【復仇者聯盟】9大Pornhub熱搜超級英雄　第一名你肯定search過！

Marvel英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）一直都是影迷最關注的電影之一，距離上映日期越來越近，許多宣傳照、預告片也陸續公開，讓粉絲相當期待！而近期ScreenGeek和Hims就看準復仇者聯盟的熱潮，聯手出擊整理出調查「當人們看PornHub時，最喜歡搜尋哪位Marvel英雄」，也列出了名單以及原因，在網站上發布便激起一陣討論風潮。網友們紛紛表示：「好想知道那些英雄怎麼看！」、「我昨天才查過⋯⋯」、「PornHub 真的是甚麼影片都有欸！」

首先這個調查顯示，當一部漫畫改編的真人電影上映時，在 PornHub 的角色搜尋率會瞬間飆高！而高達356%會在PornHub搜尋自己最喜歡的角色名，有93%的人在復仇者連盟上映時會搜尋飾演施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）的名字，接下來則有28%的女性比男性更有在看三級片時搜索Marvel英雄的習慣，只能說黑寡婦（Black Widow）實在是太紅啦！

圖片來源：ScreeenGeek

Marvel女性英雄Pornhub搜尋榜前3名（點圖放大▼）

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Marvel男性英雄Pornhub搜尋榜前3名（點圖放大▼）

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看完了這個超獵奇的「Marvel英雄Pornhub搜尋榜」名單後，真的會覺得調查這些名單內容的人真的超有才！你們喜歡的英雄都有上榜嗎？其實小編起初在看文章時，以為自己最愛的「雷神」（Thor）絕對會是前3名，沒想到竟然會是第4名，真的超讓人意外！

圖片來源：ScreeenGeek

而接下來的5、6名則是蜘蛛俠（Spider-Man）與變形俠醫（Hulk），只能說能上榜的人絕對是在戲中散發出的魅力讓觀眾們淪陷了，也讓人不經好奇在PornHub搜尋這些關鍵字後，究竟是否會真的有Marvel相關主題，還有那些影集到底會怎麼呈現。如果往後在深夜中想要來點不一樣的「影片主題」，不妨搜索上面的關鍵字，搞不好會成為讀者們的愛片之一喔！

向已逝超級英雄致敬！點圖重溫32張超催淚海報▼

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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