哈佛大學研究再生能力有新進展　人類未來或可如狼人般自我癒合

不少人在看超級英雄電影或漫畫時，都會幻想自己就是那位超級英雄、幻想自己如何透過超能力去拯救地球，沒料到，有科學家竟嘗試透過科學，研發只會在虛擬世界出現的超能力。 有指科學家取得突破性的發展，或者在某天，人類真的可以擁有超能力。

狼人自我癒合功能，人類未來或都有此功能。（劇照）

在《變種特攻》系列電影中，狼人沒有控制思想及沒有控制天氣的超能力，卻有一種或許是大家夢寐以求的自我治癒的超能力。在超級英雄電影中，大家都見到狼人刀槍不入，縱然受到傷害，但傷口卻能在下一秒成功癒合。當大家都覺得人類難以在現實生活中複製超級英雄的超能力時，哈佛大學卻正展開研究，希望把狼人的自我治癒能力應用到現實世界中。

哈佛大學透過三帶黑豹蠕蟲測試，發現部份動物透過一種叫「EGR」的基因開啟再生能力。（網上圖片）

在最新一期《科學》期刊上，美國哈佛大學發表了一項研究，指出研究團隊利用三帶黑豹蠕蟲（three-banded panther worms）進行測試，發現部份動物擁有再生能力，或與一種叫「EGR」（Early growth response）的基因有關。

哈佛大學有機與進化生物學助理教授Mansi Srivastava解釋指：「我們能夠減低『EGR』基因的活動，而我們發現，當生物沒有『EGR』時，沒有事會發生，即代表該生物無法再生。」據研究結果顯示，「EGR」或是在開啟再生能力上，擔當相當重要的作用，而唯一肯定是，沒有「EGR」就不會出現再生能力。

哈佛大學有機與進化生物學助理教授Mansi Srivastava（黑衫）利用三帶黑豹蠕蟲進行測試。（網上圖片）

最有趣的是，在此研究中，研究團隊同樣發現「EGR」 的基因也存在於人類。Mansi Srivastava續指出：「如果人類能夠在受傷的情況下，也能成功啟動『EGR』，為何我們不能具有再生能力？」雖然三帶黑豹蠕蟲能透過『EGR』再生，但人類的細胞與三帶黑豹蠕蟲不同，故Mansi Srivastava希望能進一步研究生物在再生過程中，那些基因會啟動。或者人類某天能跟狼人或死侍一樣，可以開啟自我再生能力，從而把傷口自我癒合。