【蝙蝠俠對超人】Zack Snyder親解Save Martha由來　堅稱：冇問題

由薩克薛達（Zack Snyder）執導的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）雖然在全球獲得逾8.73億美元票房收入，但電影的評價卻一面倒是負評。當中超人因為一句「Save Martha」，就成功與蝙蝠俠化干戈為玉帛。 事隔3年後，導演薩克薛達終向大家解釋，為何電影有此一著。

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》口碑一般，但勝在有票房搭救。（網上圖片）

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》的導演剪輯版早前在美國舉行慈善放映活動，導演薩克薛達當然現身撐場，他還即席解答影迷的提問。據了解，今次導演剪輯版本比原版多出30分鐘，即約181分鐘，與即將上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）時間相若。

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》中什麼都可以唔記得，但「Save Martha」絕對是難以忘記。（網上圖片）

在問答環節中，有觀眾問到大家同樣不解的Martha時刻。當時超人因為吸入氪氣石元素而失去超能力，而當蝙蝠俠準備送上最後一擊時，超人突然喊出一句「Save Martha」（救瑪莎），蝙蝠俠意識到超人的養母和他的母親竟然有著相同的名字，猶豫的蝙蝠俠最終得到超人女友Lois Lane前來解釋所為何事。得知真相後，兩人一秒由敵人變成好朋友，而蝙蝠俠在管家Alfred的協助下，成功救出超人母親瑪莎。

「Save Martha」前的一刻，蝙蝠俠準備向超人送上最後一擊。（劇照）

+ 9 + 8 + 7

導演薩克薛達解釋指出：「這橋段非常有趣，因為我和編劇Chris Terrio知道如何讓他們去戰鬥，但是卻不知道如何令他們停止戰鬥。這是一個很艱難的過程。於是我們希望透過人性的方法，去解決此事。蝙蝠俠意識到超人有人性化的一面，原來超人不只是一隻生物、他是一名男人，也是一名外星人。而超人在很多方面都像人類一樣，甚至比蝙蝠俠還要有人性。」至於為何會出現「Save Martha」一幕，導演薩克薛達續指出：「這是編劇Chris Terrio告訴我，他向我說『你知道，原來他們的母親有同一個名字，這是不是很奇怪？』，而我當時在想『那真的太瘋狂了！這是真的嗎？』，而他回答這是真的」，於是兩人就開始著手籌備這個設定：「就是這麼簡單地開始了，然後我們開始討論在電影中應用，如果是Lois Lane說出來，效果會更佳。這幕如神話般創建出來，我對這部分沒有任何問題。」導演終於都解釋了創作背後的理念，而大家對於這個解釋又會否接受呢，大家自己思量。

蝙蝠俠最後都不負眾望，成功把別人養母Martha拯救出來。（劇照）

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