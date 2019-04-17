【復仇者聯盟4】最新海報賣回憶藏資訊　倒影出3人10年前樣貌

萬眾期待Marvel Studios 10週年巨獻《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）下星期正式上映，昨日（16日）網上意外流出真．劇透片段，不管羅素兄弟如何防劇透，更拍足5個結局版本都防不勝防，令到羅素兄弟最後出Post「跪求」網友千其唔好劇透，搞笑寫下「Thanos still demands you slience.」（魁隆需要大家安靜）。

Marvel Studios昨晚突發公布一張新海報！（網上圖片）

昨晚Marvel Studios官方釋出一張新海報，不過主角只有3位「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）和「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），除了表現出3人的最新造型之外，在水面的倒影卻是3人10年前的樣貌，雷神還是長頭髮，手拿雷神之錘、美國隊長仍是細細粒的美軍，沒長出拉直昇機的強勁臂彎、鐵甲奇俠的盔甲也十分笨重，Friday等系統也未出現。

倒轉海報正是3位超英初代面貌。（網上圖片）

有睇過劇透片的網民表示，睇完片就更加明白這張海報代表甚麼，而且是擁有最多劇情資訊的設計，所以播出多條預告，給大家睇晒正片頭15至20分鐘也毫無問題！為防劇透，想得知更多資訊的網民請自行搵劇透片睇。

點撃睇更仔細海報

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羅素兄弟出Post「跪求」網友千其唔好劇透！（網上圖片）

美國隊長拉直昇機一幕簡直是歷史！（網上圖片）

重溫美國隊長

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鐵甲奇俠第一代盔甲！（網上圖片）

重溫鐵甲奇俠

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2011年以雷神為主的電影中，他仍是以金長髮兼手持雷神之錘登場。（網上圖片）

重溫雷神奇俠

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