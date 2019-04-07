【演藝人協會App】奉古天樂之命力推　余安安薛凱琪︰會長好熱心

演藝人協會早前舉行晚宴，主席古天樂除宣布申請到慈善牌將來可以參與更多善舉，更宣布為會員推出手機App（HKPAG），為會員提供一個宣傳平台，好讓會員更新近況，更可幫助一些沒有經理人或助手協助的藝人，促成合作機會。 而作為秘書長余安安及理事的薛凱琪（Fiona），當然全力支持，能夠參與一個為圈中人服務的工作，兩位都覺得甚具意義，不過更難忘要執行這位會長的要求並不簡單︰「佢要求好高，樣樣事都要知，就好似一個不停運作的引擎，我哋做車輪和水撥的，想停都難！」薛凱琪說。

兩位坦言當上協會理事後，更能明白到幕前藝人遇到的問題，好想加以改善。（陳志嵐 攝）

提到這個手機App，主要是想幫助一些未必有經理人或助手幫手的藝人，尋找工作機會，又或者有些久久未有演出的藝人，或已失去聯絡，如突然想找他演出又有甚麼途徑呢？安安姐就希望這個App可以做到聯繫功能。「至少令雙方的人都溝通到，不過都希望會員可以自發性去登記，去更新自己的資料，製造多一個渠道去幫助有需要的演藝人。」

訪問當日App未推出，兩位不時都在研究有沒有改善的地方。（陳志嵐 攝）

App似雜誌有星蹤 協助藝人尋找機會

薛凱琪︰「這個App的好處就似一本雜誌或報紙，讓大家在App上一目了然，你下載後，可以看到你好喜歡的容祖兒或薛凱琪，但同時亦會看到余安安、Dear Jane、方大同的最新動態，漸漸都可能令你對他們的作品都培養出興趣。」協會會員暫時有2000多人，只要登記就可以在App更新個人動態，至於電影公司想找人拍戲唱歌，都可以登記做會員後出Post。「當然我們要調查一下間公司是否正當的製作公司，要保障會員。」安安姐說。

Fiona以自己擔任洗衫一角來形容理事的工作。「一家人，總要有人負責洗衫，大家才會有乾淨衫著。」（陳志嵐 攝）

古會長好勤力 事事關心

自從古天樂當上演藝人協會會長後，帶來不少改革，問到對這位會長的工作態度，安安姐與Fiona都一致讚好。余安安︰「他是非常熱心，不停想很多事情去幫藝人，小小事都會親自跟進，但你知道他是很忙的。更厲害是他去到世界哪一處，無論是西班牙、上海，你只要跟他說協會的事，他都會立即回覆。」

古天樂作為演藝人協會會長，可謂出心出力。（視覺中國)

會長分身有術 阿Fi：我懷疑有4個古天樂！

這時Fiona暗暗地說一句︰「奪命追魂Call！我懷疑世上是有4個古天樂，真的沒可能這麼快便回覆。」「但他只會回工作的事，如果你約他去玩，他不會理你。」安安姐補充。古生的親力親為不止回答工事，據Fiona講，連跟藝人食飯的參與度極高。「我們上次busking前，所有歌手都會跟他吃一餐飯，看看大家有甚麼想法和理想，你想不到古生是每一次都有出席，一圍檯十幾人，他是每一個都聆聽，每一個都俾意見，可見他是超級工作狂，我懷疑這個世上有4個古天樂，哈哈……」

薛凱琪︰「這個會長真的衷心說句非常有心，好有愛心，亦都好愛護這個圈，想做很多事去幫這個會。他是這個會的引擎，當引擎不斷地運作時，我們做車輪和水撥的都不敢停下來。」

安安姐與Fiona在《早熟》飾演兩母女，今次可謂母女排住上。（陳志嵐 攝）