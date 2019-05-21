【殺神John Wick 3影評】劇情弱又如何？3場打機式動作戲值回票價

曾經演出過不少浪漫愛情電影的奇洛李維斯（Keanu Reeves），其俊朗外型令不少觀眾留下深刻印象，當年的《不羈的天空》（My Own Private Idaho）與《真愛的風采》（A Walk in th Clouds）等都勾起不少回憶，當然… 他演出的動作電影亦是精彩，包括《生死時速》（Speed）、《非常特務》（Johnny Mnemonic）、《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）、《魔間行者》（Constantine）與《殺神》（John Wick）。繼兩集《殺》片後，奇洛李維斯再次參演系列的第三集，為這電影系列帶來更奪目耀眼的觀感。《殺神3》連場動作呈現出強烈的官能刺激能，揉合着東方動作元素，令人歎為觀止。

+ 5 + 4 + 3

《殺3》片延續上集的故事，John Wick（奇洛李維斯飾）違反了殺手界的規條，於殺手酒店殺死一名高級成員後，被酒店老闆Winston（Ian McShane飾）革除殺手會籍，更發出高達1千4百萬美金懸賞追殺令，全城殺手則一直地追尋John Wick的下落，頓時成為各路殺手的追殺目標。追殺令時限即將開始，受重傷的John Wick一直地逃走，他唯一可以逃生的機會就是離開紐約，於是他們想盡方法離開，尋求他的好友Sofia（荷爾芭莉飾）相助，面臨生死存亡，John Wick能否殺出重圍，成功繼續存活下來呢？

觀看《殺3》片之前，其實仍然未觀看前兩集，所以觀看電影時仍然抱着一點的好奇和懷疑，究竟會否明白這一集的內容呢？於是觀畢電影後，隨即購買影碟即時觀看這兩集作品，把整個故事連接起來後，對於John Wick這人物理解得更多。無疑，前兩集的《殺》片是不及第三集的精彩，從第一集以不少篇幅鋪排着John Wick的背景，本來已經沒有再當殺手的他，為何再執起槍和刀呢？第二集則多了打鬥的場面，但仍不及第三集的密集，縱使這一集的片長是三集中最長的一集，但仍被這明快節奏吸引着，看得更為投入。

按圖回帶殺神John Wick第1、2集精彩劇照▼

+ 10 + 9 + 8

《殺3》故事從前集的結尾延續下集，開始時看到John Wick受了傷一直逃跑，就是為了想方法逃避被殺…當然，看過前兩集的《殺》片後，就會覺得John Wick不是一位輕易被殺的人，反而就更期待接着的劇情，會出現什麼動作場面。追殺時限開始，殺手們就開始捕捉John Wick的下落，準備要進行殺戒，以暴易暴，John Wick拿着刀槍與殺手決戰，畫面上一直呈現節奏緊湊的氣氛，不乏血腥暴力場面，連場打鬥確是看得咬牙切齒。

《殺3》故事從前集的結尾延續下集，開始時看到John Wick受了傷一直逃跑，就是為了想方法逃避被殺…當然，看過前兩集的《殺》片後，就會覺得John Wick不是一位輕易被殺的人，反而就更期待接着的劇情（《殺神John Wick 3》劇照）

整部作品大致上有三組主要的動作場面，其中一場打鬥的情節，觀畢後至今仍是歷歷在目，這場講述John Wick找到他的朋友Sofia後，他們帶着不同的武器隨身，當他們遇到殺手之時，仿似置身在RPG電子遊戲的世界裡，一直地逃跑，一直地射擊對方，充滿着刺激的動感氛圍，令人喘不過氣來。這一場戲份另一主要的部份，就是Sofia帶着的狼狗，牠們把敵方狠狠地咬傷，甚至是向男性的下體襲擊，身為男性觀眾，總會覺得愈看愈痛。

這一場戲份另一主要的部份，就是Sofia帶着的狼狗，牠們把敵方狠狠地咬傷，甚至是向男性的下體襲擊，身為男性觀眾，總會覺得愈看愈痛（《殺神John Wick 3》劇照）

片末的另一場動作情節同樣精彩，講述John Wick回到酒店後，他正要面對判官的裁決，接着有不少殺手前來，準備跟John Wick展開連場殺戮，不只是刀槍攻擊，還加以功夫的元素，因為這場戲份以密室空間的詮釋，顯出更緊張刺激的劇情張力。導演Chad Stahelski處理動作場面捕捉，盡展個人獨特的風格，片初時的一場電單車追殺，透過充滿動感的鏡頭拍攝，把動作場面掌握節奏明快，呈現一份很爽快的觀感。

片末的另一場動作情節同樣精彩，講述John Wick回到酒店後，他正要面對判官的裁決，接着有不少殺手前來，準備跟John Wick展開連場殺戮，不只是刀槍攻擊，還加以功夫的元素，因為這場戲份以密室空間的詮釋，顯出更緊張刺激的劇情張力（《殺神John Wick 3》劇照）

觀看這幾場動作場面之時，總是覺得有點似曾相識，當中有不少的情節，具有香港動作電影的格調，甚至很有《廿》片、印尼電影《突擊死亡塔》、或是昆頓塔倫天奴執導作品《標殺令》（Kill Bill）的影子；後段John Wick與Zero（Mark Dacascos飾）的對打，後者說着對John Wick的崇拜，希望可以在「擂台」上切磋，充滿武術精神；片中亦看到有白鴿的出現，刻下就想起了吳宇森的電影，雖然當中的意思未必相近，但是這些素材卻感到是導演Chad Stahelski想藉此片，對亞洲（甚至是香港）的動作電影致敬。

「狗」是連貫着三集《殺》片的主要元素，狗對於John Wick來說是十分重要，牠可以說是John Wick至今唯一的夥伴，自從John Wick的妻子Helen去世後，她最後送給他的禮物，同樣是一隻小狗，可是牠最後被俄羅斯黑幫Viggo兒子Iosef殺掉，John Wick自此再次踏上殺手之路，至今無論在什麼的時候，狗都是一直陪伴着他，跟隨着他走過生死之路。

+ 3 + 2

自從《殺》片的第一集開始，奇洛李維斯就塑造了John Wick的殺神形象，今集他仍然演活了這個殺手角色，雖然在片中看到奇洛李維斯有一份「佬」的感覺，但仍不失角色的神韻，能夠展現着這人物的魅力。除了他以外，片中演出他好友Sofia的Halle Berry，同樣有很精彩的演出，雖然她的戲份不多，只佔電影的三分之一，但是其外剛的形象，演得入型入格。片中飾演Zero的Mark Dacascos，跟John Wick有多場的打鬥動作場面，表現自如。

作為系列的續集電影，《殺3》具有豐富的娛樂性，無疑劇本上是有點鬆散，但是，血脈沸騰的動場情節，彌補了劇本上的不足。融入東方武術元素，讓整部作品充滿着不同的文化特色，更讓亞洲觀眾有來不少的親切感。《殺3》片的末段已經留下了伏筆，準備下一集的伏線，縱使知道電影接下來的故事形式大致相若，但是仍然期待接下來的故事發展，能否在電影的畫面上帶來層出不窮的驚喜。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】