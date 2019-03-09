【Marvel隊長】彩蛋勾起7、80後回憶　等電腦Load檔案勁有共鳴

Marvel Studio首部女超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel，台譯：驚奇隊長）上映第4日，繼續帶起全城熱話，所謂早睇早享受，不少Marvel迷一早已經入場睇完再跟其他粉絲一齊討論，除了大家都知今次《Marvel隊長》片頭改為向Stan Lee致敬外，原來在他客串的部份同樣大有隱藏含意，而且90年代的彩蛋亦會貫穿整套戲！ （內有劇透︰小心慎入）

睇咗《Marvel隊長》未啊？（劇照）

或者大家對風光一時的「Alta Vista」搜尋引擎不太熟悉，但就對90年代的厚芒電腦、鍵盤、電腦主機、傳呼機和百視達專門店，一定有所認知！相信當年無人無用過，而且在《Marvel隊長》其中一幕，貝兒娜森、Nick Fury等人用電腦Load檔案要等一段時間，有人就問：「我們到底在等甚麼？」，鏡頭再轉向戲中電腦，Load檔案的視窗下方，有一條逐格遞進的藍色格仔時，令到觀眾都馬上笑場，當年經歷過這段漫長的等待時間就會明白「我們到底在等甚麼」了。

戲中插入大大小小了不同的90年代彩蛋！

【Marvel隊長】片頭用呢個方式向Stan Lee致敬 影迷大讚感動！

貝兒娜森身旁的戰機名為Avengers，正正就是Nick Fury藉此命名《復仇者聯盟》。（劇照）

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今集《Marvel隊長》的Goose小萌貓勁搶鏡！（劇照）

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眾所周知，Stan Lee慣常會在Marvel的電影客串，由初初的小露面，令到Marvel迷以找出Stan Lee為樂趣，程度就跟「Where is Wally」一樣，不過當然Wally難找很多！今次Stan Lee在《Marvel隊長》中，扮演車廂其中一名乘客，在Marvel隊長找出扮演阿婆的外星人前，貝兒娜森（Brie Larson）掀開了一名正在閱讀劇本的乘客，而劇本後當然就是Stan Lee，他的現身通常都會令觀眾發出一絲絲驚嘆「終於出場了！」

終於又可以睇到Stan Lee客串Marvel電影！（網上圖片）

今次是Stan Lee於去年年底逝世後，再次現身在銀幕前，他的現身同樣經過別出心裁的設定，因為他手中的劇本封面印有《Mallrats》（商場、情人、老鼠）的字眼，該戲正是1995年上映的浪漫喜劇電影，當年Stan Lee也在該片出客串，同是本色出演，做返自己，加上時間點同樣符合《Marvel隊長》90年代的背景，看起來更似是將Stan Lee的真實寫照搬進電影之中。

Stan Lee曾揀選Kevin Smith所拍的《Mallrats》，為他有份拍的最喜愛電影。（網上圖片）

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