【復仇者聯盟4】羅拔唐尼缺席上海發布會　韓媒爆料關架專機事

Marvel Studio為10週年巨獻《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）宣傳造勢，15日去到巡迴首站韓國跟Marvel迷見面，昨日（17日）又馬不停蹄去到上海落力宣傳，不過出席的人腳卻突然有變，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）原來會再度現身，豈料他卻突然「放飛機」，網上即時傳出多個版本為他解釋！

《復仇者聯盟4：終局之戰》昨日在上海出席新聞發布會。（網上截圖）

首先有Marvel迷重播去年《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）在上海宣傳一事，有指當時整個過程非常不愉快，出外參觀時被假粉絲逼到落唔到車、又拍打他們的車窗要求開窗簽名。首先，一眾明星在行紅地氈時，「蜘蛛仔」湯姆荷蘭（Tom Holland）和「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）被民眾的海報劃傷，羅拔唐尼見狀簽名簽得最少，快速行完紅地氈，不少粉絲都指出當時他根本是在假笑，顯得不開心。其後更有網民爆料，當中混入了不少假粉絲，他們只是為了得到復仇者的簽名，再以高價售出，從中獲利。

可見羅拔唐尼不是很高興。（網上圖片）

第二，他們去到迪士尼進行發布會時安排奇差，以羅拔唐尼在Marvel的地位和輩份，每次都是坐在舞台中間，但今次活動就被安排坐在一邊，加上主持人用英文向他們說︰「Would you mind step aside（請你們站一邊）」，然後邀請陳奕迅、容祖兒、炎亞綸、張靚穎與張杰等人跟電影無關的嘉賓上台合照，將一眾超級英雄擠到一旁，這安排也令羅拔唐尼深表不快。

去年邀請一眾明星上台合照時，要求復仇者們站到一旁。（網上圖片）

最後，在一眾明星舉行拼盤演唱會中，陳奕迅演唱前竟然問：「他們叫甚麼來著？Superman（超人）？嗯，Superheroes（超級英雄），Whatever（隨便）。」在面對Marvel的超級英雄時，他竟脫口說出DC的重要角色超人，又以毫不在意的態度說出「隨便」，而且大會更是以Marvel粉絲來介紹他們出場，實在是令人大跌眼鏡！

陳奕迅問《復仇者聯盟》是Superman嗎？（網上圖片）

雖然未知是否種種原因令羅拔唐尼今次不去上海，不過Marvel方面則表示︰「在開始之前很抱歉告訴大家，羅拔唐尼因個人原因不得已提前返回美國。他深知中國影迷的熱情，亦很希望能夠親自來到現場，希望向大家表達他的感謝和歉意。同時，基斯伊雲斯（Chris Evans）直到昨日深夜還一直在波士頓進行拍攝，目前正在飛往上海中。」但最新的一個說法，是來自韓媒報導︰「由於中國拒絕專機入境，羅拔唐尼直接返回美國！」爆出他缺席上海發布會的真正原因，至於誰是誰非就由大家自行定奪了。

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