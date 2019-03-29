【Marvel隊長】控訴者羅南原是美男？　藍皮膚下的精靈王：李佩斯

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日前上映的《Marvel隊長》（Captain Marvel）裏，可以發現有幾位熟悉的演員在登場，例如李佩斯（Lee Pace）就是其中一位。2014年時，他在《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）中飾演大反派──詭族（Kree）控訴者羅南（Ronan the Accuser），5年後，他再次演出了這個角色。

於《銀河守護隊》扮演大反派控訴者羅南的李佩斯於《Marvel隊長》回歸。（劇照）

近年來，李佩斯這位演員穩定保持一定的工作產量，其表演項目更是跨足電影、電視劇，甚至是音樂劇──最近一次的音樂劇作品是2017年重新上演的《天使在美國》（Angels in America）。雖然李佩斯不太算是荷李活一線巨星，但從小型獨立電影，到有史以來規模最龐大的系列電影（還兩部！）中，他一定曾在你喜歡的電影或節目中出現過，讓我們看看他演出過那些角色吧！（點圖放大▼）

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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