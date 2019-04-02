【炸雞特攻隊】齊蔭頭最搶鏡　陳善圭︰有擔心樣太醜影響大家入戲

韓國超賣座人氣電影《炸雞特攻隊》由柳承龍、李東輝、李荷妮、陳善圭、孔明等人主演，一套包含查案和炸雞的喜劇電影，令人由頭笑到落尾之餘，更會令你睇到流曬口水，其中5位主角各有特色，不少觀眾重新認識他們。

《炸雞特攻隊》5個刑警各有特色！（影片截圖）

有觀眾指出由陳善圭飾演的馬刑警十分搞笑，不時露出奇怪的笑容，在戲中以獨特的設定較為特出，雖然他對香港觀眾來說較為陌生，不過他並不止一次出現在香港觀眾眼前，去年上映由馬東石、G.O.D成員尹啟相主演的《犯罪都市》中，陳善圭同樣有份出演，而且跟今次《炸雞特攻隊》一樣都有展示普通話，加上劇組用心的打扮，令不少人誤以為他是中國人。

陳善圭自言知道自己不好看，更似一隻真的猴子在演戲。（劇照）

擔心戲份多 對外貌零信心

陳善圭於2017年憑《犯罪都市》獲得了青龍電影節最佳男配角，其後收到了《炸雞特攻隊》的劇本，他卻表示驚訝得不敢相信，原因竟然是因為戲份太多！他多次向李炳憲導演多次確認:「真的讓我演這個角色嗎？」即使到後來投入拍攝時，他也有很多奇怪的憂慮，例如怕「我長得太醜了」。

他自言：「看著熒幕我真的覺得太不好看了，不像是漂亮的猴子，而是像真的有隻猴子在。所以真的很擔心，我怕的並不是我的演技，而是因為我長得太醜了害大家不能投入角色。一邊開始有著這樣的想法，我就去問導演:「我真的沒有問題嗎？」導演安慰他說：「馬刑警有他自己的魅力，別人不會有你這樣的臉孔。」

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陳善圭憑《犯罪都市》獲得了2017年青龍電影節最佳男配角。（劇照）

曾考慮整容

講起外貌他也因為外貌問題一直很擔心，以前有一段時間，大鼻子成了他的困擾，覺得自己長得很醜，後來發現有些演員做配角的時候，會去做鼻子（整容），我分析過為甚麼自己不成功，大家都說因為我的鼻子太大，就連大嫂也是這樣說，所以就去做了鼻子。都說在鏡頭前要有點輪廓才好，但因為我沒怎麼有，所以也苦惱過我是不是有點鼻樑會更好，不過現在已經做不成了，所以只能靠著化妝和衣服去改變。

陳善圭表示《炸雞特攻隊》雖多夜戲，不過5個人一起聊著笑著，甚麼苦都忘記了。（劇照）

俾人讚下已經好開心

陳善圭自爆自己外表跟性格反差很大：「實際上我一點都不堅強，現在這就是我的真實面貌，所以演戲演繹不同的人物個性，就會變得更有趣。在我內心深處也不可能沒有惡念跟埋怨，因此可以通過演技把這些感覺抽出來我覺得特別有趣。」所以在拍《炸雞特攻隊》中，一直都很有多奇怪的憂慮，不過今次在《炸雞特攻隊》他完美消化馬刑警這個角色，更跟2007年環球小姐第4名的李荷妮有感情戲！他更笑指：「當中荷妮有句台詞說『你能看的就是臉孔了』聽到這句話真的很開心啊！」

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陳善圭跟李荷妮在《炸雞特攻隊》更有感情線！（網上圖片）

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