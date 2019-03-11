【Marvel隊長．影評】拋棄復仇者聯盟系列模式　成就經典彩蛋位

2019年3月8日，Marvel影業出品的首部女性超級英雄電影—《Marvel隊長》（Captain Marvel）公映。去年同一檔期，Marvel首部黑人超級英雄電影《黑豹》（Black Panther），開啟了漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe，下簡稱MCU）十周年謝幕的宏大序曲，去年4月份《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）公映，讓這個謝幕走過了半程。今年4月26日，將於北美率先公映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame，下簡稱《復4》）就是MCU十年第一階段的最終篇章。

《Marvel隊長》和《黑豹》這兩部Marvel超級英雄電影的新系列，將會承接MCU的第二階段，讓Marvel的超級英雄故事延續下去（《黑豹》／《Marvel隊長》官方宣傳海報）

《Marvel隊長》和《黑豹》這兩部Marvel超級英雄電影的新系列，將會承接MCU的第二階段，讓Marvel的超級英雄故事延續下去。作為MCU新舊紀元交替的關鍵時刻，Marvel隊長是《復4》中「終局之戰」的關鍵英雄， 而這位超級女英雄的起源故事，也將MCU的前端推進到了上世紀90年代。

遠在宇宙另一邊的詭族人（Kree）Vers是星際行動特別小組的一員，但是她的記憶一度混亂，並不知道自己原來是成長在地球的美國空軍女飛行員Carol Danvers（貝兒娜森飾）。由於一次星際行動失敗而被善於基因偽裝的史克魯爾族（Skrulls）抓獲，並因自身神秘力量的突然爆發而逃往地球，意外跌入了還處於上世紀90年代的美國，於是故事由此展開…

按圖看更多「Marvel隊長」Carol Danvers流落到史克魯爾族（Skrulls）並成為其中一員的過程▼

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她墜入了一家錄影帶連鎖賣場——充滿《真實謊言》（True Lies，1994）的特賣展櫃、《太空先鋒》（The Right Stuff）的錄影帶等元素，將觀眾代入了濃濃的九十年代的氛圍中。那時的Nick Fury（森姆積遜飾）只是神盾局的一名三級特工，與特工寇森Phil Coulso（Clark Gregg飾）是拍檔。詭族人Vers與Nick Fury和Phil Coulso在九十年代的意外遭遇，是整個MCU最初的起點。

詭族人Vers與Nick Fury和Phil Coulso在90年代的意外遭遇，成為整個MCU最初的起點▼

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就故事而言，電影並沒有太多出奇之處。值得一提的是，片中星際特別小組其他成員和偽裝基因的Skrull族兩組人物，經過幾番巧妙的鋪排和反轉，讓人在觀看時產生了一種正邪倒置的錯覺。Marvel電影經歷了十年的積累，已經擁有全球龐大的觀影人群。這部影片依舊能在故事中有這樣令人稱道的巧思，不得不為影片嚴謹的劇情設置、完整的人物塑造，高水準的製作完成度讚歎不已！

救了女主角的祖狄羅到底係人定鬼？值得一提的是，片中星際特別小組其他成員和偽裝基因的Skrull族兩組人物，經過幾番巧妙的鋪排和反轉，讓人在觀看時產生了一種正邪倒置的錯覺（《Marvel隊長》劇照）

作為MCU承前啟後之作，《Marvel隊長》完全拋棄了「復仇者聯盟」系列電影開場時，把Marvel超級英雄嵌入到成熟類型片的故事模式中，而是高度運用了類型片中的經典符號。 比如在Vers混亂回憶中Flashback的空軍飛行員，完全參照了《壯志淩雲》（Top Gun）等經典空戰電影的很多造型。Vers與Nick Fury在天馬計畫秘密基地中，盜取光速引擎設計師Wendy Lawson的資料，也是冷戰間諜片的特色橋段。

這些荷李活經典符號的運用，普通觀眾已經完全看不出來了，甚至也不在乎了。因為他們看的就是一部標準的Marvel超級英雄電影。MCU經過十年的發展演化，已經成為了荷李活全球電影（Global Movie）中獨特的片種，甚至開拓了特定的「類型」（Film genre）。

按圖看《Marvel隊長》中身為美國空軍的Carol如何致敬《壯志淩雲》中湯告魯斯的經典「烏蠅鏡」黑超Look▼

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電影對上世紀90年代美國氛圍的營造，可謂是費煞苦心。當Vers身穿皮褸，騎着Harley Davidson電單車在荒原中飛馳時，片中響起了 Garbage樂隊1995年發行的同名專輯中熱門單曲《Only Happy When It Rains》。一股90年代後期美國搖滾樂風潮向觀眾們正面撲來，加上最後已經完全恢復記憶的Carol與「至高智慧」（Supreme Intelligence）決鬥中奏起的Nirvana樂隊金曲《Come As You Are》，構成了《Marvel隊長》配樂配曲上樂90年代的美國搖滾樂圖景。

電影對上世紀90年代美國氛圍的營造，可謂是費煞苦心。當Vers身穿皮褸，騎着Harley Davidson電單車在荒原中飛馳時，片中響起了 Garbage樂隊1995年發行的同名專輯中熱門單曲《Only Happy When It Rains》（《Marvel隊長》劇照）

《Marvel隊長》作為之後《復仇者聯盟：終局之戰》的「墊場片」，在視覺效果上也是頗為精彩。主角從詭族人Vers到Carol的人物轉變，綠藍戰衣換成了標準「美式超級英雄」的紅藍戰衣。再加上突出的3D效果和震撼的音響效果，都讓此片在並非熱門檔期的戲院，成為不二之選。

Marvel電影當然也少不了標誌性的彩蛋。去年11月12日，「Marvel之父」Stan Lee在荷李活一家醫療中心去世，享年95歲。電影從Marvel廠標開始就悉數展現了「Marvel之父」之前在所有Marvel電影中客串的角色，來紀念這位奠基MCU的創始人。在電影正片部份剛剛完結後，彩蛋情節直接銜接到了《復仇者聯盟3：無限之戰》的結尾，升級版的「星際call機」突然熄機，Marvel隊長赫然出現在了美國隊長面前，為據傳有180分鐘片長的《復仇者聯盟4：終局之戰》掀起了小小的帷幕。片尾字幕結束後，還會有個全片最萌角色擔當的「小彩蛋」。

在電影正片部份剛剛完結後，彩蛋情節直接銜接到了《復仇者聯盟3：無限之戰》的結尾，升級版的「星際call機」突然熄機，Marvel隊長赫然出現在了美國隊長面前（《Marvel隊長》劇照）

《Marvel隊長》在內地首映日票房突破2億人仔，相信還會再創佳績，這也為接下來的《復仇者聯盟4：終局之戰》開了一個好頭。2019年，作為Marvel電影宇宙十年落幕、新紀元開啟的承接之年，究竟能在全球捲起多大範圍的觀影狂潮，就要拭目以待。

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