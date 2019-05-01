【復仇者聯盟4】成本到底有幾高？　外媒分析有望賺超過3倍

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）僅僅上映5天，就創下全球票房12億美元的驚人紀錄，成為影史上首部最快衝破10億美元票房的電影，就連業界都低估復仇者票房的超強戰力。

但作為11年來Marvel電影宇宙（MCU）的集大成電影，擁有如此傲人的佳績也毫不意外。畢竟它背後的成本也是異常地嚇人。光是集結羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、基斯伊雲斯（Chris Evans）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）等超強的華麗陣容（且人數眾多），金額就已經難以計算，更何況還有電影所呈現的高規格視覺聽覺饗宴，光用想像的，就知道這部電影所費不貲，但到底Marvel有多肯花？

《復仇者聯盟4：終局之戰》宣傳海報（Marvel）

《復仇者聯盟4：終局之戰》令人望塵莫及的高成本花費

我們都知道，投入成本越龐大，所需承擔的風險也就越大。但Marvel一向對自己有十足把握，且他們的首要目標肯定是要挑戰2015年《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）所創下的20.7億美元全球票房紀錄。自從1997年，全球都累積了大量的星戰狂熱粉，因此當《星球大戰：原力覺醒》睽違10年後上映，引發的熱潮更是空前絕後，但Marvel，這次相信他們做得到。

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根據外媒估計，《復仇者聯盟4：終局之戰》的成本約為3.5到4億美元之間，而上一部《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）則是花費3.16億美元；《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）花費3.6億美元；《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）則是2.3億美元，而其餘MCU電影皆沒有超過這個數字。但以上如此龐大的成本，仍無法超越耗資3.79億美元打造的《加勒比海盜：魔盜狂潮》（Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides），不過有時候就算投入大量成本，還是有可能失望落空，像是《加勒比海盜：魔盜狂潮》票房就沒有得到太好的反饋，僅僅賣出10.4億美元。

《復仇者聯盟4：終局之戰》有望打破《阿凡達》票房紀錄。（劇照）

從目前《復仇者聯盟4：終局之戰》的聲勢來看，未來票房數字仍會快速攀升。當初《復仇者聯盟4：終局之戰》預售票全美只開賣一週，就已經高出《復仇者聯盟3：無限之戰》的預售票5倍，號召力極為驚人。加上現在票房數字又屢破影史紀錄，或許對《復仇者聯盟4：終局之戰》來說，破《星球大戰：原力覺醒》早就不是問題。現在必須將眼光放遠，首要瞄準10年前至今仍屹立不搖的影史票房冠軍：《阿凡達》（Avatar），就讓我們拭目以待，看看MCU超級英雄的魅力到底能不能贏過占士金馬倫（James Cameron）的納美人。

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