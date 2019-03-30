《銃夢》慘變蝕本天使！美國票房仆直　《LEGO英雄傳2》都爬佢頭

由大導演占士金馬倫（James Cameron）親自監製並推動、羅拔洛迪格斯（Robert Rodriguez）執導，改編自日本經典漫畫作品的美國科幻動作片《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）自上映之後就備受影迷討論，尤其是女主角艾莉達（Alita）那一雙過於還原日本漫畫的超大眼睛，也引起了影迷褒貶不一的兩極評價。

唔止艾莉達一雙大眼睛被批評，就連票房都仆直。（劇照）

根據最新的票房統計，《銃夢：戰鬥天使》在美國只有8374.8萬美元票房，沒有破億的成績比原本二十世紀福斯（20th Century Fox）預期的成績還要低許多。《銃夢：戰鬥天使》在北美的票房成績基本上與8387萬美元票房的《綠簿旅友》（Green Book）差不多，輸給了幾乎同期上映的《LEGO英雄傳2》（The Lego Movie 2: The Second Part）和已經超過1.1億美元票房的《異能仨》（Glass）。

就連《LEGO英雄傳2》的票房都比《銃夢：戰鬥天使》好。（劇照）

《銃夢：戰鬥天使》目前被預測將於全球4億美元總票房收關，不過這部占士金馬倫監督的科幻大片光是拍攝成本就花了1.7億美元，這還不包含廣告的宣傳費用，因此《銃夢：戰鬥天使》最終可能會造成公司赤字虧損。

現實中的女主角羅莎沙拉撒（Rosa Salazar）本身也擁有一雙大眼睛，只不過還是沒有電影中艾莉達如此誇張。（拍攝花絮）

《銃夢：戰鬥天使》在美國本土低迷的成績絕對可以說是出乎意料的，因為就連迪士尼在去年推出的電影《時間的皺摺》（A Wrinkle in Time）在北美和加拿大都有突破1億美元票房，難怪比起要斥資過億製作特效的荷李活大片，許多片商更傾向投資拍攝成本較低的驚悚電影，這也造就了溫子仁的「詭屋驚凶實錄宇宙」和美國驚悚小說家Stephen King新一輪的電影浪潮。

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