【Marvel隊長】控訴者羅南原是美男？　藍皮膚下的精靈王：李佩斯

日前上映的《Marvel隊長》(Captain Marvel)裏,可以發現有幾位熟悉的演員在登場,例如李佩斯(Lee Pace)就是其中一位。2014年時,他在《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)中飾演大反派──詭族(Kree)控訴者羅南(Ronan the Accuser),5年後,他再次演出了這個角色。