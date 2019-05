【復仇者聯盟4】成本到底有幾高？　外媒分析有望賺超過3倍

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)僅僅上映5天,就創下全球票房12億美元的驚人紀錄,成為影史上首部最快衝破10億美元票房的電影,就連業界都低估復仇者票房的超強戰力。

但作為11年來Marvel電影宇宙(MCU)的集大成電影,擁有如此傲人的佳績也毫不意外。畢竟它背後的成本也是異常地嚇人。光是集結羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)、基斯伊雲斯(Chris Evans)、施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)等超強的華麗陣容(且人數眾多),金額就已經難以計算,更何況還有電影所呈現的高規格視覺聽覺饗宴,光用想像的,就知道這部電影所費不貲,但到底Marvel有多肯花?

《復仇者聯盟4:終局之戰》宣傳海報(Marvel)

《復仇者聯盟4:終局之戰》令人望塵莫及的高成本花費

我們都知道,投入成本越龐大,所需承擔的風險也就越大。但Marvel一向對自己有十足把握,且他們的首要目標肯定是要挑戰2015年《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)所創下的20.7億美元全球票房紀錄。自從1997年,全球都累積了大量的星戰狂熱粉,因此當《星球大戰:原力覺醒》睽違10年後上映,引發的熱潮更是空前絕後,但Marvel,這次相信他們做得到。

根據外媒估計,《復仇者聯盟4:終局之戰》的成本約為3.5到4億美元之間,而上一部《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)則是花費3.16億美元;《復仇者聯盟2:奧創紀元》(Avengers: Age of Ultron)花費3.6億美元;《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)則是2.3億美元,而其餘MCU電影皆沒有超過這個數字。但以上如此龐大的成本,仍無法超越耗資3.79億美元打造的《加勒比海盜:魔盜狂潮》(Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides),不過有時候就算投入大量成本,還是有可能失望落空,像是《加勒比海盜:魔盜狂潮》票房就沒有得到太好的反饋,僅僅賣出10.4億美元。

《復仇者聯盟4:終局之戰》有望打破《阿凡達》票房紀錄。(劇照)

從目前《復仇者聯盟4:終局之戰》的聲勢來看,未來票房數字仍會快速攀升。當初《復仇者聯盟4:終局之戰》預售票全美只開賣一週,就已經高出《復仇者聯盟3:無限之戰》的預售票5倍,號召力極為驚人。加上現在票房數字又屢破影史紀錄,或許對《復仇者聯盟4:終局之戰》來說,破《星球大戰:原力覺醒》早就不是問題。現在必須將眼光放遠,首要瞄準10年前至今仍屹立不搖的影史票房冠軍:《阿凡達》(Avatar),就讓我們拭目以待,看看MCU超級英雄的魅力到底能不能贏過占士金馬倫(James Cameron)的納美人。

