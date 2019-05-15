【P風暴．影評】林峯演技大爆發奸到出汁！張繼聰一句對白成經典

《P風暴》是非常精彩的主旋律示範作品，披着《監獄風雲》極度商業娛樂的外衣，執行着相當成功的政令宣導任務。戈培爾（Goebbels）的頂級洗腦術也不過如此，只有察覺不到的東西才有最大的影響力。但導演並非照單全收，在主旋律的大旗下，仍然暗藏了幾抹微妙的笑容，明眼人一看便知。

作為風暴系列的第4部，《P風暴》幾乎成功複製了30年前轟動一時的《監獄風雲》所有元素，節奏感強烈快速，鐵窗生活草木皆兵、敵我難分的真實氛圍掌握得極好。拳腳動作戲打得逼真寫實，甚至還有足以媲美《職業特工隊》（Mission: Impossible）系列的超誇張直升機空中打鬥場面，幾度讓人緊張到咬住大拇指。古天樂闖進譚耀文辦公室搜索證據的那場戲，戲院中驚嘆聲此起彼落，就是最好的說明。

古天樂於戲中扮演臥底調查監獄貪污案。（劇照）

可惜尾聲處的重頭戲槍戰似乎有些邏輯上的問題，但一般觀眾大可以忽略不予追究這十分之一的瑕疵，把眼光放在淋漓盡致的其他十分之九上，仍然是一部看完想拍手的精采娛樂大片。

大配角張繼聰表現極為亮眼，把刁鑽靈活的小人物表現得有血有肉，尤其是他在獄中一番「香港年輕人唯一的出路是坐牢」的精闢看法，簡直讓人想拍手叫好。譚耀文出色地詮釋油膩奸巧的典獄長自是不在話下，連我一向不太有感的林峯，演起大反派冷血富二代也壞到出汁，反倒使得男主角古天樂有板有眼顯得有些理所當然。老戲骨廖啟智一如既往的有壓陣感，不論甚麼角色都彷彿信手捻來水到渠成。

林峯於《P風暴》中演技大爆發。（劇照）

但最讓我興奮的是客串獄政署長的老牌型男石修。到底有誰能告訴我，為甚麼石叔叔年過70，仍然能夠那麼帥氣逼人、英姿煥發？有一場戲他穿着西裝巡視監獄，背後跟着一大批年輕小夥子，全都被他比下去。我當場忍不住脫口而出：「好～帥～」（結果當場就被恥笑了，但我義無反顧，你說這不是真愛是甚麼……）

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