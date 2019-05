【殺神John Wick 3】美開畫票房逾4億港元　上映6日即宣布拍續集

殺手動作電影《殺神John Wick 3》(John Wick: Chapter 3 - Parabellum,台譯:《捍衛任務3:全面開戰》)近日上映中且口碑不俗,由荷里活巨星奇洛李維斯(Keanu Reeves)領銜主演,多場動作戲都令粉絲睇到讚不絕口,驚嘆奇洛已經54歲,戲中90%都由他本人親身上陣,果然是「殺神」!

奇洛李維斯為演殺神,事前密密訓練足5個月!(《殺神John Wick 3》劇照)

上個週末《殺神John Wick 3》在北美開畫大收5,690萬美元(約4億4千6百萬港元),成為該周票房冠軍,奪走3星期紀錄保持者《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)的寶座!未知是否成績十分亮眼,電影公司方面今早宣布開拍續集《殺神John Wick 4》,落實將於2021年5月21日上映。

《殺神John Wick 3》公開了John Wick是白俄羅斯人的身份。(《殺神John Wick 3》劇照)

《殺神John Wick 3》的結局留下無限懸念給觀眾,不過大家都一早估到會有續集,只不過不知會以影集還是電影的形式再次帶John Wick出現在大家眼前,因為在整個系列中仍有很多謎團仍不解開,例如:長老、高桌會、John Wick的婚戒等等,網民猜測下集將會由John Wick、溫斯頓連同丐幫話事人The Bowler King合力對抗高桌會,期望第4集可以大力推進劇情,不過就未知荷爾芭莉(Halle Berry)和她的兩隻狗狗會否一同回歸呢?

有冇影迷諗過自己有一日都會收到個類似的訊息呢?(《殺神John Wick 2》照片)

今次電影公司方面玩新意思,透過SMS發送一則訊息「You have served. You will be of service. John Wick: Chapter 4 is coming – May 21, 2021.」來通知有份加入「John Wick text club」的成員《殺神John Wick 4》的上映日子,其實此舉是用在對應戲中殺手們收到訊息一幕,例如:John Wick被穹天屠踢出會和John Wick被懸紅1,400萬美元高價買起條命一樣,皆是通過SMS來通知一眾殺手,同時加大了影迷們跟電影的互動和真實感,最重要的是又可以見到殺神着起套防彈老西去瘋狂殺敵喇!

收到呢個SMS似唔似自己都係電影入面的殺手呢?(Polygon圖片)

