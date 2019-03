【Marvel隊長．影評】拋棄復仇者聯盟系列模式　成就經典彩蛋位

2019年3月8日,Marvel影業出品的首部女性超級英雄電影—《Marvel隊長》(Captain Marvel)公映。去年同一檔期,Marvel首部黑人超級英雄電影《黑豹》(Black Panther),開啟了漫威電影宇宙(Marvel Cinematic Universe,下簡稱MCU)十周年謝幕的宏大序曲,去年4月份《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers:Infinity War)公映,讓這個謝幕走過了半程。今年4月26日,將於北美率先公映的《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame,下簡稱《復4》)就是MCU十年第一階段的最終篇章。

《Marvel隊長》和《黑豹》這兩部Marvel超級英雄電影的新系列,將會承接MCU的第二階段,讓Marvel的超級英雄故事延續下去。作為MCU新舊紀元交替的關鍵時刻,Marvel隊長是《復4》中「終局之戰」的關鍵英雄, 而這位超級女英雄的起源故事,也將MCU的前端推進到了上世紀90年代。

遠在宇宙另一邊的詭族人(Kree)Vers是星際行動特別小組的一員,但是她的記憶一度混亂,並不知道自己原來是成長在地球的美國空軍女飛行員Carol Danvers(貝兒娜森飾)。由於一次星際行動失敗而被善於基因偽裝的史克魯爾族(Skrulls)抓獲,並因自身神秘力量的突然爆發而逃往地球,意外跌入了還處於上世紀90年代的美國,於是故事由此展開…

按圖看更多「Marvel隊長」Carol Danvers流落到史克魯爾族(Skrulls)並成為其中一員的過程▼

她墜入了一家錄影帶連鎖賣場——充滿《真實謊言》(True Lies,1994)的特賣展櫃、《太空先鋒》(The Right Stuff)的錄影帶等元素,將觀眾代入了濃濃的九十年代的氛圍中。那時的Nick Fury(森姆積遜飾)只是神盾局的一名三級特工,與特工寇森Phil Coulso(Clark Gregg飾)是拍檔。詭族人Vers與Nick Fury和Phil Coulso在九十年代的意外遭遇,是整個MCU最初的起點。

詭族人Vers與Nick Fury和Phil Coulso在90年代的意外遭遇,成為整個MCU最初的起點▼

就故事而言,電影並沒有太多出奇之處。值得一提的是,片中星際特別小組其他成員和偽裝基因的Skrull族兩組人物,經過幾番巧妙的鋪排和反轉,讓人在觀看時產生了一種正邪倒置的錯覺。Marvel電影經歷了十年的積累,已經擁有全球龐大的觀影人群。這部影片依舊能在故事中有這樣令人稱道的巧思,不得不為影片嚴謹的劇情設置、完整的人物塑造,高水準的製作完成度讚歎不已!

救了女主角的祖狄羅到底係人定鬼?值得一提的是,片中星際特別小組其他成員和偽裝基因的Skrull族兩組人物,經過幾番巧妙的鋪排和反轉,讓人在觀看時產生了一種正邪倒置的錯覺(《Marvel隊長》劇照)

作為MCU承前啟後之作,《Marvel隊長》完全拋棄了「復仇者聯盟」系列電影開場時,把Marvel超級英雄嵌入到成熟類型片的故事模式中,而是高度運用了類型片中的經典符號。 比如在Vers混亂回憶中Flashback的空軍飛行員,完全參照了《壯志淩雲》(Top Gun)等經典空戰電影的很多造型。Vers與Nick Fury在天馬計畫秘密基地中,盜取光速引擎設計師Wendy Lawson的資料,也是冷戰間諜片的特色橋段。

這些荷李活經典符號的運用,普通觀眾已經完全看不出來了,甚至也不在乎了。因為他們看的就是一部標準的Marvel超級英雄電影。MCU經過十年的發展演化,已經成為了荷李活全球電影(Global Movie)中獨特的片種,甚至開拓了特定的「類型」(Film genre)。

按圖看《Marvel隊長》中身為美國空軍的Carol如何致敬《壯志淩雲》中湯告魯斯的經典「烏蠅鏡」黑超Look▼

電影對上世紀90年代美國氛圍的營造,可謂是費煞苦心。當Vers身穿皮褸,騎着Harley Davidson電單車在荒原中飛馳時,片中響起了 Garbage樂隊1995年發行的同名專輯中熱門單曲《Only Happy When It Rains》。一股90年代後期美國搖滾樂風潮向觀眾們正面撲來,加上最後已經完全恢復記憶的Carol與「至高智慧」(Supreme Intelligence)決鬥中奏起的Nirvana樂隊金曲《Come As You Are》,構成了《Marvel隊長》配樂配曲上樂90年代的美國搖滾樂圖景。

電影對上世紀90年代美國氛圍的營造,可謂是費煞苦心。當Vers身穿皮褸,騎着Harley Davidson電單車在荒原中飛馳時,片中響起了 Garbage樂隊1995年發行的同名專輯中熱門單曲《Only Happy When It Rains》(《Marvel隊長》劇照)

《Marvel隊長》作為之後《復仇者聯盟:終局之戰》的「墊場片」,在視覺效果上也是頗為精彩。主角從詭族人Vers到Carol的人物轉變,綠藍戰衣換成了標準「美式超級英雄」的紅藍戰衣。再加上突出的3D效果和震撼的音響效果,都讓此片在並非熱門檔期的戲院,成為不二之選。

Marvel電影當然也少不了標誌性的彩蛋。去年11月12日,「Marvel之父」Stan Lee在荷李活一家醫療中心去世,享年95歲。電影從Marvel廠標開始就悉數展現了「Marvel之父」之前在所有Marvel電影中客串的角色,來紀念這位奠基MCU的創始人。在電影正片部份剛剛完結後,彩蛋情節直接銜接到了《復仇者聯盟3:無限之戰》的結尾,升級版的「星際call機」突然熄機,Marvel隊長赫然出現在了美國隊長面前,為據傳有180分鐘片長的《復仇者聯盟4:終局之戰》掀起了小小的帷幕。片尾字幕結束後,還會有個全片最萌角色擔當的「小彩蛋」。

在電影正片部份剛剛完結後,彩蛋情節直接銜接到了《復仇者聯盟3:無限之戰》的結尾,升級版的「星際call機」突然熄機,Marvel隊長赫然出現在了美國隊長面前(《Marvel隊長》劇照)

《Marvel隊長》在內地首映日票房突破2億人仔,相信還會再創佳績,這也為接下來的《復仇者聯盟4:終局之戰》開了一個好頭。2019年,作為Marvel電影宇宙十年落幕、新紀元開啟的承接之年,究竟能在全球捲起多大範圍的觀影狂潮,就要拭目以待。

