【Pet Pet當家2．影評】最啱一家大細一齊睇！松鼠狗扮貓意外好笑

《Pet Pet當家2》（The Secret Life of Pets 2）延續上集的歡樂爆笑，主要分為三條支線：阿麥（Max）的主人生了小孩，牠開始害怕小孩長大、離家上學，於是難掩焦慮、不停騷癢。當主人一家帶着阿麥與公爵一起去農場渡假，阿麥遇上老狗雄雞（Rooster），終於擺脫膽怯習性。而阿麥的好友寶珠（Gidget），為拯救受託保護的玩具，向傲嬌貓咪欣宜（Chloe）討教如何當貓。另外，總是穿着英雄裝的小白兔毛毛（Snowball），接獲任務前往馬戲團解救被控制的野生動物。

《Pet Pet當家2》爛蕃茄觀眾分數獲得91%好評。（爛蕃茄網站截圖）

三個故事支線看似各自發展，卻跟上集一樣，探討主人不在時，寵物的秘密行動。每隻寵物有自己的喜好跟個性，有的渴求主人關注，有的則以惡整主人為樂。片子不僅讓觀眾看到寵物們的隱憂、爭奪玩具不手軟，也把場景移到遼闊的農場，讓充滿野性的雄雞跟居家寵物阿麥相遇，彼此陪伴與成長，彷彿黑暗中點燃的蠟燭，溫暖又令人驚喜。

當阿麥遇上雄雞 激發出勇氣

阿麥為全片的靈魂之犬，初始怯懦、鬱鬱寡歡，讓人不捨，卻在遇上雄雞後，不再畏首畏尾，還成了拯救小綿羊的英雄，過程驚險不在話下，更讓人驚呼的是其被激發出的潛能與勇氣，而後一場從山洞跳到火車上的戲，千鈞一髮，簡直是鯉魚躍龍門的完美姿態，可說是全片最令人難忘的橋段。

阿麥遇上雄雞後不再畏首畏尾，還成為了英雄。（《Pet Pet當家2》劇照）

精彩的解救小老虎之旅，讓貓、狗、兔齊聚，合作無間力抗壞人。原來家犬跟家貓在人類的飼養下，還是有冒險的靈魂。寵物拯救比牠們大好幾倍又破壞力超強的老虎，不僅要脫離已經習慣的舒適圈，還要面對惡狼環伺、壞人的心狠手辣，驚喜與驚嚇程度絕對是雲霄飛車的等級。

一眾Pet Pet當家合力對抗壞人。（《Pet Pet當家2》劇照）

除了寵物們的冒險，松鼠狗寶珠假裝貓咪的橋段也是一絕。寶珠學習貓的走路方式、落地姿態，最傳神的還是自信滿滿、鄙視一切的傲嬌，不愧是得自嚴師欣宜的真傳，簡直比貓還像貓，重點是耍了點小手段，最後竟能讓一屋子貓咪臣服於腳下，還一同駕車出任務，讓人驚艷不已。

松鼠狗寶珠扮貓令觀眾爆笑。（《Pet Pet當家2》劇照）

寵物也需要找樂子、當英雄

主人不在時，寵物其實是寂寞的，就算是很會單獨玩扮家家酒的小白兔，也想有大展身手的時刻。片子用寵物們的嬉戲追逐、交流合作，帶出牠們需要群聚、找樂子、當英雄的本能。阿麥不單是主人的好玩伴，經歷一趟出遊，終於有點狗味了。

穿着英雄裝的小白兔毛毛。（《Pet Pet當家2》劇照）

如果只是看狗狗耍廢、裝萌，未免也太虛幻，寵物動畫片就是要浮誇中摻雜寫實，時而顯現牠們的壞壞惹人愛，時而流露其溫暖與勇氣，觀眾才覺得有滋有味。

《Pet Pet當家2》輕快逗趣，融合冒險與溫暖，沒看過前一集的觀眾也可以輕鬆進戲院，除了品味寵物超療癒的一舉一動，熱血沸騰的英雄之旅也相當適合在炎熱的夏天體會呢！

即睇《Pet Pet當家2》精彩劇照▼

+ 5 + 4 + 3

延伸閱讀：

說香蕉語的黃色小呆萌回來了！續集《小小兵：格魯的崛起》將揭露「格魯」是如何成為大壞蛋的心路歷程！

毛孩英雄超級狗及蝙蝠獵犬都來了！DC《超級寵物》電影 2021 年登場

【本文由「電影神搜」授權轉載。】