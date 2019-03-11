【Marvel隊長】空軍隊友女兒大有來頭　接班做下任Captain Marvel

Marvel Studio首部女超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）日前終於正式跟影迷見面。電影除了揭開Carol Danvers的起源故事外，還介紹了其他重要的漫畫人物角色，當中包括Carol Danvers的美國空軍前隊友Maria Rambeau及女兒Monica Rambeau。 雖然Monica Rambeau在戲出場時間不多，但她與Carol Danvers的互動仍然非常搶鏡。而在原著漫畫中，小女孩的角色非常重要，她比Carol Danvers更早成為「Marvel隊長」。雖然Marvel電影發展的方向不是跟足原著漫畫，但此女孩在漫畫的成就，或足以延續Marvel電影宇宙至另一新境界。

Captain Marvel（左）與Monica Rambeau（右）的交流成為電影其中一個亮點。（劇照）

Monica Rambeau（左）在Captain Marvel的原著漫畫中擔當非常重要的角色。（Marvel Comics）

Monica Rambeau在1982年首次在原著漫畫出現，當時她擔任新奧爾良海港巡邏隊的副官。之後因一次特殊任務發生意外，被科學家Andre LeClare研發的「多維度能量裝置」擊中後，而獲得了超能力，並有了新的轉變。從那時開始，她成為Marvel隊長，展開了漫長的超級英雄生涯，當中包括她成為復仇者及秘密復仇者成員，並參與了不少任務。

據了解，Monica Rambeau是第二位使用Captain Marvel名字的超級英雄。（Marvel Comics）

Monica Rambeau在首位「Marvel隊長」、即詭族戰士Mar-Vell後，第二位成為「Marvel隊長」的超級英雄，所以目前有不少影迷相信，當貝兒娜森（Brie Larson）完成Marvel隊長後，或許她能成為下一任「Marvel隊長」。雖然Marvel Studio總監Kevin Feige指「Marvel隊長」未來10年將帶領Marvel電影宇宙，但未雨綢繆一直就是Marvel的成功之道。

Monica Rambeau的漫畫成就未知會否為Marvel電影宇宙帶來新方向。（Marvel Comics）

Monica Rambeau的Marvel隊長是首位非裔美國女性復仇者，所以她當時出現已經成功創造歷史。在原著漫畫中，她獲美國隊長支持，接替黃蜂女成為復仇者聯盟的領袖。未知這段歷史會否在未來的Marvel電影宇宙出現，影迷要密切留意《Marvel隊長》續作的發展。

Maria Rambeau（左）是Carol Danvers的美國空軍前隊友。空難發生後，她一直以為Carol Danvers已經死亡。（劇照）

Monica Rambeau的母親是Maria Rambeau，後者是Carol Danvers的美國空軍前隊友，其稱號是Photon。（劇照）

可是Monica Rambeau的Marvel隊長稱號，因要傳回予首任Marvel隊長Mar-Vell的兒子Genis-Vell，而改命為Photon，而Photon這稱號在電影《Marvel隊長》中，是其母親Maria Rambeau的空軍稱號，及後她把其超級英雄名字改為Pular。

目前Monica Rambeau在漫畫中的最新名字是Spectrum，是Ultimates其中一名成員，而其他成員包括黑豹、Blue Marvel、Ms. America及Carol Danvers的Marvel隊長。當Monica Rambeau放棄了Marvel隊長頭銜後，Carol Danvers在2012年採用了此稱號，為第六個使用Marvel隊長這名字的超級英雄。