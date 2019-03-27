【萬誘金錢】柳俊烈撇開「天才」身份　做新手股票經紀盲目賺快錢

韓國電影《萬誘金錢》（Money）由柳俊烈、《鬼怪》趙宇鎮和《騙中騙》劉智泰主演，是一部以金融犯罪為題材的電影，更是柳俊烈今年繼《飆風特警》後推出的第2部新作，他將會扮演一名新手股票經紀，以往的「天才」設定有些出入。

賣變買，新手股票經紀柳俊烈害客人蝕錢！（劇照）

正如戲名《萬誘金錢》一樣，「快錢，邊個唔想賺！」柳俊烈今次扮演一名新手股票經紀，兼且發夢都想成為有錢人，不過他在入行第一個交易已經搞到一鑊粥，客人叫佢賣，佢就幫手買，從而解鎖了「市場0元的新手股票經紀」的綽號，更差點就被炒魷！

柳俊烈差點就被炒魷！（劇照）

不過某日，柳俊烈收到一個神秘股手劉智泰的電話，問他：「如果你有機會可以賺到佣金的千倍，是不是會不惜一切？」然後，他就在一筆總金額7兆億的交易中，獲得500萬的利潤，即時搖身一變，着靚衫、打高爾夫球、賭錢、坐VIP房睇球賽、坐遊艇出海，吃喝玩樂樣樣齊！經過這一輪外圍操控、內幕交易後，他終於遇上了趙宇鎮的調查，在友人的提醒下開始清醒，知道自己被人利用，究竟最終柳俊烈能不能夠成為有錢人還是會落得收監的下場呢？

友人的提醒或許終於令柳俊烈清醒過來？（劇照）

韓版其中一張海報以韓國50,000圜為概念，頗有趣。（劇照）

《萬誘金錢》將於4月香港上映。（電影公司提供）

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《萬誘金錢》預告片