新演員。然而,有趣的是丹尼爾烈格夫也提到了這個系列以電視影集重啟的可能性,雖然這個想法在2011年《哈利波特-死神的聖物2》(The Deathly Hallows Part 2)剛剛上映時聽起來似乎是天方夜譚,但目前有消息指出Amazon 正在開發《魔戒》(The Lord of the Rings)的影集系列,也大幅提高了這個可能性,畢竟電視影集在近年來的製作水平也開始漸漸不輸電影了。

另一方面,不少粉絲已經開始爭論《哈利波特》系列的重啟是否已經以某種形式展開了,在《怪獸與葛林戴華德之罪》對於系列的背景故事帶來了一些改變,而這個前傳系列接下來最多還會推出3部續集,《哈利波特》系列更多角色出現也是遲早的事。這些角色很有可能將會由不同的演員來演出,這代表了這系列的重啟基本上已經握在手中了,而找來另一批新演員來飾演哈利、榮恩與妙麗三人組也只是一步之遙的事了。

《哈利波特-神秘的魔法石》劇照

