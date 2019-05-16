【復仇者聯盟4】卡通貓Tom集齊超英能力　連奇異博士魔法都識用

Marvel Studio 10週年鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映快將一個月，粉絲們又入場看了多少遍呢？近日在網絡上有粉絲將一眾超級英雄跟《湯姆與謝利》（Tom & Jerry）中的湯姆貓貓做了一些對比圖，得出驚人發現！

大家有無想過如果有一個人物可以集齊「復仇者聯盟」的能力會如何呢？（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

其實湯姆1940年已經登場，直到2014年為上播出共164集短篇動畫劇集，而湯姆與謝利則是一對歡喜冤家，不過在有需要時都會互相幫助。近日有粉絲發現，其實湯姆不單單是一隻貓，而是一直擁有擔任超級英雄的能力！

動畫《湯姆與謝利》中，牠們是對歡喜冤家，而湯姆也不會捉老鼠。（網上圖片）

首次湯姆能像「雷神」一樣拿槌、像「鷹眼」一樣射箭、像「奇異博士」一樣有魔法能力、像「變形俠醫」一樣發嬲後變大隻、像「蟻俠」一樣突然變小、像「鐵甲奇俠」一樣穿上盔甲發炮，跟「飛隼」一樣不慣飛而失衡墜地、跟「洛基」一樣有時腦子不太靈光、更如「鐵甲奇俠」製造奧創一樣造出機械貓等等。

湯姆有埋下任「美國隊長」的能力！（微博圖片）

網民看完笑指，「湯姆真的是超級英雄」、「原來湯姆才是真正的大Boss」、「鷹眼那個湯姆都幾型」、「真的太搞笑」、「在暗示Marvel打不過老鼠嗎？老鼠在《復仇者聯盟4》中拯救了MCU，所以最終BOSS應該是老鼠才對！」、「原來這個不會捉老鼠的湯姆是復聯的啊，除了不會捉老鼠甚麼都會啊」、「原來Mavrel是抄《湯姆與謝利》」。

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