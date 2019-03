【赤手登峰】蜘蛛俠都要甘拜下風　徒手爬上高IFC一倍嘅酋長岩

《赤手登峰》(Free Solo)是一部2018年美國紀錄片,紀錄了攀岩運動家Alex Honnold在不借助任何繩索或安全裝備的情況下挑戰極限,在2017年6月徒手攀爬3000英尺高、被喻為世界上最高大的獨體花崗岩石-酋長岩(El Capitan)的驚險過程。《赤手登峰》在多倫多國際電影節獲人民選擇獎最佳紀錄片及奧斯卡最佳紀錄片等多項紀錄片最高殊榮。

Alex Honnold沒有如超級英雄般的身軀,但對很多落後國家的人而言他是個超級英雄,他每年都會捐出自己三分之一的收入作慈善用途。(網絡圖片)

與其說《赤手登峰》紀錄了Alex Honnold完成這項艱難挑戰的過程,倒不如說它紀錄了Alex Honnold這個人對徒手攀爬(Free Solo Climbing)的熱愛。從小在父親的薰陶下開始學習攀岩,內向的性格使他漸漸喜歡上攀岩。為了完成這個挑戰,他已苦練超過一年,讓自己可以熟悉和了解酋長岩,以盡量確保徒手攀爬時的安全。即使在高處墮下使腿部受傷,他亦堅持打着石膏前往室內攀石場練習。

3000英尺高的概念有點模糊嗎?把兩座香港最高的建築-國際金融中心二期(Two IFC)疊起來,還沒有酋長岩高!(電影海報)

徒手攀岩是個十分危險的極限運動,在攀爬的過程中,沒有任何保護工具,只能靠自己的一雙手腳去支撐,稍有不慎,下面就已經是萬丈深淵,一失足成千古恨大概是這樣來的。不少人在徒手攀岩的過程中意外身亡,Alex的好友Ueli如是,當Alex被問到懼怕死亡嗎,他回答:「我覺得任何人都可能在任何一天死去。(I feel like anybody could conceicably die on any given day.)」

+ 4 + 3 + 2

Alex的挑戰過程使觀眾看得驚心動魄,不禁為他捏一把冷汗。畢竟紀錄片攝製隊在為Alex紀錄壯舉的同時,一不小心也有可能紀錄下了他的死亡。最終Alex沒有辜負大家的期望,以歷時3小時56分鐘的成績登頂成功,成為世界上第一個獨自以徒手攀岩方式登上酋長岩的攀岩運動家,事後Alex更高興地表示自己完成了畢生的夢想。他為免母親擔心,沒有把這項挑戰告訴她,而是在成功後才致電報喜。

紀錄片用了很多遠景看Alex徒手攀爬,令人感慨人類在大自然面前的渺小。(網絡圖片)

紀錄片最重要的就是紀實,如何在如此高難度的地方、在不影響Alex的前提下進行拍攝是一大考量,美籍華人導演金國威下了命令:「Alex的安全永遠是第一優先,第二是必須保護這個經歷的完整性。」因為這條紀錄片的特別性,拍攝團隊皆需由專業攀岩好手擔任:每個攝影師都要背超過20公斤重的設備攀岩、還需帶着152到304公尺的繩子,邊往上移動邊拍攝,所以任務絕對不簡單,世界上僅有三至四人符合資格。

在Alex登峰當天以遠程拍攝,盡量減少拍攝隊伍存在感、減低對Alex的影響。(網絡圖片)

想欣賞這部令觀眾無比緊張的紀錄片,今年國際電影節有兩場放映場次:

3月19日(星期二)22:15 於Premiere Elements

3月30日(星期六)18:15 於香港文化中心

門票可在城市電腦售票網購得,想看的各位觀眾要把握機會了〜